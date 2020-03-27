 Трепак не отстранен от дела Гандзюк. Его ключевые дела никто не забирал, - Венедиктова

Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Он не был отстранён. При перераспределении обязанностей, другой заместитель – Алексей Симоненко - стал курировать департамент спецрасследований. Его ключевые дела никто не забирал", - рассказала генпрокурор.

Как сообщал "Цензор.НЕТ", сегодня об отстранении Трепака заявил адвокат Маси Наем.

Также сегодня Алексей Симоненко был назначен Генпрокурором на должность заместителя.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).