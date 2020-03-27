EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  564  10
Материалы по теме:
Все про:взрывчатка (650) правоохранительные органы (1131) СБУ (14497) тайник (52)

 СБУ выявила на Донбассе тайник с 30 кг пластида, вероятно, для терактов. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины выявила в Донецкой области тайник с большим количеством пластида.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что из тайника, оборудованного в окрестностях Славянска, правоохранители изъяли почти 30 килограммов пластида, равный более 40 килограммам взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Взрывчатка хранилась в фундаменте недостроя возле жилых домов. По предварительной версии, пластид мог предназначаться диверсантам для совершения террористических актов.

СБУ выявила на Донбассе тайник с 30 кг пластида, вероятно, для терактов 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ разоблачила завербованного ФСБ России экс-сотрудника МВД Украины. ФОТОрепортаж

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и утилизации взрывчатки.

СБУ выявила на Донбассе тайник с 30 кг пластида, вероятно, для терактов 02
Фото: сайт СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3184834
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сейчас эпидемия в России разгорится, и можно будет Украине освободить Донбасс!!! Нужно пользоваться слабостью врага, как он воспользовался слабостью Украины, когда захватил Крым.
 показать весь комментарий
 
 
огромный респект СБУ!.. хоть кто-то работает, когда все сидят на карантине..
 показать весь комментарий
 
У них под носом регулярно потрошат банкоматы, а они все время про теракты бебекают.
 показать весь комментарий
 
А нехорошие Герои не могли припрятать, что бы продать другим Героям? Это моя версия если что.
 показать весь комментарий
 
так и до конфликта интересов между хероями рукой подать.
 показать весь комментарий
 
тайник с 30 кг пластида, вероятно, для терактов, та не то для печки на растопку, верните им за поребрик.
 показать весь комментарий
 
Так харьковских террористов отпустили, что же им теперь без работы сидеть. Мне только интересно, кто и когда за ето ответит?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх