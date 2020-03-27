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Все про:хлеб (182) цены (2123) экспорт (604)

 Хлеб в Украине может подорожать на 15-20%

Рост цен на продовольственную пшеницу в ближайшее время приведет к подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий для конечных потребителей на 15-20%, прогнозируют в Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации "Мукомолы Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно их заявлению, на сегодня сложилась критическая ситуация на внутреннем рынке зерна, в частности из-за роста спроса на внешних рынках и через сезонные факторы увеличиваются цены на продовольственную пшеницу.

"К примеру, только за последние десять дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн/тонну. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 грн/тонну. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20% является почти свершившимся фактом", - отмечают ассоциации.

Кроме того, ассоциации констатируют рост спроса на хлеб и хлебобулочные изделия в розничной сети на 30-40% от нормального сезонного уровня, а в некоторых точках отмечают кратный рост. В то же время, по их данным, сейчас предприятия отрасли полностью и бесперебойно обеспечивают повышенный спрос на продукцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на продукты растут во всех торговых сетях в связи с повышением цен со стороны поставщиков, - гендиректор АТБ Марков

В сложившихся обстоятельствах Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" обратились к президенту Украины, премьер-министру, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства, киевскому городскому голове с просьбой помочь сохранить нынешний уровень цен. В качестве возможных мер они указывают введение временного ограничения на экспорт зерновой продукции продовольственной группы в объемах, необходимых для обеспечения потребностей внутреннего рынка на период ожидаемой продолжительности карантинных мероприятий.

"Мы понимаем, что такой шаг может вызвать недовольство у части экспортеров, поэтому готовы предоставить детальные предложения относительно механизма регулирования этого вопроса в рамках национального антикризисного штаба по противодействию пандемии или на любой другой оперативной и эффективной платформе диалога производителей и власти", - говорится в обращении ассоциаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3184852
 
 
 Топ комментарии
 
Треба ще бІльше пшениці вивезти, уроди.
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Хлеб в Украине может подорожать на 15-20% - Цензор.НЕТ 5450

Быдло хоть иногда вспоминает, как его развели? Хлеб в Украине может подорожать на 15-20% - Цензор.НЕТ 8874
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В результате непродуманного и бесконтрольного зернового экспорта Украина стоит на пороге повышения цены на муку (следовательно и хлеб), на 20-25 %. Мы писали о махинациях власти с стратегическим запасом зерна - вот следствие.
Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Треба ще бІльше пшениці вивезти, уроди.
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Ну да. Все страны сейчас ограничивают экспорт продовольствия. И только зеленые дебилы за месяц увеличили на 70% и в госрезерв уже залезли, как с противоэпидемическими средствами. Стрелять таких мало.
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Все делается для того чтобы потом выйти к народу и сказать что если мы не хотим умирать с голода то нужно пойти на уступки кремлю и получить из Рашки зерно и кредиты
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Что ж вы за люди такие? Всё вам не так. Если бы не вывозили зерно с осени - орали бы сейчас - почему не вывозят? Почему в Украине нету долларов.
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Госрезерв для этого обязательно нужно опустошать?
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Спрашивай вот это тело и желательно в суде. Может тебе ответят, как можно зимой наростить экспорт за 2 недели почти в два раза.

Хліб в Україні може подорожчати на 15-20% - Цензор.НЕТ 7068
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ну мы же не про маски - мы про зерно, не спрыгивай с темы
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Ну наконец-то, а вот если бы не мог подорожать, то значит где-то тут западло))
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уже давно цени как в германие забилі как рева сказали что надо менше нам кушать а цени как в Германии
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Цены сейчас но многое дороже, чем на Западе. А с такой скоростью подорожания, как при зеленой пошести, еще не вечер.
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интересно, как происходит проверка тех, кто контактирует с производимыми продуктами питания, а так же с их погрузкой, перевозом, разгрузкой, уже молчу про конечных продавцев.
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Хлеб в Украине может подорожать на 15-20% - Цензор.НЕТ 5450

