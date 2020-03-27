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 Суд арестовал на 2 месяца экс-главу МИД Кожару с альтернативой залога в 14 млн грн

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Соответствующее решение суд огласил в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Применить по отношению к подозреваемому Кожаре.. меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия определения о содержании Кожары под стражей определить в рамках досудебного расследования на 60 дней, до 25 мая 2020 года", - говорится в определении суда.

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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органа следствия, однако предоставил возможность внесения залога. "Определить Кожаре залог в 6 тысяч 700 прожиточных минимумов, что составляет 14 млн 83 тыс 400 грн", - отмечается в определении суда.

Залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и другими лицами.

21 февраля 2020 следственно-оперативная группа обнаружила в доме экс-главы МИД Леонида Кожары тело бизнесмена Сергея Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Позже выяснилось, что оружие принадлежит Кожаре.

Кроме Сергея Старицкого на месте происшествия было еще два человека: сам Кожара и его жена Марина Козерод. Их не задержали на месте в порядке ст. 208 УПК Украины, хотя, как отмечают адвокаты потерпевшей стороны, совокупность очевидных признаков и комментарии специалистов дают понять, что это было не самоубийство.

Источник: https://censor.net.ua/n3184885
 
   
 Топ комментарии
 
я щось прогавив: за навмисне вбивство можна вийти під заставу?!!
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"А шо, так можно было?" (с) Олена Зайцева
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для него 14 лямов как для нас 1400 грн.
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я щось прогавив: за навмисне вбивство можна вийти під заставу?!!
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"А шо, так можно было?" (с) Олена Зайцева
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В стране Зедебилоидов, можно за бабки выйти на свободу и убиенного признать виновником
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Запросто.Владелец "Карпат"-сбил женщину и забыли уже.
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Можно.Он же не АТОшник и не волонтер."Убийцы" Шеремета три месяца,без обвинения-парятся... Суд заарештував ексглаву МЗС Кожару з альтернативою застави в 14 млн грн - Цензор.НЕТ 5159
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Как для большинства украинцев 1/4 копейки.
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В крайнем случае найдутся "друзья", которые "помогут" внести эту непосильную для Кожары сумму.
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Откуда у честного дипломата?Разве-друзья принесут. Суд заарештував ексглаву МЗС Кожару з альтернативою застави в 14 млн грн - Цензор.НЕТ 7911
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Цікаво, що не пишуть про прями докази вини Кожари. Але справа буде цікавою.
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Думаю монтируют видео или аудио,где участники АТО-появятся,в деле.
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А попал бы в ногу / как Пашинский / арестовали бы без альтернативы залога .
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Ау, по статье за умышленное убийство залога быть не может, или элиту это не касается.
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Звісно, гівноеліти то не стосується. Нібито новина яка.
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Его пришлось таки рюкзаку прихватить из-за того, что семья погибшего алкана не пошла с кожаной на «мировую». Все теперь зависит от достоверности и всеобьемлености проведённых экспертиз и показаний супругов-убийц. Если результаты экспертиз удастся поставить под сомнение , показания супругов будут в значительной мере не совпадать или противоречить друг другу - то дело рассыпется в суде за недостаточныого обьема предоставленных доказательств и семья потерпевших будет сосать петушок.
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Лично я не верю в справедливое и законное наказание для убийцы и его/ее подельника
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та пусть выходит, может еще кого то из своих замочит....
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це шо шутка 14 міліонів ..де він їх взяв ..він начебто міністром закордоних справ був ...міністри таку зарплату отримують
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Який залог за вбивство?!!! Ви що вже гниди, геть з глузду зїхали?!
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