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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Россия с начала марта перебросила на оккупированный Донбасс более 30 вагонов с боеприпасами, - ГУР

РФ продолжает поставки горюче-смазочных материалов, боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украиной участки границы.

Как инфомирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В частности, с начала марта на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях из РФ доставлено более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тыс. тонн горючего для техники, более 10 единиц танков и боевых машин пехоты", - говорится в сообщении.

В то же время под видом гуманитарной помощи российские т.н. "Волонтерские организации" активизировали поставки подразделениям 1 (Донецк) и
2 (Луганск) АК материально-технических средств военного назначения, в т.ч. средств связи и комплектующих к ним, оптические прицелы для стрелкового оружия и вооружения боевых машин. При этом, каждый такой "гуманитарный груз" включает крупные партии антиукраинской пропагандистской литературы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3184867
 
 
 Топ комментарии
 
А ермак им медикаменты, гумпомощь, и выплаты за последние годы...
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оце мені дуже подобаються їхні капелюхи, Туди ср....ти ой як ловко
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А ермак им медикаменты, гумпомощь, и выплаты за последние годы...
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А мне всё равно, кто будет следующим президентом Украины: Порошенко, Петро 1, Порох, Петр Алексеевич, ПАП, Вальцман или шыкаладный барига...
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Саме так. але дебілів.... ой як багато.
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Чому за 6 років жоден такий потяг не пустили під відкіс?
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Пустили и не один только «потяг». У жемчугова спроси, а не чмошников-уклонистов слушай
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це, типу: якщо гебнявія почне розвалюватись, то відбивайтесь самі, як зможете
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Готуються до осінніх всеукраїнських виборів відать...
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большая война скоро...

Поки що її створення на підготовчому етапі, та небезпека може бути ближчою й реальнішою, ніж здається. Російська Федерація використовувала козачі формування під час окупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Тепер подібні структури створюються вздовж кордону з Харківською, Сумською, Чернігівською областями.

https://www.radiosvoboda.org/a/30511121.html



Россия с начала марта перебросила на оккупированный Донбасс более 30 вагонов с боеприпасами, - ГУР - Цензор.НЕТ 6756





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оце мені дуже подобаються їхні капелюхи, Туди ср....ти ой як ловко
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А ще вони дуже ефективні для прицілювання зі снайперської гвинтівки.
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Хай гострять шаблі і наступають на вірус.
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Пу просит ООН быть милостивыми и в тяжелое время пандемии снять санкции а то стране пособнику терроризма незачто будет поставлять орудия смерти под видом гуманитарки.
Раша же щедро симпатизирующая страна террористам и криминалитету ОРДЛО.
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як з'ясувалося, то були не зовсім очі))
І той, хто вважав себе окулістом, насправді виявися практологом
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Мир в глазах кремлёвского фюрера для Моники все очевиднее? А впрочем у ЗЮ ишака мозг отсутствует.
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"Насмішка над боєздатністю ЗСУ: в державному оборонному замовленні не виділено гроші на **********", - генерал Забродський
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Військові генерали повинні захищати Батьківщину а не сидіти у Раді і валяти дурня,якщо вони дійсно патріоти України.
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Они ждут, пока Украину накроет эпидемия.. со снятия карантина, по ослабленной.. могут и ударить
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