Быдло хоть иногда вспоминает, как его развели? Хлеб в Украине может подорожать на 15-20% - Цензор.НЕТ 8874
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Нарід до цих пір вірить, що це зробив Порошенко. Доречі, торгівля на епідемії дуже актальний слоган для нинішньої нарідної влади. Вже не думай.те.
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Хто тебе розвів?
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ти і є бидло
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Трудно понять твою логическую цепочку))) Наверное, из-за отсутствия у зебилов мозгов... Хліб в Україні може подорожчати на 15-20% - Цензор.НЕТ 5395
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при пете хлеб дорожал в 5 - 8 раз так что еслі на 20% при зелі то не страшно
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Нарід готовий йти за Зеленським до останнього зебіла.
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Хліб зараз 15 грн, до Петі він був менше 2 грн? Ви з Марса чи з психушки?
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Бидло навіть згадує як його розводять вже 30років незалежності,і те що зараз не саме гірше синок.
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Бидло є бидлом. Недавно чув як дві жіночки сперечались про владу. Так одна відрізала: "А я голосувала за Зеленського і ще раз піду й проголосую". А провал в економіці і з реформами то все через Порошенка. Зомбоящик г+г продовжує свою брудну справу.
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Зеленский старается, ночами не спит... все о народе думает
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Краще б він думав про країну в якій не буде ***********, де живе той народ. Хліб в Україні може подорожчати на 15-20% - Цензор.НЕТ 8251
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В результате непродуманного и бесконтрольного зернового экспорта Украина стоит на пороге повышения цены на муку (следовательно и хлеб), на 20-25 %. Мы писали о махинациях власти с стратегическим запасом зерна - вот следствие.
Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Эта власть антинародная, антиукраинская,главная задача которой уворовать как можно больше у это бедной страны и смотаться отсюда.
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Кажуть зараз з України масово вивозять зерно - у світі криза, можна гарно заробити. Пам"ятаєте як було з масками? Хто вам сказав, що так не буде з хлібом. І головне - пам"ятайте хто зробив це разом.
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зараз з України масово вивозять зерно -нагадує 32-33 роки- господи помилуй!
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ну конечно , как не поднять цены в такой "благоприятной" ситуации
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Вот тебе бабушка и Зеленского день!
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Навіть свинопесний ротердам був дешевший тільки вірус був свійський
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что ти за бред пішеш при петі газ 8500 за 1000 куб а при зелі 6 000грн
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Бутерброд з газом, це зебобики заслужили.
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зебіл, брехливий, кожен товар має продаватись за ту ціну, яку він коштує на ринку. І саме з-за коаліції БПП+НФ уряд востаннє (1,5 роки тому) привів ціну для населення у відповідність до ринкової. А вперше - ще в 2014-му це зробив уряд Яценюка ще тоді, коли Порошенко ще не був обраний.
Ваші зебільні уряди лише коригували ціну відповідно до падіння ринкової ціни газу.
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Барыги они такие барыги, всё у них подорожало, забыли дописать что зерно "нового урожая"
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Розпродали козли смердючі хліб, що тепер самі з голоду подохнуть,срані бариги..
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барыги зеленские-крадуцкие - уже вывезли пшеницу и продолжают вывозить из Украины контрабандой, как маски))
за все ответит один человек - это зеленский))
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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Після епохи бідності, як правило наступає епоха голоду. Головне - непорошенко.
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что за ерунда 15-20% ? Ускорьте вывозку зерна , что бы процентов на 200 поднять гешефт .Опыт у нас есть сперва вывезли за копейки ,потом покупали обратно с дисконтом Хлеб в Украине может подорожать на 15-20% - Цензор.НЕТ 5925
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Ой радуйся Зелень дебилов.
Хлеб в Украине подорожает.
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Дать тебе цену на хлеб при Яныке и при Поросе, это сделали соевые придурки.
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Поросенко невиноватый ! Это всё кацапы сделали . А Комик виноват , а вовсе не короновирус . Такая простецкая логика манипулирования сознанием масс .И за неё неплохо платят .А у кого бабки и кто заказывает эту музыку ?
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А вот и сторонник региАНАлов нарисовался. Хліб в Україні може подорожчати на 15-20% - Цензор.НЕТ 4188
Паша, вы не из Ростова на Дону постите? Хліб в Україні може подорожчати на 15-20% - Цензор.НЕТ 9509
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як мінімум - з зажопа: саме там найбільше вимагають комуняцьких регуліровок всіх і вся, в т.ч. цін на будь-які товари та послуги.
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Ето потому что мы собрали рекордный урожай зерновых? А сейчас еще и топливо и удобрения падают в цене. Прям все против Украины и против аграриев. Хлеб в Украине может подорожать на 15-20% - Цензор.НЕТ 9076
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шяс володя запише відосік з погрозами і всі злякаються і піднімать цін не будуть Хлеб в Украине может подорожать на 15-20% - Цензор.НЕТ 2357
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Думаю Володя зараз схопив колумбійську дорожку, буде післязавтра.
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как говорится мыльте с*ки, вы сделали это вместе.
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За 5 лет правления Порося хлеб подорожал в 2-3 раза, а тут подняли крик только при возможности подорожания на 15%, ну не дебилы ли соевые.
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при Петі хліб дорожчав, шоб путен не напав )))
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А при зеленому Пісюніаністі слуги урода піднмають ціни, щоб виправдвти капітуляцію.
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А хіба ми вже в складі расєї? Закушуй хоч інколи.
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Ти мені зуби не заговорюй - коли Зеленський і Коломойський повернуть вкрадені через Приват гроші українців! Хлеб в Украине может подорожать на 15-20% - Цензор.НЕТ 193
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Видишь ли, если бы хлеб подешевел, когда доллар падал с 28 до 24, а сейчас начал дорожать - это было бы еще нормально. Но он ведь не дешевел.

