 Начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Первый случай заболевания выявлен у участковой полицейской в Ивано-Франковской области, второй - у начальника одного из структурных подразделений полиции Киева. Сегодня, 27 марта, лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, который проходил практику в Бердянском отделе полиции, и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.
Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы.
Дополнительно сообщаем, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в 2020 году за границей не находились.
В противном случае он был бы не жилец при любом дальнейшем развитии ситуации..
20 червня 2014 року - за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений - нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
где-то ж оно цапануло?
Там и нахватались.
Такие случаи зафиксированы в Ивано-Франковском и Бердянском отделах полиции и в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве." - тоже в Куршевеле отдыхали?
тупой мэр
@B00hBkWF4q16Div
·19 ч
Уже сделали VIP палаты на 4этаже, не парьтесь. Всё стоит, убрано и ждет. ИВЛ на месте, всё хорошо. А лошары слушают
@ZelenskyyUa
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