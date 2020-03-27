 Начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Первый случай заболевания выявлен у участковой полицейской в Ивано-Франковской области, второй - у начальника одного из структурных подразделений полиции Киева. Сегодня, 27 марта, лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, который проходил практику в Бердянском отделе полиции, и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы.

Дополнительно сообщаем, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в 2020 году за границей не находились.