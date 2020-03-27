 Россия проигнорировала запрос Украины на транзит гуманитарного груза, - замглавы МИД Боднар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Было обращение от России организовать гуманитарный поезд для эвакуации из Украины российских граждан, мы пошли навстречу. В то же время наши запросы в Российской Федерации по транзиту через ее территорию грузов с медицинским оборудованием или с медицинскими товарами так и остались без ответа", - сказал дипломат.

В этом контексте заместитель министра констатировал отсутствие конструктива со стороны РФ.

"Россия как придерживалась своей законсервированной позиции неприятия Украины и нереагирования на наши запросы, так и продолжает ее придерживаться", - отметил Боднар.

В то же время он обратил внимание на то, что, используя ситуацию с коронавирусом, РФ развернула кампанию за отмену международных санкций, наложенных на нее за оккупацию Крыма и вооруженную агрессию против Украины в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел по просьбе РФ предоставило разрешение на эвакуацию из Украины граждан России спецпоездом, которым из РФ на Родину вернутся наши сограждане. По состоянию на 25 марта в Посольство Украины в РФ обратились около 800 наших соотечественников, желающих вернуться в Украину.

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