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 Зараженные COVID-19 на Ривненщине посещали богослужения и могли иметь сотни контактов, - ОГА

В Ривненской области девять инфицированных COVID-19 жителей села Тынное Сарненского района посещали богослужения и могли иметь сотни контактов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили на брифинге в Ривненской ОГА.

В частности, по информации руководителя Ривненского областного центра Минздрава Украины Романа Сафонова, большинство инфицированных могли иметь немало контактов.

"Исходя из того, что большинство инфицированных посещали собрания и богослужения, работы у эпидемиологов будет много. Это сотни контактов, которые надо отследить. Это работа не одного дня", - отметил он.

На выездах из Тынного установлены посты патрульной полиции совместно с ГСЧС. Покидать село запрещено. Движение габаритного транспорта осуществляется в обход.

Также устанавливаются все связи и контакты инфицированных с другими людьми. В Сарненскую ЦРБ направлены дополнительные тесты, защитные костюмы и маски.

Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Ривненской области есть 9 подтвержденных случаев COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине запретили выезжать из села, в котором жители заразились коронавирусом, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3184839
 
 
 Топ комментарии
 
У нас такой тупой народ, что просто удивительно. Мало того, что голосуют за идиотов и бандитов, так еще и не имеют чувства самосохранения. Деградировали окончательно. Им говорят не ходите в церковь, а они туда тащатся, заражаются сами, родственников и детей заражают. Пипец просто. И что делает полиция Авакова?
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надо закрывать церкви на карантин тоже
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гланое мордой об пол, а там и трава не расти, средневековье
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гланое мордой об пол, а там и трава не расти, средневековье
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У нас такой тупой народ, что просто удивительно. Мало того, что голосуют за идиотов и бандитов, так еще и не имеют чувства самосохранения. Деградировали окончательно. Им говорят не ходите в церковь, а они туда тащатся, заражаются сами, родственников и детей заражают. Пипец просто. И что делает полиция Авакова?
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надо закрывать церкви на карантин тоже
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эт ты зря. псы авакова счас очень даже возбудились и взбодрились. им ведь дают козырь в руки, можно немного накосить...
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Не, ну это скотство. Позаражались протестанты, а фотографию поставили из православного храма. Вам еще и религиозных распрей раздуть хочется ?
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-03-27/pod-rovno-prihojane-tserkvi-podhvatili-koronavirus---odin-chelovek-uje-umer-foto/192157
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Всех надо оштрафовать за несоблюдение карантина. А церкви закрыть временно.
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им же усик сказал что вируса нет. ходите в церков. бог поможет.
этим больные на его совести.
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Вигнати підсрачниками рпцешників,з Украни.
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Ты не интересовался, что за церковь?
Тебе ссылочку подкинуть или сам найдешь?
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Я ж не спекулирую, как ты.
Так что, не смог найти?
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Дзвонив сестрі на Рівненщину, то не МП, ходили на собраниє це якась секта.
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Да я прочитав ваше посилання, баптисти. У нас теж є.
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Короче маски уже закупать не обязательно. Давайте уже начинайте мешки закупать. Ато придется по два-три трупа в один мешок засовывать
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Зачем засовывать? Нету у тебя коммерческой жилки)
Предлагаю продавать мешки около входа с церьковь.
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Это точно....Старики будут умирать от страха....
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Вот и ладненько, пусть полижут ещё иконы.
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По всему миру говорят о самоизоляции на 14 дней. В развитых странах и люди так делают и полиция их контролирует.

Для Украины есть только один вариант, после пизнания пандемии это ошейник с С4, Вышел за предел "дом, магаз, маршрут из дома в магаз" и ошейник срабатывает, по другому скот не понимает
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А шо там у вас? Чому стільки заражених? Теж шастають?
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У нас в Киеве валом. Но этто не основная причина, основная в том, что "простый нарiд" решил свозить всех из-за бугра в Киев, без какого либа карантина
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Истерика? Выпей водички......Вирус пройдет через каждого и это аксиома.
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Просто Людям надо внятно сказать что эпидемия, и погибнуть может любой независимо от вероисповедания.
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Очень много идиотов, которые считают что это их не может коснуться.
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да и вера в то, что таинственная сила их обережет от самих себя... вылечит и уничтожит их врагов... что клоун станет народным президентом .... тьху
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она ходила в церковь еще до карантина
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Поздно, к сожалению уже запущен механизм естественного отбора.
Самые безпечные и упоротые пойдут первой волной, этих не жалко, будет жаль вторую волну тех кого они заразят не сидя на самоизоляции.
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Это о Борисе Джонсоне, о дупутате Шахове и его крушавельских подельниках, о принце Чарльзе и т.д.?
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ты попробуй еще скажи верунам что бога нет.
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Бог есть но не надо к нему спешить с таким упорством и скоростью.
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так или иначе но все равно большинство населения переболеет этим вирусом...
можно сколько угодно паниковать и биться головой об стенку...
это неизбежно...
абсолютное большинство выживет и будет жить дальше как обычно...
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если будут поступать в порядке живой очереди, а не в виде навала в несколько сотен в день , требующих ивл....
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это да..., но если по другому, то умрут с тяжелыми хроническими заболеваниями или старики...
они и без вируса умерли бы скажем в 19-ом веке, когда не было всех этих достижений современной медицины..
я не циник.... - просто сегодняшняя паника мне не понята.... - количество умерших не критично даже в Китае или Италии...
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сколько угодно паниковать и биться головой об стенку, после этого уже трудно будет жить как обычно
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И сказал Иисус: для общения с моим Отцом посредник не нужен.

