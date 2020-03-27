 В Украине изменили механизм определения больниц для инфицированных коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Об этом на брифинге относительно ситуации с заболеваемостью Covid-19 сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день мы в чрезвычайной ситуации, сформирован совсем другой перечень, который сформировали в НСЗУ, и он сформирован именно по определению учреждений здравоохранения, которые готовы оказывать помощь тяжелым больным, а также больным средней тяжести, и они определяются по другим критериям - по наличию специалистов, при наличии оборудования, которое необходимо для проведения реанимационных мероприятий", - сказал Ляшко.

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Он добавил, что эти больницы заключили контракт с НСЗУ под вторую волну медицинской реформы и сейчас согласовываются с руководителями структурных подразделений здравоохранения, "поскольку руководители на местах знают еще лучше ситуацию и особенности определенных больниц или их доступа или проезда, или функционирования" .

По словам Ляшко, в дальнейшем будет сделана онлайн карта таких больниц для того, чтобы и диспетчеры бригад экстренной медицинской помощи, и граждане понимали, в какую больницу можно везти тяжелобольного пациента.

"Тяжелого больного будут везти в ту больницу, в которой на данный момент будут доступны аппараты искусственной вентиляции легких. Когда мы будем понимать, что кровати в отделениях интенсивной терапии незаняты и там могут оказать медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью", - рассказал Ляшко.

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Ранее в каждой области были определены по две госпитальные базы, которые первыми должны были принимать пациентов с Covid-19.

В Украине зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.