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 Ярославский закупил за свои средства 100 000 ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ

Александр Ярославский, владелец и президент DCH, закупил и везет в Украину еще 100 тыс. ПЦР-тестов и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) общей стоимостью 2 млн $.

 Об этом он рассказал в программе 24 канала "Гуд найт Юкрейн", передают Українські новини.

Ранее бизнесмен договорился со своим другом Джеком Ма, чтобы тот помог организовать поставку из Китая первой партии лабораторных систем ПЦР-диагностики. В понедельник 50 тыс. высокоточных ПЦР-тестов, которые сейчас в мире в дефиците, уже прибыли в нашу страну.

Бизнесмен вышел в телеэфир с младшей дочерью Викторией. "Я взял в эфир с собой дочь, и хочу сказать, что я всей семьей здесь в Украине, с харьковчанами и украинцами. Мы победим этот коронавирус — у меня нет сомнений", — сказал он.

Как известно, заявление о выделении 2 млн $. на борьбу с эпидемией Ярославский сделал по итогам совещания Президента Украины Владимира Зеленского с крупным бизнесом 16 марта в ОП. Бизнесмен так прокомментировал это событие: "К кому обращаться президенту как не к нам? Тем, кто 30 лет в Украине занимается бизнесом, тем кто понимает ситуацию, тем кто могут организовать. Я очень рад и горжусь тем, что он обратился". Ярославский также поблагодарил Владимира Зеленского за то, что он принял Джека Ма у себя, когда тот находился в Украине: "Джек Ма был очень воодушевлен этой встречей".

Александр Ярославский также выразил свою признательность всем, кто принял участие в закупке по прямым договорам товаров медназначения для потребностей Харьковщины. После организованной бизнесменом 19 марта в Kharkiv Palace встречи лидеров харьковского бизнеса и общественной жизни, Харьков и Харьковская область получили еще дополнительно 2,2 млн $. на борьбу с эпидемией. "Всем низкий поклон и благодарность, - сказал он. – "Огромное спасибо всем, кто быстро организовался: это и Алексей Кучер, и Геннадий Кернес. Все встали в один строй и поняли, что есть единый враг. Я хочу сказать харьковчанам, что они под надежной защитой".

Помимо харьковских дел Александр Ярославский пошутил по поводу новостей из Киева о том, что в столичных медицинских заведениях пытались создавать VIP-палаты. "В Киеве просто есть VIP-клиенты. У нас в Харькове нет VIP-клиентов и нам не нужны VIP-палаты", — пошутил Ярославский, отвечая на вопрос ведущего не предпринимались ли похожие попытки создать особые условия для особых пациентов в его родном городе.

В пресс-службе DCH уточнили, что 850 тыс. $ за ПЦР-тесты Ярославский перечислил поставщику вчера, а 1,15 млн $. за ИВЛ – сегодня. "ИВЛ от Ярославского" приобретены у немецкой компании, специализирующейся исключительно на производстве аппаратов принудительной вентиляции легких. Оборудование будет в украинских больницах уже примерно через 10 дней, что уникально для нынешнего состояния рынка медтехники, когда все мощности в мире загружены и заводы обещают поставку не раньше мая-июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3184820
 
   
 Топ комментарии
 
Ну просто отцы родные, 30 лет грабили украинцев на миллиарды, а теперь подачки кидают Ярославский закупил за свои средства 100 000 ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 4047
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А фонд зелупы сколько апаратов закупил, не подскажите? Ярославский закупил за свои средства 100 000 ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 750
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а сколько денег пожертвовал на борьбу с короновирусом миллионер зеленский? а миллиардер коломойский?
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А фонд зелупы сколько апаратов закупил, не подскажите?
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они эти аппараты в зал 95 квартала поставили возле каждого кресла.
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а ваш пэпа сколько ИВЛ пожертвовал? Масками с сатуриметрами ограничился. Позорище.
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Че так? Теперь ваша пиар-акция на 1м купленном аппарате или на 5 отремонтированных не канает?
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Не перегибай, отремонтировали аж 10 и роздали три пакета масок)))
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Ну - тоже молодцы, что делают хоть что-то полезное хотя бы с целью пиара.
Ярославский просто поднял планку - теперь все меценатство остальных олигархов выглядит блекло. И это хорошо.
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Не поведу я даже бровь, если на анализ возьмут "голубую" кровь
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конечно, ублюдок! Ярославский закупил за свои средства 100 000 ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 6415
толи дело наридный-батько по прозвищу "зелупа".
который не закупил вообще ничего, зато с выгодой для себя, родимого, сбагрил в Израиль и Испанию весь стратегический запас масок, хранившийся в госрезерве на случай войны, ядерной аварии и т.п.
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50 аррапатов это 15% от общего числа рабочих аппаратов в стране. Это ооооочень порядочно
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Ну просто отцы родные, 30 лет грабили украинцев на миллиарды, а теперь подачки кидают Ярославский закупил за свои средства 100 000 ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 4047
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Зеленые ублюдки уже как год грабят страны, но они ни копейки не выделили на борьбу с коронавирусом
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Подачка - это когда Ахметов 1 аппарат покупает. 50 - это уже серьезная помощь - это десятки спасенных жизней.
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а сколько денег пожертвовал на борьбу с короновирусом миллионер зеленский? а миллиардер коломойский?
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С Коломойши взятки гладки - он заявляет, что у него все счета арестованы и все....
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А порошенко?
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а спадковий панамський мародер всі гроші вивіз за кордон ще до інавгурації із України!
Воно такий злодій що і стільчики державні із АП украло
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Это Портнов рассказал в Панаме или Венедиктова?
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По ходу в тебе воно ще й мізки по дорозі вкрало і в черепушку насрало.
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а ваш работодатель как заработал свой лярд баксов? сидя более 20ти лет в ВР и 5 лет президенства?
как он "несовмещал" своим должностя и " невел " все это время бизнес?

