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 Пока ждал результат теста, мой организм сам поборол коронавирус, - игрок баскетбольной сборной Украины Бобров

Форвард сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров заразился коронавирусом, но уже победил болезнь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на XSport, об этом Бобров сообщил в Instagram.

"Всем привет! Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус! Сейчас я нахожусь еще в больнице, так как помимо коронавируса у меня еще односторонняя пневмония.

Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезней, так как это может произойти с каждым.

Могу предположить, что заболел, когда возвращался домой из Испании. Очень много людей в аэропорту были без масок и неподобающим образом отнеслись к здоровью других людей. Ожидал более жесткой проверки по прилету, но у нас всего лишь проверили температуру при выходе из самолета. Никто не мог проверить, пил ли кто-то жаропонижающие таблетки во время полета, было ли кому-то плохо. У всех была одна цель – вернуться на родину, а там как будет…

Мы вернулись 16 марта, в последний день, когда закрыли границы. Спустя два дня у меня впервые поднялась температура до 37. На что я не сильно обратил внимание, так как счел на усталость от переездов. На второй день почти ночью у меня поднялась температура до 38,5. Я выпил жаропонижающее. Ближе к вечеру пятницы, у меня снова вернулась температура 38,4. Скорую сумел я вызвать только с третьего раза, так как попадал на диспетчеров областных больниц. Каждой из которых я объяснял одну и ту же информацию, откуда я прилетел и какие у меня симптомы.

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Меня привезли в Александровскую больницу в центре города, возле "Гулливера". После дезинфекции, меня впустили в приемное отделение больницы. Составили протокол, анкету, собрали все данные и сделали тест на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Гриппа у меня не оказалось, температура уже поднялась до 39,3. Экспресс тест не показал, есть у меня коронавирус или нет. Врачи сказали, что я попадаю в зону риска и определили меня в палату.

На следующий день мне сделали расширенный тест на коронавирус и рентген легких. Кашля у меня не было, но было затрудненное дыхание в легком внутри. Это со слов врача.

На третий день в больнице, мне начали колоть антибиотики. Плюс, моя девушка передала список медикаментов, которых не хватает на всех. Поэтому приходится ждать, когда доставят нужные препараты. В понедельник на этой неделе, у меня взяли еще два теста, первый опять ничего не мог показать.

Когда наконец-то пришел результат очередного теста, он показал, что я был заражен. Но пока мы ждали ответов, мой организм сам поборол вирус! Сейчас лечение направлено на пневмонию.

Теперь мне остается ждать, когда пройдет период и я перестану быть носителем и смогу вернуться домой.

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Хочу сказать отдельные слова благодарности врачам, медсестрам и всему персоналу, которые каждый день борются за наши жизни. У них тоже есть близкие и семьи. Но они, не жалея себя, делают все, чтобы уберечь нас от этого. У них мало защитных костюмов, катастрофически не хватает масок и медикаментов. Пожалуйста! Отнеситесь к этому серьезно!!!

Несмотря на усталость врачей, здесь не хамят, не поднимают голос, всегда приветливо относятся, желают всегда скорейшего выздоровления. Спасибо вам большое за все!

Пожалуйста, мойте чаще руки, обрабатывайте антисептиком руки, вещи, предметы которых вы касаетесь. Не ленитесь, вы можете спасти себя и своих близких, уберечь их от всего этого. Будьте здоровы", - написал спортсмен.

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Пока ждал результат теста, мой организм сам поборол коронавирус, - игрок баскетбольной сборной Украины Бобров 01
Пока ждал результат теста, мой организм сам поборол коронавирус, - игрок баскетбольной сборной Украины Бобров 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184880
 
   
 Топ комментарии
 
порохоботам делать больше нечего.
на Майдан пойдут зебилы - когда ихние детки от голода и холода посинеют.
а порохоботы их просто чуть-чуть подтолкнут...
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я сбился со счету сколько ему сделали тестов...не менее 5...и только один угадал!
отака фигня малята...
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все спортсмены больные на голову. так что здоровый только частично.
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все спортсмены больные на голову. так что здоровый только частично.
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а, всі... .- тобі туда - палата намба секс , там і дохтора є...- але чи вилікують ... Пока ждал результат теста, мой организм сам поборол коронавирус, - игрок баскетбольной сборной Украины Бобров - Цензор.НЕТ 5633
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ты несёшь малосвязный бред. проверься на корону и триппер заодно, чтоб лишний раз из дому не выходить. Пока ждал результат теста, мой организм сам поборол коронавирус, - игрок баскетбольной сборной Украины Бобров - Цензор.НЕТ 7225
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я коли бачу поняли тіпа в тебе, чи "петр дибров" та аналогічні - я просто сміюсь...., а знаеш з чого - ви примітивні кацапи до умори... Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 143
Один раз я розшифврую твій "бред" - ти вислалось..." все спортсмены больные на голову. так что здоровый только частично"...
Ітак - якщо "всі" - то як же тоді "частично"
А тому - ти дЄбіл...
Не дякуй мені Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 143
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Ответь на простой вопрос "некацапа". Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадку: "Кем приходится министру отец сына министра?"? Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 9006
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я готов - но сначала было СЛОВО :
"все спортсмены больные на голову. так что здоровый только частично"
Это очень "глубокая" мысль - типа "сухая вода" Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 9551 - ты хЭний- как зЭленский...- нЭкацап


