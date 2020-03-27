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 Около 30 нардепов от "Слуги народа" сдали тесты на коронавирус, результаты показали, что все хорошо, - нардеп Верещук

Во фракции "Слуга народа" анализы для тестов на коронавирус сдавали все депутаты, которые контактировали с заболевшими парламентариями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"У нас на фракции, все кто контактировал с депутатами - тесты прошли. Это был и экологический комитет, и согласительный совет, и внеочередное заседание. Я не думаю, что вся фракция, но это десятки людей. Около тридцати депутатов. И у всех тесты показали, что все хорошо", - сообщила Верещук.

Нардеп также рассказала, что тест на коронавирус прошел и председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

"На внеочередном заседании был Руслан Горбенко, который заболел. Он был в маске, но был. Все, кто сидели рядом, также сдали тесты", - добавила она.

Напомним, ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сообщил, что сдал два теста на коронавирус. Один оказался позитивным, второй - негативным. Результаты третьего теста ожидаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам

Источник: https://censor.net.ua/n3184830
 
 
 Топ комментарии
 
"прошёл тестирование с оценкой "маладец" .. Около 30 нардепов от "Слуги народа" сдали тест на коронавирус, результаты показали, что все хорошо, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 2691
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Вот откуда пошёл коронавирус- от рашки. Видео от 11 ноября 2019. Но они тогда, впрочем как и сейчас называли его пневмонией: https://www.youtube.com/watch?v=nMh11FtfaP0&feature=emb_logo
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Де що в світі трапилось, шукайте сліди лаптєй.
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если допустить, что это был какой-то первичный, стартовый штамм коронавируса, то получается русские китайцы занесли его из раши к себе и, возможно, у них он быстро мутировал до сегодняшнего вида. но при таком развитии событий и степени рашской медицины, в этом ядре очага и по периферии уже давно царит ад не только из стартового вируса но и бонусного, сегодняшнего. тогда возможно лука не врал, когда мишустик сказал ему о пожаре с ситуацией. но это раша, блэкбокс. ситуацию по текущему времени даже непонятно когда можно будет узнать.
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"прошёл тестирование с оценкой "маладец" .. Около 30 нардепов от "Слуги народа" сдали тест на коронавирус, результаты показали, что все хорошо, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 2691
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А вы представьте если бы страной управлял бы какой-та дурачок
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ой мы так рады, что у них наконец-то все хорошо.. Около 30 нардепов от "Слуги народа" сдали тест на коронавирус, результаты показали, что все хорошо, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 792
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глядя на сивоху это тест он не сдаст, и таких, с дебильно-алкашными рожами-половина
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За сокрытие болезни, и распространение короновируса - уголовная ответственность...
А так как все эти 30 слуг народа реально соврали, то должны будут ответить по закону...
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Положительный результат экспресс-теста означает, что человек болен коронавирусом не менее 5 дней, - вирусолог Молчанец
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Зебилы, если вы не сделаете перевыборы в парламент вы или сдохните сами, или вам помогут, так что решайте
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Молодая женщина спрашивает доктора, осматривавшего ее пожилого супруга в больнице :
"- Скажите, доктор, я могу надеяться?
- Хм, ну все зависит от того, на что именно вы надеетесь, мадам"
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Фух! Аж от сердца отлягло! Ночь не спал, всё думал, а как там депутаты!?
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Значить будете подыхать не от короны - "В результате непродуманного и бесконтрольного зернового экспорта Украина стоит на пороге повышения цены на муку (следовательно и хлеб), на 20-25 %. Мы писали о махинациях власти с стратегическим запасом зерна - вот следствие."
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Жаль. Хотелось,чтоб эти твари умерли первыми
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Helgi Sharp

1.

Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в Госбюджет-2020.

Одна часть банды Зеленского подняла бунт против другой части банды Зеленского. На "Титанике" имени Зеленского.

Бунтарей придётся покупать, а для этого выводить собственные средства из кипрских оффшоров. На это не согласятся мама Римма и боевая подруга Мендель - им ещё жить на эти деньги в изгнании. Власть, Володя, не шаурма с вокзала - потекла из рук, галстук не подставишь.
2.

Партия "Слуга народа" с пафосом отказалась от госфинансирования.

В реале нет и никогда не было такой партии. Ни зарегестрированных отделений, ни ячеек по областям, ни идеологии. Были стол со стулом в гримёрке 95-го квартала, где пилили бабосы народа его слуги. Так что этот пиар мимо кассы.

3.

Шесть врачей заразились коронавирусом на Тернопольщине.

Когда эти врачи получали по 4 тыс гривен, Радуцкий продавал ИХ маски за границу, а лещенки и найемы имели по 200-300 тыс за, извините, НИФУЯ. Может после этой напасти что-то поменяется, и всё станет, как и должно быть - то есть, наоборот? Не при этой власти мародёров.

4.

Емец заявил, что людей старше 65 лет можно считать трупами. Деньги на них тратить не нужно.

И эта зелёная ***** (сорри, я сегодня использую годовой лимит на обсценную лексику) имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. Зелёные программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть".

Порошенко, Турчинов, Парубий, Супрун виноваты только в одном - нельзя было во время войны играть с тупым охлосом в демократию. У охлоса запросы Греты Тунберг, а память фораминиферы обыкновенной.

5.

Итальянская Stampa: Вся помощь, которую Россия поставила Италии для борьбы с коронавирусом, оказалась неэффективной.

