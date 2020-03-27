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 У начальника полиции Киева Крищенко, зараженного коронавирусом, удовлетворительное состояние здоровья, - Геращенко

У замглавы Нацполиции, начальника полиции Киева Андрея Крищенко, у которого подтвердили коронавирус, удовлетворительное состояние здоровья. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", - написал Геращенко.

По его словам, круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным, установлен. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции.

Помещение столичного главка должным образом продезинфицировано.

"Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились", - добавил Геращенко.

Кроме того, по его словам, положительный тест на коронавирус показали анализы троих полицейских и одного курсанта.

Как сообщалось, начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184870
 
 
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Такое РЫЛО ни один КОРОНОВИРУС не победить. У начальника полиции Киева Крищенко, зараженного коронавирусом, удовлетворительное состояние здоровья, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8291
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Обнови память по нему - стыдно станет. Не позорься
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смотрю на мусаров и обновляю память с 2014г. как были мусарами так и остались
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Как бы там не было - не ссыканул в отличие от уклониста в глаза оккупантам сказать «нет русскому миру»
Пусть выздоравливает. Пригодиться. Ему ещё авака под стражу брать...
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ага.. "короновирус" уже дал признательные показания, и взял на себя кражу на рынке, убийство прошлого года, и партию наркотиков в январе месяце..
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Такому борову сразу два аппарата ИВЛ нужно
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Ну так не каждый же на таком хлебном месте ряху отжирает ...
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А может все-таки он побівал в Куршавеле, но "стесняется" признаться?
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Шахова притаскавшего вирус из Куршавеля арестовать не пожелал - путь теперь помучается.
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По поводу шахова отдельная тема., эта праститутка
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Все небожители жидко обделались и есть, нет вируса побежали выявляться, самоизолироваться, лечиться и мочиться....Во как жизнь зубожилая дорога!
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Теперь я етому КВАДРАТОРЫЛОМУ должен личение оплачивать.
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