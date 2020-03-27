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 906 млн выделены регионам из программы медгарантий на поддержку больниц в период эпидемии, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

На поддержку местных больниц в период пандемии коронавируса из программы медицинских гарантий выделили 906 млн грн, и они уже решением Кабмина переданы в субвенцию на регионы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан.

"Они (регионы. - Ред.) смогут использовать эти дополнительные средства для поддержки своей деятельности в борьбе с вирусом, чтобы быть в состоянии оказать своевременную и качественную помощь пациентам с коронавирусом. Распределение этих денег внутри региона - будет производиться по решению местных администраций. Это будет их резерв оперативного реагирования на потребности их медучреждений", - сообщила Мовчан.

Читайте также: Электронные направления на анализы появятся с 1 апреля: больному не надо будет идти за ними к врачу, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

Также, по ее словам, сейчас идут переговоры с Минфином и МОЗ относительно того, как еще можно дополнительно поддерживать врачей, которые будут непосредственно работать с пациентами с коронавирусом.

"Одно из предложений, которые вы слышали, это увеличить зарплаты медикам, которые будут вовлечены в лечение коронавируса. Мы сейчас обсуждаем, какой механизм наилучшим образом подходит для того, чтобы эти деньги были распределены быстро – в течение ближайших недели-двух, и чтобы можно было отследить их использование", - добавила Мовчан.

Полный текст интервью с Оксаной Мовчан читайте по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3184864
 
 
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Каким регионам выделили 906 млн? Они уже не регионы а ОПЗЖ
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Люди продолжают гулять на площадках и по улицам! Нужно больше страха в новостях и страшных картинок с тех стран, где полный ужас твориться! Больше трупов надо показывать и больше людей, которые в реанимации подключенных к ИВЛ и катетерам и с иглой в артерии, которые кашляют с легкими пораженными пневмонией. Больше мертвых надо показывать и как их вывозят пачками! Людей надо запугать, потому что по другому до этих дыбилов не дойдет! Они ходят бухают на лавочках, ходят с детьми гуляют, на шашлыки едут, и т.д. Они тупорылые и не понимают, что увеличивают эпидемию и убивают экономику и хуже делают всему государству. Нужно полиции вообще даже не штрафовать, как в ЕС делают, а вообще бить их палками, как в Индии делают, чтобы не помогали распространяться эпидемии.
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Сегодня был в Велмарте,це не карантин, а якийсь пиз..ц.Одны пенсы скупляються.Ничего не бояться.
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будет выделено...это будет.... когда???? надо уже вчера...а то и позавчера!!!
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