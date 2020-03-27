 Венедиктова отстранила Трепака от дела Гандзюк, - Маси Найем

Об этом сообщил адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Это четкий сигнал, что дело опять пытаются взять под контроль представители полиции. Но именно бывший полицейский был причастен к убийству Кати, как и к нападению на Сергея Стерненко. Кстати, от этого дела Трепака также отстранили", - написал он в фейсбуке, подчеркнув, что все это это делается "именно сейчас, во время карантина".

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).