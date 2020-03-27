 Возросли случаи мошенничества под предлогом дезинфекции, - Минрегион

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, в министерстве рекомендуют выходить из квартиры только в случае крайней необходимости. А за пределами квартиры по возможности пользоваться масками, перчатками, очками и избегать прикосновений к лицу.

Также гражда призывают заказывать продукты и лекарства онлайн, максимально избегать скоплений людей.

"Старайтесь ходить лестницей и не пользоваться лифтом. Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн", - говорится в сообщении.

"Пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки/дезинфекции в Киеве", - добавили в министерстве.

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