 Венедиктова назначила своими заместителями Любовича и Симоненко

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.
"В пятницу, 27 марта 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса Генерального прокурора двух своих новых заместителей - Андрея Любовича и Алексея Симоненко", - отметили в пресс-службе.
Венедиктова также сообщила, по каким направлениям будут работать новоназначенные замы, и объявила о новом распределении обязанностей между ними.
Ранее стало известно, что Венедиктова отстранила от дела Гандзюк Виктора Трепака.
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За всіма ознаками, це Hublot з колекції Big Bang за 10 тисяч євро (+ ремінець алігатор).
***, забула внести у декларацію.
******** театр, США кзали шо вона не може бути генпрокурором, бо глуха та сциться!