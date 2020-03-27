 Кличко: В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса усилим ограничительные меры

Об этом сказал на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что понимает опасения людей относительно более жесткого режима.

"Но, пожалуйста, посмотрите видео из других стран - там вообще запрещено людям выходить на улицу, можно выйти только в аптеку, или магазин. В Китае самыми жестокими ограничениями остановили распространение болезни. Поэтому в случае ухудшения ситуации мы будем вынуждены усилить другие меры исключительно для того, чтобы распространение инфекции не происходило", - сказал Кличко

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