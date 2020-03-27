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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Боднар (72) МИД (5411) Россия (75245)

 Россия проигнорировала запрос Украины на транзит гуманитарного груза, - замглавы МИД Боднар

Российская Федерация пока не ответила на запрос Украины по транзиту через ее территорию гуманитарного груза для противодействия коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Было обращение от России организовать гуманитарный поезд для эвакуации из Украины российских граждан, мы пошли навстречу. В то же время наши запросы в Российской Федерации по транзиту через ее территорию грузов с медицинским оборудованием или с медицинскими товарами так и остались без ответа", - сказал дипломат.

В этом контексте заместитель министра констатировал отсутствие конструктива со стороны РФ.

"Россия как придерживалась своей законсервированной позиции неприятия Украины и нереагирования на наши запросы, так и продолжает ее придерживаться", - отметил Боднар.

В то же время он обратил внимание на то, что, используя ситуацию с коронавирусом, РФ развернула кампанию за отмену международных санкций, наложенных на нее за оккупацию Крыма и вооруженную агрессию против Украины в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел по просьбе РФ предоставило разрешение на эвакуацию из Украины граждан России спецпоездом, которым из РФ на Родину вернутся наши сограждане. По состоянию на 25 марта в Посольство Украины в РФ обратились около 800 наших соотечественников, желающих вернуться в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Великобритания могут вскоре подписать соглашение о партнерстве, - замглавы МИД Боднар

Источник: https://censor.net.ua/n3184853
 
   
 Топ комментарии
 
просить у агрессора? дебилы мля!
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Зато транзит из очага коронавируса тех кто там зарабатывал, скрывался от призыва в ВСУ и тпм же, в Параше, платил налоги в бюджет, они разрешили.
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россия конченая быдляцкая страна с быдляцким населением !
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Зато транзит из очага коронавируса тех кто там зарабатывал, скрывался от призыва в ВСУ и тпм же, в Параше, платил налоги в бюджет, они разрешили.
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россия конченая быдляцкая страна с быдляцким населением !
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Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле Россия проигнорировала запрос Украины на транзит гуманитарного груза, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 4395
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусом, передает корреспондент РБК. Песков добавил, что заболевший не контактировал с Владимиром Путиным.
«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это действительно соответствует действительности. Принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры», - сказал Песков. «Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности», - добавил он. «Мне известно об одном случае, я могу один подтвердить. О втором мне неизвестно», - пояснил пресс-секретарь, а на вопрос, контактировал ли заболевший с президентом, не задумываясь ответил: «Нет».
Журналисты также напомнили Пескову, что он ходил на день рождения Аллы Крутой, где также присутствовал певец Лев Лещенко, которого госпитализировали с диагнозом коронавирус. «Да, я был, но Лещенко не видел. Но уже тогда никто особенно за руку не здоровался», - ответил представитель Кремля.
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Где там вяликие переховорщики мертведчук и рубинович??? Почему еще не в мацквабаде?
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людино-мавпам нема коли
вони дороги в італії поливають
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..что за груз такой и откуда он?..почему МИД уже в какой раз не указывает кто отправитель...
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Может его и нет совсем? Зеленые смошники и на такое способны.
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А слабо их транзит запретить как было в 15-м?
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Так а нафига им разрешали идиоты? Не власть а одни полезные идиоты...
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Как на счет перекрыть кацапам трубу, выгнать дип.шпионов и все такое?
А аааа. ... я и забыл кто у нас при власти
Они еще и жопу москплям поцелую
Не украинская это власть, гнать надо
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А Бубачка не привезе своїм самальотом разом з бєнями-ахметками?
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Та звідки в бубачки самальот, в нього ж лишень самокат. Але вихід є - до того самоката прилаштувати причеп.
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Вы бы ещё помощь в лечении у рашки попросили бы....идиоты
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Я вважав що на цей час більш-менш адекватні люди розуміють що слово росія це синонім слів - підлість, підступність, мародество і т.інш., і поки державу, під назвою Росія, будуть очолювати особи які очолюють її на цей час, будь які перемовини, домовленості не тільки безрезультативні а й небезпечні, але нажаль наше горе-керівництво цього не розуміє. Щодо повернення так званих "наших" громадян з росії, то я також вважаю що окрім коронавірусу з ними приїде й сеператизим, адже з них більшість, різного роду провокатори, дезертири які поливали брудом нашу країну.
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когда вы уже поймёте, что Россия враг и каждый раз грабли и грабли
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глупый запрос. даже если бы она его разрешила, он бы в сегодняшней ситуации (та и раньше) просто бы не дошёл. его бы по рашской традиции просто присвоили и ответили "егоунаснебыло".
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Еще раз показать уродство рф никогда не помешает.
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Кокой транзит, у нас война, вы че там охренели вообще, майдауны
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Выносите этот вопрос на совбез ООН. Пускай мокшане публично ветируют и получат в очко еще на полшишечки санкций.
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перестаньте уже етих грязножопых имперцев о чем то запрашивать - толку ноль, a Украина выглядит в роли просителя.
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