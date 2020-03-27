 Зараженные COVID-19 на Ривненщине посещали богослужения и могли иметь сотни контактов, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили на брифинге в Ривненской ОГА.
В частности, по информации руководителя Ривненского областного центра Минздрава Украины Романа Сафонова, большинство инфицированных могли иметь немало контактов.
"Исходя из того, что большинство инфицированных посещали собрания и богослужения, работы у эпидемиологов будет много. Это сотни контактов, которые надо отследить. Это работа не одного дня", - отметил он.
На выездах из Тынного установлены посты патрульной полиции совместно с ГСЧС. Покидать село запрещено. Движение габаритного транспорта осуществляется в обход.
Также устанавливаются все связи и контакты инфицированных с другими людьми. В Сарненскую ЦРБ направлены дополнительные тесты, защитные костюмы и маски.
Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Ривненской области есть 9 подтвержденных случаев COVID-19.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-03-27/pod-rovno-prihojane-tserkvi-podhvatili-koronavirus---odin-chelovek-uje-umer-foto/192157
этим больные на его совести.
Тебе ссылочку подкинуть или сам найдешь?
Так что, не смог найти?
У селі Тинне Сарненського району (Рівненська область) 9 випадків коронавірусу зафіксовано у прихожан протестантської церкви.
Предлагаю продавать мешки около входа с церьковь.
Для Украины есть только один вариант, после пизнания пандемии это ошейник с С4, Вышел за предел "дом, магаз, маршрут из дома в магаз" и ошейник срабатывает, по другому скот не понимает
Самые безпечные и упоротые пойдут первой волной, этих не жалко, будет жаль вторую волну тех кого они заразят не сидя на самоизоляции.
можно сколько угодно паниковать и биться головой об стенку...
это неизбежно...
абсолютное большинство выживет и будет жить дальше как обычно...
они и без вируса умерли бы скажем в 19-ом веке, когда не было всех этих достижений современной медицины..
я не циник.... - просто сегодняшняя паника мне не понята.... - количество умерших не критично даже в Китае или Италии...
Это означает. что если хочешь пообщаться с Творцом, то и общайся, но в церковь сейчас не идите, дебилы блть!
Такими их воспитали, так их обучили.
И ещё : имели сотни контактов , а эти сотни контактов сколько ещё заразили ?
Криминальная ответственность и штрафы в 1000-2000 не облагаемых минимумов доходов граждан.
Правда тогда начнут гавкать на полицейский произвол, но это не есть проблема.
а что там 7-й Вселенский собор порешал?
грешите, батюшки...