У России эффективным может быть только один рецепт - разбомбить у себя все дороги и аэропорты, чтобы вирус не распространялся. Вместо этого они бомбят другие страны и несут туда вирус русского мира. Бумеранги всегда возвращаются - и этот уже сделал вираж на разворот.

Помните певца Льва Лещенко? Он ещё вторил Путину, что в Багдаде всё спокойно. Уже в реанимации (@treugolny_hui):

* 15.03.2020: Лещенко считает короновирус выдумкой;
* 25.03.2020: Короновирус считает Лещенко выдумкой.
6.

Турецкие военные вместе с армейцами Ливии захватили военную авиабазу ЧВК Вагнера - наемники в результате отступления потеряли десятки танков и авиацию.

Это не фейк. Просто ещё один всадник апокалипсиса для анчурийцев. Предыдущий в лице Трампа поддержал саудитов в войне с РФ. А вирус лишь пристраивается вишенкой на этом празднике бесшабашного "веселья".

7.

Трамп не оставляет мыслей вернуть страну к работе уже 12 апреля.

Как поведал мне местный источник, расчёт Дона циничен до снежной белизны. Он считает, что какая-то часть населения не выживет, но вирус к лету развеется, и люди о нём быстро забудут. А вот при падении экономики (30% американцев могут потерять работу) Трампа точно не изберут. Плюс развал обамовской программы медицинского страхования, чем ранее так гордился Трамп, теперь не оставляет шансов врачам взять эпидемию под контроль - слишком большой процент населения оказался не охваченным медпомощью. Но самое циничное... Сандерсу и Байдену предстоит еще немало поколесить по штатам, чтобы заручиться голосами электората, тогда как Трамп свое выдвижение уже обеспечил. А ведь и Байден, и Сандерс - люди немолодые...

Мой прогноз. Мировая экономика по инерции и благодаря "подушке", будет находиться на относительном плаву до президентских выборов в США. Дальше - глубокая и продолжительная рецессия.

8.

Унтерофицерская жена Венедиктова потребовала вернуть прокуратуре чины и звания.

Классная реформа! Может напомните мне ещё хоть одну от зелёной власти?

9.
Пока остаюсь в США. Обратите внимание, что из Китая в Украину коронавирус не попал, его завезли долбодятлы, которые решили, что отдыхать в куршавелях во время эпидемии - файная идея.
10.

Берегите себя! Но будьте осторожны... А то один тут пишет: "Сегодня приехали домой из Ашана, сняли маски, смотрю, *****, с чужой женой домой приехал!" Может, и повезло, не знаю... Но помните, что в карантин обменять что-либо назад нереально.)

Будем жить!
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Почему я все ещё верю в Украину? Потому что кризис всегда все расставляет по своим местам и каждому навешивает на физиономию его настоящий ценник. И потому что все будет вопреки. Так вот, почему же я верю в Украину и почему я дико люблю эту страну? Потому что как только она упадёт на колени по вине своих vip-бездарей и погрузится в самый ужасный кризис, тут же молниеносно у неё вырастут.. настоящие крылья и образуются многочисленные горизонтальные связи. Спасительные, организационные, распределительное, управленческие крылья. Сотни, тысячи волонтеров, - эти безликие, неизвестные герои, которые добровольно и профессионально натянут на себя функции государства - обязательно вытянут страну с самого дна. В любом случае вытянут. Вопреки всем этим жлобам, мародерчикам и инфантилам.(с)
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Друзья, немного чёрного юмора вам в карантин. Я опросил очень много людей по поводу если бы сейчас был президентом порошенко. Ответы мне понравились, оказывается все всё прекрасно помнят. Так вот, если бы пандемия короновируса была при президенте порошенко, то на основании того что мы видели можно предположить что : - во первых эпидемия в Украине была бы лет десять, даже когда в мире уже бы забыли о ней. - для борьбы с вирусом объявлено военное положение и президентское правление. - сотни миллионов украинцев "получали" бы материальную помощь на "лечение" каждую неделю по пять тысяч долларов. Дякуємо Петро. - тысячи украинских бизнесменов "добровольно" отдали бы свои бизнеса и сбережения на "борьбу" с коварным вирусом. - "учёные" из "европейской солидарности" изобрели специальные леденцы от коронавируса, чтобы население сосало и было бы здоровым. Государство на эту программу выделило 200 млрд гривен, тендер чудом выиграла компания "Рошен". - десятки миллионов украинских больниц "получили" сотни миллионов аппаратов ИВЛ украинского производства. Изготовитель молодая успешная компания "Богдан". - фонд Марины Порошенко при поддержке государства "приобрел" три миллиарда масок с логотипом "єс", по цене 100$ за единицу. - добровольцы и волонтёры из партии президента получили бы звания генералов. За проявленный героизм на карантине государство назначило бы им пожизненное содержание с бюджета Украины, а также выделило бы квартиры для самоизоляции, в безопасном от вируса районе "Новопечерские Липки". - все кто не верит в опасность вируса и не одобряет действия президента, изолированы в сизо. Многие по законам военного времени погибли бы при странных обстоятельствах от "вируса". Герої не вмирають. - экстренно по всей стране были бы развернуты сети аптек "Рошен". ****************** Свои версии пишите в комментариях)
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И о смешном. На сегодняшнем брифинге Виктор Ляшко, который назначен у нас руководителем работ по ликвидации последствий эпидемии, упомянул, что он отвечает и за ликвидацию экономических последствий… Санитарный врач… Блин, и это Украина! И мы - непобедимы!
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