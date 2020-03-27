 "Никто ниоткуда ничего нам не даст. Выживать надо, как будто ты один в мире", - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

У Лукашенко поинтересовались влиянием COVID-19 на мировую экономику. Президент разложил все по полочкам.

"Помните: никто ниоткуда ничего нам не даст. Путин объявил неделю выходных. Но у них примерно 550 миллиардов золотовалютных резервов в Центробанке и примерно 120 миллиардов – Фонд национального благосостояния. И потом, кто там сегодня на выходных? Труба-то работает, нефть качается все равно, газ качается. Пусть дешевле в два раза, но качается. А обратно идет валюта. У нас это есть? У нас этого нет.

Друг познается в беде. Все быстренько закрылись. На что я вас всегда ориентировал? Выживать надо, как будто ты один в мире. А если будет лучше, это будет вдобавок. Вот оно так и произошло. Закрылись, а все друзьями рядились, все у нас в друзьях ходили. Я всегда имел в виду, что рассчитывать надо на себя, если мы хотим быть суверенными и независимыми", - сказал белорусский президент.

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