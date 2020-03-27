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 Кличко: В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса усилим ограничительные меры

Киев усилит ограничительные меры для жителей города, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.

Об этом сказал на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что понимает опасения людей относительно более жесткого режима.

"Но, пожалуйста, посмотрите видео из других стран - там вообще запрещено людям выходить на улицу, можно выйти только в аптеку, или магазин. В Китае самыми жестокими ограничениями остановили распространение болезни. Поэтому в случае ухудшения ситуации мы будем вынуждены усилить другие меры исключительно для того, чтобы распространение инфекции не происходило", - сказал Кличко

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Источник: https://censor.net.ua/n3184814
 
 
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По моему, самое время разгонять умников, которые собираются на улице потрындеть и пивка попить.
Если конечно нет желания повторить статистику Италии.
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куда уже дальше ограничивать?
и так уже всё остановлено, метро, транспорт, поезда, самолёты, граница закрыта...
Школы закрыты, аналогично ВУЗы, рынки, магазины, кафе, бары, рестораны, парихмакерские, спортклубы, остановлены соревнования, итд...
Короче, все по домам сидят...
Что ещё можно ограничить?
осталось только закрыть продовольственные магазины и аптеки.
И вот тогда наступит полный... п... порядок Кличко: В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса усилим ограничительные меры - Цензор.НЕТ 8425
П.С.
Короновирус как распространялся так и будет распространяться...
Так, что Виталик готовься всё закрыть и ограничить... и себя в том числе.
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Чем я ухудшу обстановку, если поеду к себе на дачу на своем авто? Закрывать Киев для частных автомобилей нет никакого смысла.
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А КАК ЖЕ БЕЗ ТОЛПЫ ВЕШАТЬ МИНИСТРА - УБЛЮДКА ЕМЦА? КАЖДЫЙ КИЕВЛЯНИН ЗАХОЧЕТ ПОСМОТРЕТЬ, КАК БУДЕТ СДЫХАТЬ ЭТА ГНИДА !
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Хто небудь, ВІДІЙМІТЬ у Віталіка камеру, або покажіть йому на тих відосіках з закордону МАСКИ на обличчях людей. Та поясніть що то за фігня і звідки береться тамтешнім населенням.
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Где запрещено выходить? Польша - транспорт ходит еще чаще чем до вируса, да люди лишний раз не катаются, нет перегруза.... Кличко - ты ДОЛБОЙОБ и твои прихвостни...
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Вся это ху--ня, подготовка к сдаче территории Украины финансово-промышленным корпорациям, путем продажи земли в самый неподходящий для этого момент, неподходящий - для нас, и очень подходящий для тех кто будет скупать Украину
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