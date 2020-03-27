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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Экономика
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 Кризис в Украине не будет намного хуже, чем в других странах, - замглавы НБУ Сологуб

Экономика Украины лучше готова к кризису и ее падение будет на уровне других стран

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Даже если мы будем видеть кризисную ситуацию, она не будет намного хуже, чем в других странах", - сказал Сологуб в ходе онлайн-пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

Он напомнил, что по итогам мирового кризиса 2008-2009 гг. проседание украинской экономики было значительно больше, чем у стран-соседей. В 2009 году ВВП Украины снизился на 15%, тогда как Польша показала положительную динамику роста, а страны еврозоны - падение на 3%.

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"Сейчас, при сотрудничестве с МВФ, мы не видим таких катастрофических сценариев, когда Украина будет намного хуже по сравнению с другими", - добавил Сологуб.

Он уточнил, что НБУ работает с правительством для прогноза макроэкономической картины, хотя в данной ситуации строить прогнозы сложно.

Источник: https://censor.net.ua/n3184822
 
 
 Топ комментарии
 
Так он уже тридцать лет длится.
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понятно, падать особо некуда
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Не жили богато - не треба й починати.
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Сологуб главный вирусолог в Украине? Смешно и грустно.
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От короновуруса может быть большая польза :

https://charter97.org/ru/news/2020/3/27/370958/
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К сожалению, так оно и есть.
Украина и так самая нищая страна Европы, из за воровской олигархической системы.
Поэтому, падать уже некуда... Как были нищими так и останемся надолго.
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Ошибаетесь, всегда есть куда падать. Зелупы тоже орали "хуже не будет", а оно вон как повернулось.
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Василь Грім Падати нажаль є куди,наприклад до рівня Венесуели.
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Буде набагато гірше,тому що в наших людей немає взагалі ніяких заощаджень,а в державному бюджеті грошей немає і їх немає де взяти.
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Да хуже не будет , будет просто Звиздец Кризис в Украине не будет намного хуже, чем в других странах, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 4653
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Maruv требует у консульства вернуть ее в Украину из гастролей в России))

https://twitter.com/Kolym0224/status/1243419168977735680
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Не жили богато - не треба й починати.
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Да нам тут уже в феврале рассказывали как мы готовы к пандемии
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Мы и так на дне,благодаря потужнейшему из потужнейших рехворматоров
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Десять років мак не родив - і голоду не було. )))
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