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 Начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом

Такие случаи зафиксированы в Ивано-Франковском и Бердянском отделах полиции и в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве. Все служебные помещения, где несли службу полицейские, должным образом продезинфицированы.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Первый случай заболевания выявлен у участковой полицейской в Ивано-Франковской области, второй - у начальника одного из структурных подразделений полиции Киева. Сегодня, 27 марта, лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, который проходил практику в Бердянском отделе полиции, и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы.

Дополнительно сообщаем, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в 2020 году за границей не находились.

Источник: https://censor.net.ua/n3184859
 
 
 Топ комментарии
 
Деньги со взятки не продезинфецировали.
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Интересно, а авакаку занесли долю?
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Деньги со взятки не продезинфецировали.
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сейчас кто не глюпый берет коробками масок , инфляции не подлежат , в в ЕС берут на ура за нал
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Сработал инстинкт самосохранения: под видом болезни коронавирусом пытается избежать ответственности за дальнейшие действия власти по узурпации власти и геноциду украинского народа.
В противном случае он был бы не жилец при любом дальнейшем развитии ситуации..
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Когда ВР Авакова на самоизоляцию отправит?
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Это за то что будучи еще помельче мусором бил невинных людей .
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Михаил Торо Да-да: У квітні 2014 року з честю обороняв свій пост - відстрілювався з полковником Германом Приступою від проросійських терористів під час тригодинного штурму, скинув російський прапор та найманця з даху управління. Проросійські сайти повідомляли, що він був убитий, однак українські сили його відбили.
20 червня 2014 року - за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений - нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
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одно другого не исключает . Во времена 2 МВ насильники и убийцы( до войны ) становились Героями Союза и наоборот .Кстати Князев тоже бил . я это не из интернета .
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Близкие друзья из Кропивницкого рассказывали мне в 19 году .за него .
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На нараді в Авакова був? Наради з підлеглими проводив? А підлеглі зі своїми підлеглими? А підлеглі підлеглих?
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А як пригадати всі зустрічі за два тижні? З рюкзаковим хоч поділився?!
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Добре придумав з лікарняним - немає за що буде відповідати.
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он за границей не был... а члены его семьи? знакомые, сотрудники и их семьи???
где-то ж оно цапануло?
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Це поганий знак - корона вже має вторинні і третинні ознаки розповсюдження, тобто пішла лавиноподібно, бо розповсюджується через місцеве населення, яке не має комунікації з закордоном.
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так и предупреждали - когда пойдет неконтролируемое заражение тех, кто никогда не был за кордоном - от это уже ягодки (а цветочки были - это когда опять таки бесконтрольный сбор своих позакорданами в зонах и очагах инфекции)
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Начальник поліції Києва.Коло спілкування,особисті і робочі контакти.Схоже,що схопив вірус від "елітки",з тих,що по Куршавелях "бідували".Чогось думаю,що ті "небожителі" з вірусом ще не всі сплили.А,якщо згадати,що деякі приховували хворобу і здавали аналізи в приватних клініках,то таких там ще є і є.
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Ну ничего ,с таким ха-хатальником ,вирусу будет тяжеловато победить .. Начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 3639
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У этого явно куршавельский след,видно шлюхи хорошка и шаха долго в Киеве не простаивали без дела после куршавеля.
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Мабуть робив обнімашки з куршавельськими перевертнями.
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Зараз таким чином можна "замазаних" відрізняти - якщо хтось із топів захворює - значить пов'язаний з бандитами-олігархами. Хоча, вони всі там такі.
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Кто поумнее и с деньгами занимает места в Александровской больнице
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Эти жирные боровы не в состоянии побороть свой волчий аппетит, потому половину рабочего времени проводят в фитнес-клубах.
Там и нахватались.
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Нужно запускать большое производство защитной экипировки! Полиция и врачи должны быть в герметичных скафандрах с мощными фильтрами или с кислородными баллонами. Потому что если полиция и медики заразятся все, то это просто начнется конец света! Нужно обеспечить их должной защитой в первую очередь!
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Це ви кому зараз тут сказали? Я це теж розумію, але нічого не можу вдіяти, бо у всенародно обрадної влади зовсім інші завдання.
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А вот теперь подумай: нужно было твоим подчиненным без масок вытаскивать одиннадцатого пассажира с троллейбуса, при том что вытаскиваемый громко сопротивлялся?
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мабуть якогось італійського туриста трусив на бабло.. але не зізнається
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ходил целовать спидозного Валеру Бриолина?)
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"Начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом
Начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4946Такие случаи зафиксированы в Ивано-Франковском и Бердянском отделах полиции и в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве." - тоже в Куршевеле отдыхали?
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это же какой круг общения у него и сколько людей пойдут на самоизоляцию?
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Може хоч з другої області буде. А то самі подивіться. Начальник поліції Крищенко з Харкова, міністр Аваков з Харкова, а під ним вся нацполіція, нацгвардія, прикордонники і МЧС. Генеральний прокурор, з Харкова, НАБУ Ситнік, з Харкова, ДБР половина з Харкова і тому подібне. А самі знаєте, який Харків патріотичний. Там такі видатні українофоби, як Добкін, Кернес, та інші. То куди йде Україна?
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тупой мэр

@B00hBkWF4q16Div

·19 ч

Уже сделали VIP палаты на 4этаже, не парьтесь. Всё стоит, убрано и ждет. ИВЛ на месте, всё хорошо. А лошары слушают
@ZelenskyyUa
.
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