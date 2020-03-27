 "Никто ниоткуда ничего нам не даст. Выживать надо, как будто ты один в мире", - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.
У Лукашенко поинтересовались влиянием COVID-19 на мировую экономику. Президент разложил все по полочкам.
"Помните: никто ниоткуда ничего нам не даст. Путин объявил неделю выходных. Но у них примерно 550 миллиардов золотовалютных резервов в Центробанке и примерно 120 миллиардов – Фонд национального благосостояния. И потом, кто там сегодня на выходных? Труба-то работает, нефть качается все равно, газ качается. Пусть дешевле в два раза, но качается. А обратно идет валюта. У нас это есть? У нас этого нет.
Друг познается в беде. Все быстренько закрылись. На что я вас всегда ориентировал? Выживать надо, как будто ты один в мире. А если будет лучше, это будет вдобавок. Вот оно так и произошло. Закрылись, а все друзьями рядились, все у нас в друзьях ходили. Я всегда имел в виду, что рассчитывать надо на себя, если мы хотим быть суверенными и независимыми", - сказал белорусский президент.
Без нього розвалять Білорусь.
У них ресурсів 0 а якість життя краща ніж у нас у 2 рази
Так же как путин.. - есть путин, есть россия...
До этого СССР разрушил один Горбачев.... потому что был Колос на глиняных ногах...
В этом плане Украина более устойчивая...
То подивіться міжнародні оцінки діяльності уряду - ВВП, рівень життя, рівень смертності, загальний сімейний дохід, рівень купівельної спроможності, і тд.
А по простому - подивіться на дороги в Білорусі і села - там по селам є кругом робота і наші люди їздять в Білорусь на заробітки - пастух у селі заробляє до 400 дол.
Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, он планирует приехать в российскую столицу на День Победы. «Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет», - отметил он.
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии также планируется празднование Дня Победы. «У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия», - пояснил белорусский президент.
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Не факт... ой не факт...