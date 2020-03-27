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Все про:Венедиктова (85) Офис генерального прокурора (192)

 Венедиктова назначила своими заместителями Любовича и Симоненко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора двух своих заместителей.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 27 марта 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса Генерального прокурора двух своих новых заместителей - Андрея Любовича и Алексея Симоненко", - отметили в пресс-службе.

Венедиктова также сообщила, по каким направлениям будут работать новоназначенные замы, и объявила о новом распределении обязанностей между ними.

Ранее стало известно, что Венедиктова отстранила от дела Гандзюк Виктора Трепака.

Смотрите также: Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3184828
 
 
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Да ладно, петики, не переводите стрелки.
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хто такі? Наскільки касапські? Чи портновські?
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Любович - экс-прокурор Донецкой области, Сидоренко ранее работал начальником отдела процессуального руководства по уголовным производствах прокуратуры Сумской области.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/venediktova-naznachila-dvuh-svoih-zamestiteley-1492916.html
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Ну первого понятно за что повысили,донецк сепарам сдал вместе с ментами,а второй?
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вона, позивний "Іра" насрала корупцією на стіл Зеленському!
За всіма ознаками, це Hublot з колекції Big Bang за 10 тисяч євро (+ ремінець алігатор).
***, забула внести у декларацію.
******** театр, США кзали шо вона не може бути генпрокурором, бо глуха та сциться!
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зачьотний шнобєль гєнпрокурора, і взгляд правільний.
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