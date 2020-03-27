 Ярославский закупил за свои средства 100 000 ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ

Об этом он рассказал в программе 24 канала "Гуд найт Юкрейн", передают Українські новини.
Ранее бизнесмен договорился со своим другом Джеком Ма, чтобы тот помог организовать поставку из Китая первой партии лабораторных систем ПЦР-диагностики. В понедельник 50 тыс. высокоточных ПЦР-тестов, которые сейчас в мире в дефиците, уже прибыли в нашу страну.
Бизнесмен вышел в телеэфир с младшей дочерью Викторией. "Я взял в эфир с собой дочь, и хочу сказать, что я всей семьей здесь в Украине, с харьковчанами и украинцами. Мы победим этот коронавирус — у меня нет сомнений", — сказал он.
Как известно, заявление о выделении 2 млн $. на борьбу с эпидемией Ярославский сделал по итогам совещания Президента Украины Владимира Зеленского с крупным бизнесом 16 марта в ОП. Бизнесмен так прокомментировал это событие: "К кому обращаться президенту как не к нам? Тем, кто 30 лет в Украине занимается бизнесом, тем кто понимает ситуацию, тем кто могут организовать. Я очень рад и горжусь тем, что он обратился". Ярославский также поблагодарил Владимира Зеленского за то, что он принял Джека Ма у себя, когда тот находился в Украине: "Джек Ма был очень воодушевлен этой встречей".
Александр Ярославский также выразил свою признательность всем, кто принял участие в закупке по прямым договорам товаров медназначения для потребностей Харьковщины. После организованной бизнесменом 19 марта в Kharkiv Palace встречи лидеров харьковского бизнеса и общественной жизни, Харьков и Харьковская область получили еще дополнительно 2,2 млн $. на борьбу с эпидемией. "Всем низкий поклон и благодарность, - сказал он. – "Огромное спасибо всем, кто быстро организовался: это и Алексей Кучер, и Геннадий Кернес. Все встали в один строй и поняли, что есть единый враг. Я хочу сказать харьковчанам, что они под надежной защитой".
Помимо харьковских дел Александр Ярославский пошутил по поводу новостей из Киева о том, что в столичных медицинских заведениях пытались создавать VIP-палаты. "В Киеве просто есть VIP-клиенты. У нас в Харькове нет VIP-клиентов и нам не нужны VIP-палаты", — пошутил Ярославский, отвечая на вопрос ведущего не предпринимались ли похожие попытки создать особые условия для особых пациентов в его родном городе.
В пресс-службе DCH уточнили, что 850 тыс. $ за ПЦР-тесты Ярославский перечислил поставщику вчера, а 1,15 млн $. за ИВЛ – сегодня. "ИВЛ от Ярославского" приобретены у немецкой компании, специализирующейся исключительно на производстве аппаратов принудительной вентиляции легких. Оборудование будет в украинских больницах уже примерно через 10 дней, что уникально для нынешнего состояния рынка медтехники, когда все мощности в мире загружены и заводы обещают поставку не раньше мая-июня.
Ярославский просто поднял планку - теперь все меценатство остальных олигархов выглядит блекло. И это хорошо.
толи дело наридный-батько по прозвищу "зелупа".
который не закупил вообще ничего, зато с выгодой для себя, родимого, сбагрил в Израиль и Испанию весь стратегический запас масок, хранившийся в госрезерве на случай войны, ядерной аварии и т.п.
Воно такий злодій що і стільчики державні із АП украло
как он "несовмещал" своим должностя и " невел " все это время бизнес?
сколько депутатов имея такой опыт должностей стали миллиардерами?
как он умудрялся иметь дожности что при юще что при яныке?
12 мая 1998 - 14 мая 2002
14 мая 2002 - 8 сентября 2005
25 мая 2006 - 14 июня 2007
12 декабря 2012 - 3 июня 2014
с 29 августа 2019- текущее время
Секретарь СНБО Украины 8 февраля - 8 сентября 2005
Председатель Наблюдательного совета Национального банка Украины--- 22 февраля 2007 - 26 апреля 2012 ( как и ющенко как и гонтарева)
Министр иностранных дел Украины 9 октября 2009 - 3 марта 2010
Министр экономического развития и торговли Украины 23 марта - 3 декабря 2012
Президент Украины 7 июня 2014 - 20 мая 2019
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итого 20 лет у кормушки. из них 11+ лет госдолжностей. и как он умудрился?
ОП-100 самые богатые люди Украины за 2019 год
4 Игорь Коломойский 1,480
6 Петр Порошенко 1,253
8 Дмитрий Фирташ 792
уж простите для сравнения коломойша 20 лет депутатов небыл... а фирташ тот вобще на газе сидит и контролирует облгазы по стране ( и никто его нетрогал 5 лет)
п.с. а сколько больниц и врачей было сокращено? за 5 лет президентсва пети и реформ супрунши?
А где государство?
Почему во время кризисов, люди должны сами всё обеспечивать за свои деньги, вместо государства?
Во время войны, в первые годы, армия держалась на волонтёрах.
Люди за свои деньги организовывали обеспечение солдат едой, аммуницей, автомобилями, даже стрелковым оружием и боеприпасами.
Уже даже молчу, что первыми добровольцы пошли воевать на фронт без всяких указаний, приказов и мобилизаций.
Теперь во время короновируса, люди сами обеспечивают больницы всем необходимым, врачей доставляют на своём транспорте на роботу, итд...
Нахрена тогда вообще нужно государство, если оно ничего не делает, только собирает налоги с людей и чиновники жируют за счёт этих налогов?
Если ты путаешь государство со страной то это только твои проблемы...
Источник: https://censor.net.ua/n3184820"
А теперь забозрада ещё раз повторите, что личные контакты не нужны и потому можно во власть поставить даже Голобородько...
Это одна из корзин, куда Кучма сложил наворованное.
Ярославский - удачная корзина, Пинчук - так себе, Хорошковский и Лагун все просрали.