так и зарплаты выросли в 3 раза, ты не находишь, что это уравновешивает подорожание
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пашка! какую страну оставил порох вашему нелоху?то что с ней сейчас происходит тоже старая власть виновата? вы придурки сделали Украину такой. эпидемия только приблизила крах страны. летом хотела бы прочитать от тебя пост. думаю поумнеешь, хотя это ваш диагноз!
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Похоже приход к власти товарищей на подобии Большевиков неизбежен но самое интересное то ,что когда они начнут ставить всю эту воровскую шоблу к стенке ВСЕ будут только рады а уж защищать их точно никто не будет .
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может подорожать -а может не подорожат тупие новості провакаторов - бензін і дізель в етом году дешевле так что подоражанія не будет - а козли которие пішут бред - должни несті кримінальную відповідальність
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Не. Ну если у порохоботов цена на газ не украинская , а рыночная европейская. То и на пшеницу цена будет европейская. А че???
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у нас цену уже давно как в германие забилі как рева сказали что надо менше нам кушать а цени как в Германии
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брехло зебільне, Рева тоді сказав зовсім в іншому контексті. Навпаки, тоді він говорив про співвідношення витрат серднього українця на їжу та на інші потреби; і говорив про те (вірніше: шкодував), що у українця менша з/п, через шо в процентному відношенні він витарачає більший процент на харчі, ніж пересічний європеєць.
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Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мухоморы Украины"... Эти под шумок и навешивание лапши населению поднимут цены, не побрезгуют
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правильно!!!
еще посевную сорвите - и ваще...голодомор замаячит....
вот и делает История виток... и возвращается все на круги своя.. (а мы не верили)
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Зелюди! Да разве мьі вас для етого избрали? Чтоб вьі за нас даже хлеб жрали. Хотите накликать на себя беду, когда народ сожрет вашу фуагру?
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при пети за лет хлеб вирастал 5-8 раз а тут на 20% і ключевое слово может
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Придется есть короновирус. Его то будет дофига.
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Надеюсь, кто нибудь расскажет нашему Ослу из-за чего случился октябрьский переворот в 17 году в раисе. Там в Питер хлеба не завезли несколько дней.
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хлеб завезут.. только купить его будет дороже.. не тот случай
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Ну как сказать, если они будут завозить хлеб также, как тесты и маски, то бунтов можно и не избежать
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Мне кажется что маразм дошел до такого что скоро Зелупа скажет что если мы не дадим окупантам в крым воду то в Украине будет засуха и хлем еще больше подорожает
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Зате наростили продаж зерна за кордон на 70%. Позавчора "Цензор" писав.
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Главная ошибка народа, что на Майдан все выходили безоружные. Если бы тогда положили около 1000 псов режима, то сейчас это уже была другая страна. Почему то кто-то решил, что банда так быстро откажется от своего права грабить народ Украины.
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а що, Стратегічні запаси зерна в держрезерві - закінчились? Все розпродали?

А вас попереджали...
" Хроника одного Президента ... 25.03.2020 г
4) Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве.

3) Предупреждали... 23.03.2020 г.
2) 25.11.2019г. ХИЩЕНИЯ ИЗ ГОСРЕЗЕРВА. По вскрытию госрезерва. Это уголовное дело по факту хищения. Кто расследует непонятно, но точно не ГБР.

1) О вскрытии запасов зерна Госрезерва мы сообщали еще 23.11.2020 г.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Народ, которому терять нечего, вплоть до своей жизни, страшен в гневе. К своему сожалению, шобла зеленая, даже не способна это понять.
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Все дорожает. Как оказалось, тех, кто потерял работу не ставят на учет в центре занятости и не начисляют пособие, потому что ждут каких-то изменений в законодательство. При этом на сайте центра пишут, что на учет ставят и пособие начисляют не с 8-го, а с 1-го числа. Врут.
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зебіли, чому через вас- ідіотів, має страждати 25% алекватного населення України?!
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Маски вивези, антисептики вивезли, зерно вивезли... Ви хоч танки, БМП, БТР, гармати і літаки порахуйте, а то може вже вивезли. Джавеліни перерахуйте і продукти в армії.
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