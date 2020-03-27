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 Политика Украины, Экономика
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Все про:кризис (2978) МВФ (2837) экономика (3571) Павленко Ростислав (32)

 Экономика Украины, которая начала падение еще до эпидемии, нуждается в срочной помощи международных финансовых институтов, - нардеп от "ЕС" Павленко

Украинская экономика ослаблена из-за непрофессионализма правительства Зеленского и нуждается в помощи международных финансовых институтов.

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"У нас, к сожалению экономика уже подошла ослабленной к этому. Потому что еще до эпидемии, еще с осени прошлого года, к сожалению, началось падение промышленного производства. Это отразилось в начале этого года в падение валового внутреннего продукта", - подчеркнул народный депутат.

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"Нынешняя власть еще до коронавируса из-за непрофессионализма, по незнанию, что делать, через потакание своим спонсорам сделала все, чтобы страна подошла ослабленной к такому серьезному вызову", - заявил Ростислав Павленко.

Он подчеркнул, что сейчас нужно сделать все, чтобы полагаться не только на свои ресурсы, но и получить ту помощь и поддержку, которую оказывают международные финансовые институты, и которую могут оказывать другие страны и союзы, в том числе Евросоюз.

"Прежде всего и самое главное, что здесь в должно быть - должен быть принят закон, который сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" группе Коломойского", - отметил он.

"Это вернет доверие Международного валютного фонда Украине. А что это значит? Это означает, что будут выделены средства для стабилизации гривни", - сказал представитель фракции.

Он отметил, что очень часто говорят что эти деньги проедят и они где-то денутся, но это не так. "Средства МВФ направлены исключительно на то, чтобы удержать курс национальной валюты", - подчеркнул народный депутат.

"И это очень важное начало. За МВФ есть Всемирный банк, который может дать средства на инфраструктурные проекты. А это значит работа для людей. Это дороги, различные проекты, которые, к сожалению, сейчас заморожены, которые позволят экономике не упасть, а продолжать действовать и выйти из того коллапса, в который она зашла еще до коронавируса", - пояснил Ростислав Павленко.

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По его словам, за этим может будет поддержка от Европейского Союза, который может выделить средства для Украины на поддержку различных реформы, различных отраслей промышленности.

"И таким образом мы сможем получить ту подушку, которую к сожалению, мы не можем себе позволить сейчас", - отметил он.

Ростислав Павленко также предостерег власти от урезания бюджетного финансирования направлений образования и культуры.

"Мы не можем себе позволить экономить на вещах, которые дают Украине будущее - образовании, культуре, здравоохранении, поддержке фермеров. Урезание этих статей контрпродуктивно и безответственно", - убежден народный депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3184857
 
 
 Топ комментарии
 
Такую картинку прислали в ФБ. Кто изображен - хз, прошу помощи коллег в идентификации пациента.

Экономика Украины, которая начала падение еще до эпидемии, нуждается в срочной помощи международных финансовых институтов, - нардеп от "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 9941
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РАДИ СПРАВЕДЛИВОСТИ... ВСЁ ЭТО СЛОВОБЛУДИЕ ПРО ЭКОНОМИКУ И ЧТО НУЖДАЕТСЯ В МВФ И помощи! все годы независимости и при всех властях она нуждалась! всегда брала ...берёт и будет брать в займы от всех , и мвф в первую очередь! так что как говорят - не нада ляля... так будет просто чесно!! назовите президента который не брал кредиты и при ком экономика цвела и пахла....((
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и платил половинкой гривни ..сосед тоже видел этого дедушку.. но дезинфикатор в виде спирта закончился и дедушка исчез
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Такую картинку прислали в ФБ. Кто изображен - хз, прошу помощи коллег в идентификации пациента.

