 Россия с начала марта перебросила на оккупированный Донбасс более 30 вагонов с боеприпасами, - ГУР

Как инфомирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
"В частности, с начала марта на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях из РФ доставлено более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тыс. тонн горючего для техники, более 10 единиц танков и боевых машин пехоты", - говорится в сообщении.
В то же время под видом гуманитарной помощи российские т.н. "Волонтерские организации" активизировали поставки подразделениям 1 (Донецк) и
2 (Луганск) АК материально-технических средств военного назначения, в т.ч. средств связи и комплектующих к ним, оптические прицелы для стрелкового оружия и вооружения боевых машин. При этом, каждый такой "гуманитарный груз" включает крупные партии антиукраинской пропагандистской литературы.
Поки що її створення на підготовчому етапі, та небезпека може бути ближчою й реальнішою, ніж здається. Російська Федерація використовувала козачі формування під час окупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Тепер подібні структури створюються вздовж кордону з Харківською, Сумською, Чернігівською областями.
https://www.radiosvoboda.org/a/30511121.html
Раша же щедро симпатизирующая страна террористам и криминалитету ОРДЛО.
І той, хто вважав себе окулістом, насправді виявися практологом