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Все про:Министерство энергетики и защиты окружающей среды (18) Виталий Шубин (1)

 И.о. министра энергетики Шубин - экс-менеджер Ахметова. Его рассматривают на должность министра, - СМИ

Исполняющий обязанности министра энергетики Виталий Шубин может занять пост министра энергетики и защиты окружающей среды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.ua, об этом свидетельствуют данные НАПК.

Отмечается, что на данный момент, Шубин рассматривается, как один из претендентов на должность министра. Решение о его назначении может быть принято Верховной Радой на ближайшем заседании.

Шубин ранее работал на предприятии олигарха Рината Ахметова ДТЭК. При этом его супруга Инна Лапа до сих пор работает на руководящей должности в компании ДТЭК Нафтогаз, части группы ДТЭК. Ее доход за год составил более миллиона гривен.

Также пара владеет квартирой в Киеве, тремя земельными участками в Киевской области, 27 тыс. евро и $26 тыс. наличными. Еще 75 тыс. евро у них есть в виде обязательств от ООО "Днепро-Бугская ветроэлектростанция".

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Источник: https://censor.net.ua/n3184861
 
 
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Украинское правительство-это правительство ставленников украинских олигархов,
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ставьте Ахметова и не морочте головы, а министром пропаганды Медведчука, пищевую промышленность Пороху, медицину отдайте Киве и останется радикала Ляшка поставить генпрокурорчиком - пусть его все любят и любят
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Свинство...ахметов - Гудок рыгианал рулит?!
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Ну а як? Не дарма ж в Трускавці слугі народа жили в готелі Ахмєтова.
Зебобіки, вас зробили як лохів.
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