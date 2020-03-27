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 В нескольких опорных больницах Киева организован транспорт для подвоза медиков на работу, - Кличко

Власти столицы расширили перечень маршрутов наземного общественного транспорта, который сегодня перевозит исключительно пассажиров по спецбилетам, а также организовали транспорт для подвоза медиков на работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Мы проанализировали работу маршрутов, и внесли коррективы. Со вчерашнего дня начал работать специально созданный автобусный маршрут № 99-Д от метро "Минская" - до метро "Нивки" - с заездом в Диагностического центра. Крайне важно, что новый маршрут поможет работникам нескольких медучреждений, в частности, городской больницы № 8 и городского Диагностического Центра, удобно добираться на работу. Также в нескольких опорных больницах организован транспорт для подвоза медиков на работу. Кроме того, с 26 марта курсирует троллейбусный маршрут № 25 "Проспект Свободы" - "Станция метро "Почайна". Это улучшит транспорте сообщение с жилого массива "Виноградарь", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он в очередной раз подчеркнул, что на период действия ограничительных мероприятий общественный транспорт столицы перевозит пассажиров исключительно при наличии спецбилетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.

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"Никаких средств за получение спецбилетов ни мы, ни предприятие "Киевпастранс" не будет требовать. Подчеркиваю - все жители города, которые получили эти спецбилеты платят за проезд на общей основании. Как и до введения спецбилетов", - заявил мэр Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3184816
 
 
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