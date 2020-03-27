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 Двух выздоровевших от COVID-19 сегодня выписали из больницы, вечером в четверг выписан еще один ребенок, - Черновицкая ОГА

Из инфекционного отделения Черновицкой городской больницы №1 в пятницу утром выписали двух пациентов, которые выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19, еще один ребенок выписан из больницы в четверг вечером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Отмечается, что состояние больных коронавирусом буковинцев, которые находятся в областной клинической больнице, за сутки не ухудшилось.

"В Черновицкой городской больницы №1 находится тяжелый пациент с подозрением на COVID-19. Он на кислородной дотации. Результаты его анализов ожидают вечером, 27 марта", - говорится в сообщении.

Сегодня из инфекционного отделения выписали двух пациентов, которые выздоровели от коронавируса. Одного ребенка выписали из больницы вчера вечером.

Напомним, ранее сообщалось, три человека в Черновицкой области излечились от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 пациентов с подозрением на COVID-19 выписали в Черновцах, - ОГА

Двух выздоровевших от COVID-19 сегодня выписали из больницы, вечером в четверг выписан еще один ребенок, - Черновицкая ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184879
 
 
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Ну і слава Богу...- Весна, Життя продовжуеться Двух выздоровевших от COVID-19 сегодня выписали из больницы, вечером в четверг выписан еще один ребенок, - Черновицкая ОГА - Цензор.НЕТ 4516
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угадайте страну православную сверхдуховную..
Двух выздоровевших от COVID-19 сегодня выписали из больницы, вечером в четверг выписан еще один ребенок, - Черновицкая ОГА - Цензор.НЕТ 7036
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и бегите сразу в церковь поцеловать иконы..
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