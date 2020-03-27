 Суд арестовал на 2 месяца экс-главу МИД Кожару с альтернативой залога в 14 млн грн

Соответствующее решение суд огласил в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Применить по отношению к подозреваемому Кожаре.. меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия определения о содержании Кожары под стражей определить в рамках досудебного расследования на 60 дней, до 25 мая 2020 года", - говорится в определении суда.

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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органа следствия, однако предоставил возможность внесения залога. "Определить Кожаре залог в 6 тысяч 700 прожиточных минимумов, что составляет 14 млн 83 тыс 400 грн", - отмечается в определении суда.

Залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и другими лицами.

21 февраля 2020 следственно-оперативная группа обнаружила в доме экс-главы МИД Леонида Кожары тело бизнесмена Сергея Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Позже выяснилось, что оружие принадлежит Кожаре.

Кроме Сергея Старицкого на месте происшествия было еще два человека: сам Кожара и его жена Марина Козерод. Их не задержали на месте в порядке ст. 208 УПК Украины, хотя, как отмечают адвокаты потерпевшей стороны, совокупность очевидных признаков и комментарии специалистов дают понять, что это было не самоубийство.