 День проведения внеочередного заседания Рады пока не определен, - "слуга народа" Потураев

"На самом деле мы сейчас ожидаем окончательного пакета антикризисных мероприятий, и от этого зависит, в какой именно день мы соберемся для голосования: это будет завтра или это будет воскресенье. Соответственно, и день, и время проведения фракции", - сказал Потураев в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, если законопроекты будут готовы сегодня, то фракция может собраться вечером в пятницу.

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Он также добавил, что правительство и представители профильных комитетов работают над законопроектами вторые сутки подряд, без перерыва.