Ты пиши - пиши много и часто ....- а знаешь для чего .... Таким дЭбилам как ты даже неведомо такое как "молчание ЗОЛОТО", или "Молчи - сойдешь за умного"...
Я всегда за то , что бы зЭленское говорило - говорило много и часто..., но только в прямом ефире - без суфлеров....- на все ТЕМЫ...., возможно многие прозреют - аналогично , и с тобой - дЭбилом , "еЭкацапом"... Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 9551
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п.с если что - я по " сухой воде" могу тебе помочь Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 8256
и повторюсь - не благодари меня Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 8256
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я сбился со счету сколько ему сделали тестов...не менее 5...и только один угадал!
отака фигня малята...
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Дешевле на ромашке погадать...есть вирус или нет...а результат судя по всему одинаковый будет...
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Результат завжди приблизно однаковий:

Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 803
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)) лень искать, есть такой же с красной и чёрной икрой. икра здорового лосося и икра лосося курильщика.
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Ура!!!! Порохоботы, все на Майдан!!! Против всего и вся!
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порохоботам делать больше нечего.
на Майдан пойдут зебилы - когда ихние детки от голода и холода посинеют.
а порохоботы их просто чуть-чуть подтолкнут...
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У тебя в четырех словах две ошибки и ничего. Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров - Цензор.НЕТ 148
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о дыхании в легком и лечении антибиотиком коронавируса. В общем, коронавирус выжил, осталось ждать, когда он умрет.
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Антибиотиком пневмонию лечили, а не вирус.
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не кажи хлопче гоп ... односторонняя пневмония - это уже очень серьёзно...
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Повезет тем, у кого хороший иммунитет, есть деньги и кто переболеет в числе первых. Когда пойдет вал заболеваний - многим не повезет.
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Рассказал правду про абсолютную неадекватность и бездействие зекаломанды
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На самом деле переболеть сейчас это удача, так как потом когда начнется массовое заражение мест не будет даже в коридоре Александровской
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Все спортсмены, артисты , политики , вся это незаменимая толпа, обычные ссыкуны!
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Хочу сказать отдельные слова благодарности врачам, медсестрам и всему персоналу, которые каждый день борются за наши жизни. У них тоже есть близкие и семьи. Но они, не жалея себя, делают все, чтобы уберечь нас от этого. У них мало защитных костюмов, катастрофически не хватает масок и медикаментов. Пожалуйста! Отнеситесь к этому серьезно!!! Источник: https://censor.net.ua/n3184880
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Зевлада теж дякує медикам низькою зарплатою, сіквестром бюджетного фінансування і звільненими. Подякуємо зебілам за обрання такої влади, бо міг бути барига🙄🤐
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Алі, трохи не в тему, але: ртутні дугові лампи (як деталь) можна купити, мін. ціна 58 грн. Зовнішню колбу акуратно розбити через кілька шарів мокрої газети і буде "чистий ультрафіолет". Дросель, конденсатор і патрон Е40 коштують дорожче, але справжній інженер знайде рішення. Успіхів!
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Молодчина!!!
Как приятно читать хорошие новости...
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А что в этой новости хорошего? То что в Александровской больнице нет лекарств? А что тогда говорить о больницах в районах? Или то что тесты такого качества...что показал один из пяти?
В чем радость то?
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А где написано что он выздоровел? У него односторонняя пневмония...он является носителем вируса...
До выздоровления ему еще как до Пекина рачки...
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4 чи 5 тістів зробили щоб виявити коронавірус. Що за тести завозить влада зелених клоунів ?
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"Теперь мне остается ждать, когда пройдет период и я перестану быть носителем и смогу вернуться домой"

Какой-то странный разноплановый подход - не-тяжелых, у кого тест показал коронавирус, вообще не госпитализируют, оставляя дома на самоизоляции, а тут уже выздоровевших оставляют в больнице, где они могут занимать место того, кому требуется помощь.
В Германии выздоровел - и домой на самоизоляцию на несколько недель - ибо нечего занимать место в больнице.
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три бабки: Урд, Верданди и Скульд )) кому, как и когда.
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С 2015 года у меня и температура была до 39 градусов, и кашель 3 недели не проходил

А что случилось в мире экстраординарного с простудой в 2020 году, что мир сошел сума непонятно .
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И что, что кашель 3 недели? После обычной пневмонии кашель может несколько месяцев сохраняться. Это так, к сведению. Я тебе больше скажу, пневмония может вообще без кашля проходить. Только у тебя одышка после нескольких шагов появляется. Какое отношение имеет простуда к пневмонии и вирусным заболеваниям, доктор?
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Я до армии 2 раза лежал в больнице с пневмонией, и никаких тяжелых последствий . Молодой был- пил, курил . Пофиг И сейчас не боюсь , но уже не пью и не курю.
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Дякую автору, за досить докладний опис свого становища.
Бажаю як найшвидше перебороти хворобу та повернутись до звичайного життя
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а чого ви чекали? Відсотків 50 населення взагалі знати не будуть, якщо їх не перевірять вчасно. Ще 30% перехворіють в легкій формі без пневмонії і з невисокою температурою. Навіть серед старших людей не всі будуть потребувати палату і ШВЛ.
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казали ж вам не раз що, вірус підступний але не тяжкий.
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Опасность в том, что этот здоровый лоб мог заразить несколько человек, у которых совсем не обязательно будет все хорошо. А самое интересное начнется, когда врачи станут пациентами. У нас для этого создали все условия.
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