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 СБУ изъяла в Киеве поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавируса. ФОТО

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила в нашу страну некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка также не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Продукцию они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице.

Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара правоохранители изъяли лекарства и тесты почти на миллион гривен. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственности".

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СБУ изъяла в Киеве поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавируса 01
СБУ изъяла в Киеве поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавируса 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184888
 
 
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А откуда информация о фальшивости данных тестов?!
Контрабандные - да! Фальшивые - очень сомневаюсь!
Выводы об их фальшивости можно делать только после экспертизы, которой подозреваю не было и не будет. А данные "фальшивые" тесты скорее всего еще всплывут, как закупленные каким нибудь депутатом от СН за свои средства
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Та шо вы говорите ?Ангелочек СН закупил тесты за свои денюшки что бы раздать народу а его арестовали?Ах антихристы такие .
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Ага, так и было, как СБУ рассказывает. Контейнера с шмотками идут мимо таможни, тесты тоже, наркота так ваще святое. Скорее всего дельцы сами дали наводку на товар, как планируемые потери и пока СБУ тешится успехами они провернут многомиллиардные сделки.
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а почему - фальшивые? они самопальные? нет!
просто - контрабас .. конечно температурный режим...надо соблюдать... но это не делает их фальшивыми... непригодными, испорченными, не качественными и конечно же нелицензованными... но не фальшивыми...
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Вы правы, но они не указывают необходимый темп. режим и соответственно, в чем он нарушен.
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Препараты онкологии можно преобретать только у онкологов или аптеках, иначе может нарушиться коррупционная цепочка, на которую были потрачены годы.
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1. Испания сообщила, что тесты Bioeasy Biotechnology дают ложные результаты
3. Украина закупила эти же несертифицированные тесты (скрин 3).
Это не паника, это ПИ от ЗЕ, панове
СБУ вилучила в Києві підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу - Цензор.НЕТ 1234
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Авакяны даже себя не могут защитить...Коронавірус виявили у начальника столичної поліції Крищенка
СБУ вилучила в Києві підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу - Цензор.НЕТ 7904
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Коронавірус підтверджено у трьох поліцейських, курсанта та заступника глави Нацполіції Крищенка. Вірус підбирається до Авакова.
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температурный режим для тестов от 2 до 30 градусов, в Одессе таких температур нет, пусть козлы не свистят, этим задержанием они убили кучу недообследованных больных, зато медальку повесят...
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Я так и предполагал, остались онкопрепараты, думаю та же ситуация.
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