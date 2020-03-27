 Двух выздоровевших от COVID-19 сегодня выписали из больницы, вечером в четверг выписан еще один ребенок, - Черновицкая ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
Отмечается, что состояние больных коронавирусом буковинцев, которые находятся в областной клинической больнице, за сутки не ухудшилось.
"В Черновицкой городской больницы №1 находится тяжелый пациент с подозрением на COVID-19. Он на кислородной дотации. Результаты его анализов ожидают вечером, 27 марта", - говорится в сообщении.
Сегодня из инфекционного отделения выписали двух пациентов, которые выздоровели от коронавируса. Одного ребенка выписали из больницы вчера вечером.
Напомним, ранее сообщалось, три человека в Черновицкой области излечились от коронавируса.