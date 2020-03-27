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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 "Никто ниоткуда ничего нам не даст. Выживать надо, как будто ты один в мире", - Лукашенко

Президентр Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РФ, в отличие от Беларуси, может себе позволить уйти на выходные в связи с эпидемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

У Лукашенко поинтересовались влиянием COVID-19 на мировую экономику. Президент разложил все по полочкам.

"Помните: никто ниоткуда ничего нам не даст. Путин объявил неделю выходных. Но у них примерно 550 миллиардов золотовалютных резервов в Центробанке и примерно 120 миллиардов – Фонд национального благосостояния. И потом, кто там сегодня на выходных? Труба-то работает, нефть качается все равно, газ качается. Пусть дешевле в два раза, но качается. А обратно идет валюта. У нас это есть? У нас этого нет.

Друг познается в беде. Все быстренько закрылись. На что я вас всегда ориентировал? Выживать надо, как будто ты один в мире. А если будет лучше, это будет вдобавок. Вот оно так и произошло. Закрылись, а все друзьями рядились, все у нас в друзьях ходили. Я всегда имел в виду, что рассчитывать надо на себя, если мы хотим быть суверенными и независимыми", - сказал белорусский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдержим до православной Пасхи - значит, будем жить, - Лукашенко о пандемии коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3184871
 
 
 Топ комментарии
 
Їм повірили, що вони забезпечать в Україні гідне життя, а виявилось, що вони навіть копійчаною маскою забезпечити не здатні(
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А шо, брацкая винторогия уже не брацкая?
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Совет форумчанПравила форума
 
Їм повірили, що вони забезпечать в Україні гідне життя, а виявилось, що вони навіть копійчаною маскою забезпечити не здатні(
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чому ж? вони забезпечили-тільки трохи народи поплутали..
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А шо, брацкая винторогия уже не брацкая?
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Лукашенко верно сказал, но он и сам был донедавна в надежде на РФ и ее блага. Сам себя так же критикует. А посыл верный - надейтесь только на себя,если хотите независимости.Особенно это касается соседней Кацапии.Те не просто не помогут, а добьют и украдут все что можно.
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Батько молодець!
Без нього розвалять Білорусь.
У них ресурсів 0 а якість життя краща ніж у нас у 2 рази
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если без него развалят Беларусь.., то это значит он построил химеру зависящую от одного диктатора...
Так же как путин.. - есть путин, есть россия...
До этого СССР разрушил один Горбачев.... потому что был Колос на глиняных ногах... "Никто ниоткуда ничего нам не даст. Выживать надо, как будто ты один в мире", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8839
В этом плане Украина более устойчивая...
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Якщо ви не вірите?
То подивіться міжнародні оцінки діяльності уряду - ВВП, рівень життя, рівень смертності, загальний сімейний дохід, рівень купівельної спроможності, і тд.
А по простому - подивіться на дороги в Білорусі і села - там по селам є кругом робота і наші люди їздять в Білорусь на заробітки - пастух у селі заробляє до 400 дол.
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Це тому, бацька, що в тебе був один друг - *****.. а ще китайський комуняка. Можеш набити собі пику.- - стане легше.))
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у кого то есть президент, а у нас клоун-импотент.
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все относительно, но в сравнении с ним янелох рядом не стоит.
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В 1770 году (во время эпидемии чумы в Москве) их архиепископ Амвросий запретил целовать иконы, так московиты подняли бунт, убили архиепископа, разграбили 2 монастыря (Чудов и Донской) и разгромила чумные больницы.
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Бе-е-еее... З погляду практичного канібалізму людське м'ясо (т.зв. пуака балава - "довга свиня") треба відмочувати у вуксусі, щоб промити від шкідливих речовин. Але бомжатину навряд чи можна чимось покращити "Никто ниоткуда ничего нам не даст. Выживать надо, как будто ты один в мире", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7536
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народ там дисциплинированный.. скажет Колхозник по домам сидеть и не высовываться, будут сидеть и не высовываться
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Ну дык сам же и избрал своей стране и режиму политику изоляционизма. Что ныть то теперь? Некуда с лямками баксов бежать ни самому ни сыновьям? И хто рыгоровичу в этом лекарь теперь? А ведь предупреждали ж...
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А як же брати буряти,мордвини,чуваши,іт.д.? Вони вам продажним козлам допоможуть пуйлу допу лизать. "Никто ниоткуда ничего нам не даст. Выживать надо, как будто ты один в мире", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4538
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Президент Белоруссии собрался приехать на парад Победы в Москву, однако заявил, что Россию охватил «психоз» из-за пандемии коронавируса.
Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, он планирует приехать в российскую столицу на День Победы. «Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет», - отметил он.
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии также планируется празднование Дня Победы. «У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия», - пояснил белорусский президент.
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"Ясно, что из Украины никто не поедет", - отметил он.

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Не факт... ой не факт... "Никто ниоткуда ничего нам не даст. Выживать надо, как будто ты один в мире", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1263
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ОО, Цигана перетрахнуло . то поХ . а теперь страшно !
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"Я вас за цивилизованным миром не поведу. " (с) Лука Мозаичный
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