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 Трепак не отстранен от дела Гандзюк. Его ключевые дела никто не забирал, - Венедиктова

Виктор Трепак не был отстранен от дела об убийстве Кати Гандзюк.

Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Он не был отстранён. При перераспределении обязанностей, другой заместитель – Алексей Симоненко - стал курировать департамент спецрасследований. Его ключевые дела никто не забирал", - рассказала генпрокурор.

Как сообщал "Цензор.НЕТ", сегодня об отстранении Трепака заявил адвокат Маси Наем.

Также сегодня Алексей Симоненко был назначен Генпрокурором на должность заместителя.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).

Источник: https://censor.net.ua/n3184835
 
 
 Топ комментарии
 
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова носит на руке незадекларированные швейцарские часы Hublot, которые ориентировочно стоят более 300 тыс. грн.
Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, который опубликовал фото чиновницы из служебного кабинета в Офисе генпрокурора.https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_za-takoe-nado-uvolnyat-aktivist-pokazal-nezadeklarirovannye-lyuksovye-chasy-u-genprokurora-venediktovoj/957424
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а ты все попердываешь, короновирус отганяешь Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 578
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С такой фамилией, как трипак, никакой коронавирус не страшен
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова носит на руке незадекларированные швейцарские часы Hublot, которые ориентировочно стоят более 300 тыс. грн.
Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, который опубликовал фото чиновницы из служебного кабинета в Офисе генпрокурора.https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_za-takoe-nado-uvolnyat-aktivist-pokazal-nezadeklarirovannye-lyuksovye-chasy-u-genprokurora-venediktovoj/957424
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Один витратив аванс Пукіна на мерседес ( підписання угодити з бойовиками)- ця дуринда купила годинника ( під посадку Пороха)!
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Боюсь что в данном случае может получиться как бусами клятой Йульки. Этих Hublot как грязи в инете. Можешь и себе прикупить. Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3988
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то Венедиктова - лошара? Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6554 Генпрокурор - лох, такого в истории Украины кще не было Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6554
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Венедиктова возможно и не лошара (лично не знаком - утверждать не могу). Многие известные люди в повседневной жизни носят копии статусных имиджевых вещей. И не потому, что у этих людей нет денег. Просто они считают ненужным расточительством таскать повседневно вещь к которой еще нужно охрану приставлять. Или вы их совсем тупыми считаете? Если так, то тогда почему генпрокурор она а не Вы?
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Слуги мародера опять сп..и..зд..ели😆😆😆
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в сраиле на карантине больше нечем заняться?
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а чо Трепаку не доручили справу Трампа і Манфорта? Він же її розпочинав, нехай би завершив...
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"У меня трепак", подумала Венедиктова, и вспомнила про встртечу с Аваковым..
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«27 березня 2020 року
Борис Джонсон інфікувався коронавірусом»
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порохоботы порохоботы--скока Пете жить осталось?...пууууууууууууук
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ага, так попердываю шо порохоботы задыхаются Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7271
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Чому розслідування не закінчено,чому винуватцям не винесений вирок???????????????????????????????????????????????????????????????????? Не платити їм заплати - не заслуговують.
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Ту больше к петьке вопросов и куму его связисту-генплокулолу.
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"Він не був відсторонений", просто " перозпреділили"...
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Она вообще ситуацию не контролирует и дупля не отбивает. Зато своя и преданная - валентина терешкова украинского разлива
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