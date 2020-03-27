 СБУ изъяла в Киеве поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавируса. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка также не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Продукцию они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице.
Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара правоохранители изъяли лекарства и тесты почти на миллион гривен. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственности".
Контрабандные - да! Фальшивые - очень сомневаюсь!
Выводы об их фальшивости можно делать только после экспертизы, которой подозреваю не было и не будет. А данные "фальшивые" тесты скорее всего еще всплывут, как закупленные каким нибудь депутатом от СН за свои средства
просто - контрабас .. конечно температурный режим...надо соблюдать... но это не делает их фальшивыми... непригодными, испорченными, не качественными и конечно же нелицензованными... но не фальшивыми...
3. Украина закупила эти же несертифицированные тесты (скрин 3).
Это не паника, это ПИ от ЗЕ, панове