 Вечером должно состояться заседание фракции "Слуга народа": планируется участие Зеленского, - нардеп Швец

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Швец, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня будет фракция. Планировалась на 12-ть, будет на 19-ть (час)", - сказал он.
На уточнение, должен ли на заседании фракции присутствовать президент Владимир Зеленский, Швец отметил: "Планировалось. Будет - трудно сказать".
На вопрос, когда все же состоится внеочередное заседание Верховной Рады, - в субботу или воскресенье, - депутат ответил: "Заседание запланировано на завтра, но возможен перенос на послезавтра".
Повестка дня заседания пока еще неизвестна, добавил Швец.
"По крайней мере, мы ее еще не имеем на руках", - сказал он.
Значит, начало января 2020 года. В Китае разгорается эпидемия, о чём рапортует ВОЗ. ЗекоМанда занята противодействием митингам на Банковой, заливкой катка и попытками посадить волонтёров и Порошенко.
Середина января 2020. Китай вводит карантин, наглухо блокирует города. Число умерших уже исчисляется десятками, есть первые заразившиеся вне Китая, ВОЗ бьёт во все колокола. Наши туристы и заробитчане из Китая просят Зеленского об эвакуации. Вова записывает видосик и обещает порешать.
Конец января. Группа депутатов направляет в СНБО запрос остановить экспорт масок и товаров медицинсокго назначения из Украины. ЗекоМанда игнорирует, выпускает Сивохо и обещает сдать страну Путину, а Приватбанк Коломойскому как можно скорее.
Первая половина февраля. Под шумок "кто-то" скупает в стране все респираторы и начинает вывозить их в Китай. ЗекоМанда делает вид, что не замечает, хотя не видеть такие объёмы можно только нарочно. Эпидемия растёт и приближается к Украине, первые смерти в Европе. Подготовка к эпидемии в Украине на нуле, информирование населения о свойствах коронавируса на нуле, все руководствуются слухами из зомбоящика, где преобладают полярные позиции - от "это всё фигня, подумаешь пару человек умерло", до "это биологическое оружие, сделанное в США!". ЗекоМанда проблему игнорирует, всё ещё пытается посадить Порошенко.
Начало марта. Накануне эпидемии Зеленский отправляет в отставку правительство Гончарука, чем углубляет хаос в управлении. В МОЗ назначают экс-регионала Емца, который первым делом сообщает, что все пенсионеры умрут. В страну толпой возвращаются заробитчане из Италии и других стран ЕС (работы ж нет из-за карантина), но никто не устраивает шоу, не проверяет их на границе и не отправляет подозрительных на обсервацию. По разным оценкам за последний месяц в Украину вернулось 75 тысяч человек, весело развозящих коронавирус по стране. Посадить на 2-недельный карантин всех приехавших обошлось бы в миллион раз дешевле, чем потом отправлять на карантин всю страну - но нет, пущай приезжают. Тестов нет, масок нет, ЗекоМанда Ермака занята расставлением своих людей по местам. 11 марта издаётся указ о запрете экспорта масок - когда в стране их уже не осталось.
Середина марта. На фоне роста заболеваемости и первых смертей ЗекоМанда понимает, что допрыгалась, и бабахкает карантин с перекрытием метро в Киеве, чего не делали даже в Ухани. Город встаёт в пробках, на остановках толпы народу, никакого соблюдения карантина. В некоторых регионах объявляют чрезвычайную ситуацию, перекрывается ж/д сообщение. Официальное количество заболевших невелико, но поскольку первые тесты начали поступать в страну 14 марта, даже зелёные долбоёбы понимают, что в реальности всё на порядки хуже. С "сегодня на завтра" объявляется о закрытии аэропортов, тысячи украинцев не могут вернуться из Европы, Египта и других стран. Коломойский поднимает цены на авиабилеты в 100 раз. ЗекоМанда уверяет, что ситуация под контролем.
Вторая половина марта. Экономика в нокдауне, дыра в бюджете растёт, на горизонте маячит дефолт, МВФ требует убрать Коломойского, но Зеленский ссыт. Емец блокирует закупки в МОЗ. Распускать раду на карантин ЗекоМанда не хочет, потому что нужно принять законы о продаже земли и о сдаче Украины Путину. Из Куршевеля возвращаются депутаты с коронавирусом, заражают других депутатов и чиновников, в итоге из всех зараженных по стране четверть - депутаты и "богема". Масок в аптеках нет, дезинфицирующих средств нет, даже парацетамол хрен купишь. Зеленский записывает ролик "В Украину едет десять мильонов точнейших тестов!" - в итоге большая часть растворяется в воздусях, и приезжает то ли 150, то ли 250 тысяч, из которых точных ПЦР-тестов - около 500. Их начинают рассылать по стране, но и тут лажают, тесты не полностью укомплектованы.
Конец марта: Объявлена чрезвычайная ситуация по стране, Шмыгаль замечает дыру в безопасности и требует закрыть границу.
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Постоянство - признак мастерства: где можно было облажаться, там ЗекоМанда обязательно облажалась. Причём кое-что они делают правильно, НО - с опозданием на 2-4 недели. Вообще ничего не делалось вовремя, они постоянно живут в режиме тушения локальных пожаров, в то время как вокруг разгорается огромный лесной пожар. И это тот случай, когда опоздал = проиграл. Что делать
Как там были лозунги - "новые лица", "хоть поржём", "ну и что что клоун"?
Отлично получилось, ящитаю.
#читаємо_вголос Игорь Бигдан
Ведущая Ксения Собчак рассказала, что зараженный коронавирусом певец Лев Лещенко был на праздновании дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого.
что на этом мероприятии присутствовали ....Игорь Николаев !!!!!!
... Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, певицы Ани Лорак и Алсу, певец Николай Басков, певец Александр Серов, певица Ирина Аллегрова, комик и певец Александр Ревва, ведущая Лера Кудрявцева и бывшая фигуристка Татьяна Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым ????
А тут более 100 человек в одном помещении собираются тусоваться...
Нарушители. Следует их всех штрафовать.
"Ми бачимо, що в самому парламенті українському фактично провладна більшість знищена. Вона розвалилася, бо значна кількість депутатів не хоче голосувати за закони які не дозволяють повертати банки (мова перш за всі іде про ПриватБанк) колишнім власникам, так, як цього вимагає МВФ", - заявив нардеп. Він додав, що та частина депутатів партії президента, яка не хоче за це голосувати, фактично на межі розколу з тими, "хто готовий прогинатися і прислужувати олігархам, навіть коли це загрожує майбутньому самої України."
Княжицький додав, що "Європейська Солідарність" підтримає "всі сильні і тверезі сили в українському парламенті, незалежно від їхньої політичної приналежності".
https://espreso.tv/news/2020/03/27/provladna_bilshist_v_radi_znyschena_bo_chastyna_deputativ_prezydentskoyi_partiyi_ne_khoche_prysluzhuvaty_oligarkham_knyazhyckyy