Экономика Украины, которая начала падение еще до эпидемии, нуждается в срочной помощи международных финансовых институтов, - нардеп от "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 9941
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Вор и мародёр или кого-то иного так называют, хотя он и не пытался отжать Зугрес?
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"Святой" человек, по мнению зелени. Нужно ему еще деньжат подкинуть.
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Почему народ такой тупой в своей массе, это не ЕС депутат должен говорить, а должны быть протесты под Бениным офисом/домом, вы реально думаете ********** оно больше нада вашу сраку спасать и торбить Беню протестами?! Им вообще шикарно - можно потом поскупать пол страны за копейки.
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Ні. Вони на протести не гідні. Вони можуть тільки підсунути таку свиню у вигляді Бені і наблюдати, що буде далі? А виходити на протести за них мають 25% адекватних. А вони потім знову підсунуть ще одну свиню у вигляді мертведчука, чи рабіновича.
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РАДИ СПРАВЕДЛИВОСТИ... ВСЁ ЭТО СЛОВОБЛУДИЕ ПРО ЭКОНОМИКУ И ЧТО НУЖДАЕТСЯ В МВФ И помощи! все годы независимости и при всех властях она нуждалась! всегда брала ...берёт и будет брать в займы от всех , и мвф в первую очередь! так что как говорят - не нада ляля... так будет просто чесно!! назовите президента который не брал кредиты и при ком экономика цвела и пахла....((
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Экономика росла, я не знаю, что такое цвела и пахла, при Кучме, при Ющенко, при Порошенко.
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да вы знаете...мне за 60! политикой и новостями интересуюсь с (пелёнок) помню всё ещё с совка... цвела цвела ...только я запаха никогда не чувствовал.... всегда был чего то дифицит...помню всех и всё! при каждом можно найти как плюсы так и минусы! а чтобы прям всё ****.....ь такого не было! а при всех названных да.не спорю. экономика зятьёв.кумовей и сокурсников и друзей поднялась выше крыши так точно... сами же написали и дали ответ на экономику , что вы не знаете что такое цвела и пахла! кого только при власти за эти годы только не было президентом . особенно премьером. и каждый клялся и уверял что покажет как нужно работать и управлять страной. так что я вас прошу....НЕНАДО....(( я же жил и живу здесь и все прелести расцвета на себе испытал.
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А на хрена вы все ту экономику так угробили ? И почему НИКТО за это не ответил ? А может быть если у вас всех карманы вывернуть ,то и просить никого ни о чём не надо будет ...
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и платил половинкой гривни ..сосед тоже видел этого дедушку.. но дезинфикатор в виде спирта закончился и дедушка исчез
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Экономика Украины, которая начала падение еще до эпидемии

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Так это началось еще при потужных реформах.. Недоговаривает Шарик
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Опять мрази в долг просите,вы сначала посадите и обконфискуйте всех казнокрадов и коррупционеров,создайте нормальную систему налогообложения,что бы бизнес думал как развиваться,а не как уклоняться от смертельных поборов,тогда и кредиторы вам,овцам,не понадобятся.
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А, так это он про МВФ... А я было подумал про кононенку из Испании. Крупный специалист по финансам...
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Їм Україна не потрібна. Перше у них - це задоволення папіка, Бені. Ну, а далі себе. Як це царював і не нацарював? Такого не може бути. Ви цього бажали зеболіки і тупі попутні ідіоти?
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АНЕКДОТ-притча О КАРАНТИНЕ ИЛИ ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С ЭКОНОМИКОЙ, ЕСЛИ ЕЕ ПОСТАВИТЬ НА СТОП-КРАН

Так, говорят, что граждане города Шильдбурга имели лошадь, силой которой они были чрезвычайно довольны.
Одно им только не нравилось: очень уж много дорогого овса пожирала эта лошадь.
Они решили аккуратно отучить лошадь от этого безобразия, уменьшая каждый день порцию понемногу и приучить её к полному воздержанию.
Одно время дело шло прекрасно - лошадь была отучена почти совсем.
На следующий день она должна была работать уже совершенно без овса.
Утром этого дня коварную лошадь нашли мертвой.
Граждане Шильдбурга никак не могли догадаться, отчего она умерла».
А ведь еще немного, и лошадь привыкла бы.
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