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 У шести прихожан церкви из Радомышля экспресс-тесты выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у шести прихожан церкви из Радомышля. Сейчас анализы передали на дополнительное лабораторное исследование.

Об этом информирует Радомышльский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам тестов у 6 человек (прихожане церкви) тест на COVID-19 положительный. Сегодня, 27 марта, анализы были переданы в Житомирский областной лабораторный центр, который проведет соответствующие исследования и подтвердит или опровергнет результаты тестов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время эти лица находятся на изоляции и под наблюдением семейных врачей.

Всего в Радомышле 41 человек, которые контактировали с умершей от коронавируса пенсионеркой, прошли экспресс-тестирование.

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Напомним, 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая была госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3184829
 
 
 Топ комментарии
 
Карантин на бизнес попов не распространяется?
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Мало зелиных эшелонов и самолётов. Ещё и попы с грязными ложками подтянулись.
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Уроды,сказано же сидите дома
Сами заразились и других наградили😠
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Карантин на бизнес попов не распространяется?
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Их движняк даже бизнесом не признаётся...
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Сьогодні 27 число ...Швиденько протестували . В шести прихожан церкви с Радомышля экспресс-тесты выявили коронавирус - Цензор.НЕТ 1035
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Мало зелиных эшелонов и самолётов. Ещё и попы с грязными ложками подтянулись.
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Це рпцешники.Скільки можуть вони тут знущатися? Ми що неможемо їх вигнати нарешті,з України?
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Выгнать не можем. Но вирус нам поможет их зачистить. Может наоборот нужно РПЦ-шников завлекать в церкви, а не запрещать
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Уроды,сказано же сидите дома
Сами заразились и других наградили😠
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Чому досі не заборонили ходити в церкви?!
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Вон в Обухове на церкву РПЦ купола поставили. Говорят народу пришло много и все дружно, по очереди, попам кресты и руки целовали...ждем новостей
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Естественный отбор в действии - идиотов вымрет больше все-таки (если, что я о любителях лобызать всякую хрень и ходить в церковь в период пандемии)
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Почему не говорят какая церковь? Хотя сам догадываюсь. Если все проанализировать то вирус не такой уже и плохой. Он в первую очередь поражает самое тупое и необразованное население
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