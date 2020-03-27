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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Из Австрии вылетел спецрейс с эвакуированными украинцами

Спецрейс с 128 украинцами на борту, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Австрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посла Украины в Австрии Александра Щербы в Facebook.

"Вылетели. 128 пассажиров. В том числе двое перелетом Бангкок-Доха-Вена-Киев. Симптомов и температуры ни у кого нет", - отметил посол.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184873
 
 
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... которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Австрии. Источник: https://censor.net.ua/n3184873

А раньше почему не вілетели??? А теперь за чей счет банкет, ребятки?
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Ни один нормальный человек не спросит "за чей счет", когда речь идет о помощи своим же гражданам.
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По вопросу эвакуации из США. Санитарная служба США НЕ проводила обследование вылетающих в Украину из США. Думаю, что здесь ситуация та же. Из России прибывают. А на границе с Польшей - тотальный завал. С сегодняшнего дня только начинается настоящий карантин.
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давай-давай віслюк, ще вези, епідемія розповсюджується дуже повільно, треба, щоб люди в Україні мерли швидше!!!
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