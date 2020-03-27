 Россия проигнорировала запрос Украины на транзит гуманитарного груза, - замглавы МИД Боднар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
"Было обращение от России организовать гуманитарный поезд для эвакуации из Украины российских граждан, мы пошли навстречу. В то же время наши запросы в Российской Федерации по транзиту через ее территорию грузов с медицинским оборудованием или с медицинскими товарами так и остались без ответа", - сказал дипломат.
В этом контексте заместитель министра констатировал отсутствие конструктива со стороны РФ.
"Россия как придерживалась своей законсервированной позиции неприятия Украины и нереагирования на наши запросы, так и продолжает ее придерживаться", - отметил Боднар.
В то же время он обратил внимание на то, что, используя ситуацию с коронавирусом, РФ развернула кампанию за отмену международных санкций, наложенных на нее за оккупацию Крыма и вооруженную агрессию против Украины в Донбассе.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел по просьбе РФ предоставило разрешение на эвакуацию из Украины граждан России спецпоездом, которым из РФ на Родину вернутся наши сограждане. По состоянию на 25 марта в Посольство Украины в РФ обратились около 800 наших соотечественников, желающих вернуться в Украину.
Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусом, передает корреспондент РБК. Песков добавил, что заболевший не контактировал с Владимиром Путиным.
«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это действительно соответствует действительности. Принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры», - сказал Песков. «Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности», - добавил он. «Мне известно об одном случае, я могу один подтвердить. О втором мне неизвестно», - пояснил пресс-секретарь, а на вопрос, контактировал ли заболевший с президентом, не задумываясь ответил: «Нет».
Журналисты также напомнили Пескову, что он ходил на день рождения Аллы Крутой, где также присутствовал певец Лев Лещенко, которого госпитализировали с диагнозом коронавирус. «Да, я был, но Лещенко не видел. Но уже тогда никто особенно за руку не здоровался», - ответил представитель Кремля.
вони дороги в італії поливають
А аааа. ... я и забыл кто у нас при власти
Они еще и жопу москплям поцелую
Не украинская это власть, гнать надо