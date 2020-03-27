 906 млн выделены регионам из программы медгарантий на поддержку больниц в период эпидемии, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан.

"Они (регионы. - Ред.) смогут использовать эти дополнительные средства для поддержки своей деятельности в борьбе с вирусом, чтобы быть в состоянии оказать своевременную и качественную помощь пациентам с коронавирусом. Распределение этих денег внутри региона - будет производиться по решению местных администраций. Это будет их резерв оперативного реагирования на потребности их медучреждений", - сообщила Мовчан.

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Также, по ее словам, сейчас идут переговоры с Минфином и МОЗ относительно того, как еще можно дополнительно поддерживать врачей, которые будут непосредственно работать с пациентами с коронавирусом.

"Одно из предложений, которые вы слышали, это увеличить зарплаты медикам, которые будут вовлечены в лечение коронавируса. Мы сейчас обсуждаем, какой механизм наилучшим образом подходит для того, чтобы эти деньги были распределены быстро – в течение ближайших недели-двух, и чтобы можно было отследить их использование", - добавила Мовчан.

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