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 День проведения внеочередного заседания Рады пока не определен, - "слуга народа" Потураев

Заседание фракции "Слуга народа", как и внеочередное заседание парламента, зависит от подготовки законопроектов, которые должны быть рассмотрены на них, заявил член фракции Никита Потураев.

"На самом деле мы сейчас ожидаем окончательного пакета антикризисных мероприятий, и от этого зависит, в какой именно день мы соберемся для голосования: это будет завтра или это будет воскресенье. Соответственно, и день, и время проведения фракции", - сказал Потураев в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, если законопроекты будут готовы сегодня, то фракция может собраться вечером в пятницу.

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Он также добавил, что правительство и представители профильных комитетов работают над законопроектами вторые сутки подряд, без перерыва.

Источник: https://censor.net.ua/n3184866
 
 
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Как они твари. случайные особи, слуги уроды за свою шкуру беспокоятся! А врачи. медработники, полиция, продавцы. аптекари, водители другие службы обеспечения жизни РАБОТАЮТ...Сдайте уже мандаты и в Куршавель.
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"...правительство и представители профильных комитетов работают над законопроектами вторые сутки подряд, без перерыва." Это уже не турборежим, а как на срачку.

День проведения внеочередного заседания Рады пока не определен, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 9981
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