Это означает. что если хочешь пообщаться с Творцом, то и общайся, но в церковь сейчас не идите, дебилы блть!
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отличный микс цитаты с Библии (аплодирую) и мата (блюю)....
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Этот парень шизофреником был? То одно целое с "отцом"+св. Ух, то уже "отец" на небесной тверди, то мантры читает "отцу", то опять единое целое. веруны в такую чушь верят что смешно даже
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Не чужие, ведь, приехали, свои.
Такими их воспитали, так их обучили.
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быть верующим и выглядить верующим, посещая церковь, две разные вещи. я думаю, шо те единицы верующих, которые может таки и есть, вряд ли вообще ходят в церковь. действительная вера, это не массовое, а скорее всего чисто индивидуальное явление.
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Головне що ті самі довбодятли потім коли закінчиться пандемія будуть кричати з усіх сторін що то саме їх молитви спасли весь Світ. Дикарі!!!!
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Зараженные COVID-19 на Ривненщине посещали богослужения и могли иметь сотни контактов, - ОГА - что это означает другими словами? Что власть ЗЕ команды долгое время не шевелилась , не принимала мер , и проиграла вирусу по времени . Пик будет в середине апреля , и я уже это называю геноцидом от ЗЕ команды.

И ещё : имели сотни контактов , а эти сотни контактов сколько ещё заразили ?
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Не нужно мешать природе завершить то, что начала.
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Адекватные люди не должны страдать из за невменяемых идиотов.
Криминальная ответственность и штрафы в 1000-2000 не облагаемых минимумов доходов граждан.
Правда тогда начнут гавкать на полицейский произвол, но это не есть проблема.
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я и говорю что не нужно мешать. Эти черти одурманенные что не знали кто из заработков вернулся ? Знали . Чего они ждали ? Там каждый друг друга знает. Если им наплевать то и нам должно быть тем более . Обнесли колючей проволокой и пусть там размножаются .
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С попами на период карантина надо что то делать ,только они фанатичных бабок смогут убедить пока не ходить на службу ,хотя это то будет очень не просто .... Зараженные COVID-19 на Ривненщине посещали богослужения и могли иметь сотни контактов, - ОГА - Цензор.НЕТ 426
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Не вижу ничего плохого в очищение организма от попов и их сектантов
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зря вы так , многолетние привычки людей изменить очень не просто , многие церковь посещают по разным причинам
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Было бы очень хорошо , если бы вирус забрал всех , кто голосовал за ЗЕ .
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Уже представил как порохобот добывает себе пропитание собирая желуди в лесу Заражені COVID-19 на Рівненщині відвідували богослужіння і могли мати сотні контактів, - ОДА - Цензор.НЕТ 9729
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Зебобик, гавкай, не гавкай тебя уже это не спасёт . Ты в матрице .
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после запрета идиотам заседать и по крушавелям шастать!
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Украинский ящик Пандоры - 39 рейсов и 7 тысяч человек примет «Борисполь» .. Если все эти люди выйдут и разъедутся по домам без проверки то совершенно бесполезно будет собираться на сессии, заседания и прочую глупость. Это уже не будет иметь никакого значения. (с)
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И без этих рейсов вирус пройдет через каждого, это Законы Природы.
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Карантин это средство политической борьбы и некая месть от властьимущих. Нам в Куршавель нельзя? Ну и вы походите в намордниках по квартире. Остановить вирус карантином нельзя, спрятаться от вируса нельзя......Необходимо было сохранять обычный ритм жизни и помогать заболевшим. Для помощи тем же потерявшим родственников не сделано ничего, для помощи реально заболевшим не сделано ничего.....
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Что за проблема, проверили экспрес-тестами село и не надо заморачиваться.
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Зевласть прокакавши всё и вся решила обратить всю злость на верующих: действует безотказно и ответку не получишь! На крушавельцев меньше было брызгающей слюны в коментах!
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Ужас......с такой логикой умирают еще в зародыше Заражені COVID-19 на Рівненщині відвідували богослужіння і могли мати сотні контактів, - ОДА - Цензор.НЕТ 7634 вам сказочно повезло...
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С какой логикой? Аргументируйте! Настоящие верующие вам в ответку даже не скажут ничего! А попробуте манюсенького царька местного задеть.....
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Послухали Гуню Московського , Усика , прочу московську сволоту в рясах - і результат не забарився . Не лижіть ікони , дибіди . Дивіться по ТБ і в неті Службу Божу УГКЦ чи ПЦУ . Нащо вам ті розкольники московські , постійно п'яні і обколоті .
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на иконах православных вирус?
а что там 7-й Вселенский собор порешал?
грешите, батюшки...
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да и пусть веруны повымирают, в чем проблема не вижу.
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Беда в том что они несут заразу нормальным людям...
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да если бы он убивал мгновенно - вывезти просто потом из капища трупы и все - а то они перезаражали х.з. сколько уже
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Боря! А ну с таким же жаром на дупутатов, ментов и сбу погони, пожелай им все муки ада и желательно поименно! Начни с крушавельцев привезших вирус!
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Нужно срочно запретить секту РПЦ которая несет смертельную опасность для граждан Украины..
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РПЦ-это секта в которых хозяин сам Сатана а его слуга Ху№ло заседает в кремле..Заражені COVID-19 на Рівненщині відвідували богослужіння і могли мати сотні контактів, - ОДА - Цензор.НЕТ 6937
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Заразившиеся,наверное фанаты Санька Усика.Тот и сейчас рекламирует в церковь сходить и причащаться.
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Да закройте уже нах... эти рассадники заразы. Гундяевкой секты спалить к х... вместе с жирными фсбешниками. Там их бог потом разберется куда кого
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Мля,как это можно позакрывать все ТРЦ,метро,рестораны,кинотеатры,а церкви оставить открытыми.Дебилы.
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