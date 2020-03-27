 И.о. министра энергетики Шубин - экс-менеджер Ахметова. Его рассматривают на должность министра, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.ua, об этом свидетельствуют данные НАПК.

Отмечается, что на данный момент, Шубин рассматривается, как один из претендентов на должность министра. Решение о его назначении может быть принято Верховной Радой на ближайшем заседании.

Шубин ранее работал на предприятии олигарха Рината Ахметова ДТЭК. При этом его супруга Инна Лапа до сих пор работает на руководящей должности в компании ДТЭК Нафтогаз, части группы ДТЭК. Ее доход за год составил более миллиона гривен.

Также пара владеет квартирой в Киеве, тремя земельными участками в Киевской области, 27 тыс. евро и $26 тыс. наличными. Еще 75 тыс. евро у них есть в виде обязательств от ООО "Днепро-Бугская ветроэлектростанция".

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