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 Около 150 человек госпитализированы с подозрением на пневмонию в ОРДЛО, возможности диагностировать коронавирус нет, - Денисова

По оперативной информации, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже около 800 человек обратились за помощью в связи с острой респираторной вирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Из них около 150 - госпитализированы с подозрением на наличие пневмонии, в частности двое детей 11 и 13 лет находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

По ее словам, диагностировать коронавирусную инфекцию на оккупированных территориях невозможно из-за отсутствия соответствующих тестов в больницах.

"С начала 2020 года я получила около 1000 обращений от граждан Украины, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний расположенных на указанных территориях. Они жалуются на необеспечение надлежащих условий содержания, неоказание медицинской помощи, жестокое обращение и пытки", - добавила Денисова.

"В условиях стремительного распространения респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, крайне обеспокоена ситуацией по обеспечению прав и свобод граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и заключенных, содержащихся в места несвободы", - отметила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184824
 
 
 Топ комментарии
 
Нехай порвуть і коронавірус.Около 150 человек госпитализированы с подозрением на пневмонию в ОРДЛО, возможности диагностировать коронавирус нет, - Денисова - Цензор.НЕТ 2636
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Пускай мертвые сами хоронят своих мертвецов.
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Пускай мертвые сами хоронят своих мертвецов.
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ага. но у них нет выбора, как только полезть в Украину. скоро сивуха просушит штаны и начнёт презентацию "простить! принять!"
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с похоронить у них без проблем. места в шурфах хватит на всех ещё и раша своих свозить туда скоро будет.
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Да и х*** с ними. Меня только интересует откуда Денисова об етом знает. Сотрудничает с окупационной властью?
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То шо, срочно, прорваться с боямі, і евакуіровать іх у Ново Санжари?
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***** в Италию послал помощь, а рюскаговорящих представителей новососии послал на х..й
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туда отправили резидентуру укреплять, а не помощь
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"тестов нет и не будет. но вы держитесь!"
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Сивуху к ним отправьте. Пусть ухаживает.
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Да хватит уже завидовать молодым недореспубликам, йей Богу Около 150 человек госпитализированы с подозрением на пневмонию в ОРДЛО, возможности диагностировать коронавирус нет, - Денисова - Цензор.НЕТ 1004
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Наведіть спочатку лад з цим вірусом на Україні!
Навіщо вам ЛДНР чи Крим?!
Там є кому вирішувати питання.
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обращайтесь к русским братьям, друзья
бандеровцев к вам не пустят
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В порядке карантинных мероприятий хорошо бы на передовую напалм и огнемёты.
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