сколько депутатов имея такой опыт должностей стали миллиардерами?

как он умудрялся иметь дожности что при юще что при яныке?
12 мая 1998 - 14 мая 2002
14 мая 2002 - 8 сентября 2005
25 мая 2006 - 14 июня 2007
12 декабря 2012 - 3 июня 2014

с 29 августа 2019- текущее время

Секретарь СНБО Украины 8 февраля - 8 сентября 2005
Председатель Наблюдательного совета Национального банка Украины--- 22 февраля 2007 - 26 апреля 2012 ( как и ющенко как и гонтарева)

Министр иностранных дел Украины 9 октября 2009 - 3 марта 2010
Министр экономического развития и торговли Украины 23 марта - 3 декабря 2012
Президент Украины 7 июня 2014 - 20 мая 2019


--
итого 20 лет у кормушки. из них 11+ лет госдолжностей. и как он умудрился?

ОП-100 самые богатые люди Украины за 2019 год

4 Игорь Коломойский 1,480

6 Петр Порошенко 1,253
8 Дмитрий Фирташ 792

уж простите для сравнения коломойша 20 лет депутатов небыл... а фирташ тот вобще на газе сидит и контролирует облгазы по стране ( и никто его нетрогал 5 лет)

п.с. а сколько больниц и врачей было сокращено? за 5 лет президентсва пети и реформ супрунши?
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50 - это уже круто...Ахметов вон аж 1 купил и пиарится по своему каналу неделю по этому поводу. Давно заметил, что Ярославский самый нежадный из всех украинских олигархов.
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Давно? Ха-ха...и по чем ты это заметил? В стране, где честно платят налоги, олигархов нет!
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Простите, что посягнул на авторитет вашего любимого сывочолого мессии. Ярославский закупил за свои средства 100 000 ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 8545
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Малоросс, твой Моника заявил про 10 миллионов высоконадёжных тестов, а не Порошенко.
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Русский Алкаш - ты бы врачу показался бы, а то уже с рыбками стал разговаривать )
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В связи с этим, у меня возникает закономерный вопрос?
А где государство?
Почему во время кризисов, люди должны сами всё обеспечивать за свои деньги, вместо государства?
Во время войны, в первые годы, армия держалась на волонтёрах.
Люди за свои деньги организовывали обеспечение солдат едой, аммуницей, автомобилями, даже стрелковым оружием и боеприпасами.
Уже даже молчу, что первыми добровольцы пошли воевать на фронт без всяких указаний, приказов и мобилизаций.
Теперь во время короновируса, люди сами обеспечивают больницы всем необходимым, врачей доставляют на своём транспорте на роботу, итд...
Нахрена тогда вообще нужно государство, если оно ничего не делает, только собирает налоги с людей и чиновники жируют за счёт этих налогов?
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а причем тут государство, если ты клоуна выбрал руководить страной?
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государство это и есть чиновники любого уровня, включая зелю, министров, депутатов, итд..
Если ты путаешь государство со страной то это только твои проблемы...
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как оказалось, во время кризиса за счёт народа обеспечиваются только СЛУГИ НАРОДА
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Вы когда-нибудь слышали, чтоб что-то купил (не себе) Коломойский? Или Зеленский?
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Зеленский, помнится, квартиру купил семье погибшего шахтера - скорее "на спор", а не из чувства сострадания - но все же. Коломойша в 2014м тоже вроде армию спонсировал прилично так - да, в целях защиты собственных капиталов и источников дохода от руССкого мира, все же не себе.
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И это хорошо....Если богатые люди видят своё будущее. своих семей в Украине , то и медицину должны модернизировать. и образование. и дороги. Вот когда свои деньги будут на это распределять. то и контроль будет что за расходом средств, что за качеством работ. В деревянных макинтошах карманов нет.
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а спадковий панамський мародер всі накрадені хабарі вивіз за кордон ще до інавгурації із України!Воно такий злодій що і стільчики державні із АП украло
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"Ранее бизнесмен договорился со своим другом Джеком Ма, чтобы тот помог организовать поставку из Китая первой партии лабораторных систем ПЦР-диагностики. В понедельник 50 тыс. высокоточных ПЦР-тестов, которые сейчас в мире в дефиците,
Источник: https://censor.net.ua/n3184820"

А теперь забозрада ещё раз повторите, что личные контакты не нужны и потому можно во власть поставить даже Голобородько...
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Ну, свои средства - очень громко сказано.
Это одна из корзин, куда Кучма сложил наворованное.
Ярославский - удачная корзина, Пинчук - так себе, Хорошковский и Лагун все просрали.
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ярославский и такие как он должны гранитные кубики вытесывать в специальных заведениях - вместо этого некоторые в сраку его целуют за копеечную подачку с барского стола.
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Беда обьединила, и конфликт на Харьковщине не разгорелся.
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