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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Проект "консультативного совета" обсуждался в "Нормандском формате", - представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Грау

Проект создания "консультативного совета" в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) обсуждался в рамках "Нормандского формата.

Об этом говорится в заявлении специального представителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау по итогам видео-конференции 26 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Участники отметили, что проект "консультативного совета" обсуждался в "Нормандском формате", - отмечает Грау.

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Кроме того, "политическая рабочая группа обсудила аспекты, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО", - говорится в тексте.

Напомним. 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3184865
 
 
 Топ комментарии
 
А шо там трындун йирмак? Оклеветала его тетка или как?!
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Таки зелена сопля вперто проштовхує своє. Нехай стережеться.
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В стране и мире творится пздц а прокремлевские крысы продолжают грызть ножки на которых стоит Украина. Надеюсь только что вас тварей коронавирус выкосит быстрее чем вы сдадите Украину
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А шо там трындун йирмак? Оклеветала его тетка или как?!
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З зеленими все зрозуміло - юди-іскаріоти, москва - ворог. Але чому ж європейські потаскухи до сих пір мовчали про домовленості в Парижі.
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Таки зелена сопля вперто ********** своє. Нехай стережеться.
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и после этой встречи в Минске, Ермак купил себе нового Мерина, в котором он умрет от короновируса..
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В стране и мире творится пздц а прокремлевские крысы продолжают грызть ножки на которых стоит Украина. Надеюсь только что вас тварей коронавирус выкосит быстрее чем вы сдадите Украину
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Ми реально були за крок до перемоги. Але для цього Україні потрібен був Порох, а не сциклива шмаркля.
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Респект Порошенко, Зеркаль за их преданность интересам Украины!!!
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Народ Украины видит и понимает попытки реванша Сивох, Ермака и им подобным прихвостням паРаши.... Возможен вариант Янукович №2 !!! Надежда на волонтеров и патриотов. которых развести невозможно. Слава Украине!!!
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Кроме бутылки пива и «скотов» в зомбоящике - нифуя не видит твой нарит украйины
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.проектировщик ,куйло кремлевское,которое есть проектировщиком минского .нормандского штанмаеровского ,консультативного и прочих проэктов .которые должны воплощать в Украине фрицовско- французские чертежники Меркель ,Оланд ,Макрон,итальянская стиральная резинка Могерини да плюс украински карандаши типа ермаков с сивухами.которых для ОБСЕ ,своей проектно-разведывательной шарахи в Украине проплатил рашист
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"Від Херсона і до Львова, вже лунає, - фак ю, Вова"
"Знають Рівне та Черкаси,
що зелені - під%раси." (с)
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Какое отношение имеет ОБСЕ к Нормадскому формату, что они комментируют - чего там обсуждалось, а чего - нет?
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если слуги двух господ там уже так безоткатно накарулесили с этим советом, то сегодня его надо просто "заморозить" в интересах Украины. а там, после окончание эпидемии будет видно, сколько человек останется в лугандоне и шо с ними делать и без консультсовета.
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таки в париже моника подписало капитуляцию )))
молодец...вiтаю зекбильчиков
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