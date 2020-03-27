 Из Австрии вылетел спецрейс с эвакуированными украинцами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посла Украины в Австрии Александра Щербы в Facebook.

"Вылетели. 128 пассажиров. В том числе двое перелетом Бангкок-Доха-Вена-Киев. Симптомов и температуры ни у кого нет", - отметил посол.

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