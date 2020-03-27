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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Венедиктова отстранила Трепака от дела Гандзюк, - Маси Найем

Генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Это четкий сигнал, что дело опять пытаются взять под контроль представители полиции. Но именно бывший полицейский был причастен к убийству Кати, как и к нападению на Сергея Стерненко. Кстати, от этого дела Трепака также отстранили", - написал он в фейсбуке, подчеркнув, что все это это делается "именно сейчас, во время карантина".

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).

Венедиктова отстранила Трепака от дела Гандзюк, - Маси Найем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184817
 
 
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А кто делами Порошенко и его подельников занимается?
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главное парашника на нары запихнуть ...пока он вылететь не может!
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маски по больницам раздает.. медоборудование покупает.. ишь чего удумал, барыга!
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Портнов.
кроме как у Портнова, заниматься научной фантастикой ни у кого нет времени.
а Портнову все равно пуцькин платит, ему пох чем заниматься
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Хвора уява зебілів. 24 години на добу і 7 днів на тиждень.
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Твоя больная фантазия и занимается. И Рябошапка, и Чумак, и Абромавичус ясно сказали -- там абсолютно ничего нет, одни никчемные домыслы. А вот кто буде заниматься разворовыванием противоэпидемического резерва страны накануне эпидемии? Вот это интересный вопрос.
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А вам в голову не приходило, что если такой информации нет, то значит там нечем заниматься и все "вбросы" были только для одного - одному уклонисту дорваться до булавы любыми методами? Даже через откровенную лож...
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Зеленский становится таким же токсичным , как и Порошенко !
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Врешь. Кукла Зебеня токсичен с самого своего начала. Не приплетай сюда, чего нет.
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За почти 2 года так и не нашли заказчиков.Лакмусовая бумажка для Венедиктовой,если доведёт дело до приговоров заказчикам.Будем надеяться.За 6 лет так и не осудили убийц Героев Майдана.Сколько ещё ждать?
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Жді, Міша, в то будєт! Адвокат януковоча Бабіков, якого в ДБР привела Вєнєдіктова, чесно і неупереджено доведе, що Героїв Майдану розстріляли Герої Майдану.
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что характерно, но несколько дней назад Аваков встречался с Венедиктовой.. и вот последствия..
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