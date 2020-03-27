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 Наемники РФ с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска на Донбассе трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донецком направлении.

Утром, противник выпустил 6 мин 82 калибра, а также использовал станковый противотанковый гранатомет во время обстрела позиций украинских военных вблизи Талаковки.

Также из 82 мм миномета, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов российские оккупационные войска вели обстрел наших позиций в районе Павлополя.

Кроме того, российские оккупанты открывали огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Песков, при этом используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрелов противника нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184833
 
 
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От кляті рогаті, щоб їм там копита повидривало!!!!
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