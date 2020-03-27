 32 жителей Киева проверяют на коронавирус, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"На сегодняшний день экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано более полутора тысяч киевлян. Киевский городской лабораторный центр Минздрава проверяет на подтверждение или опровержение диагноза еще 32 образца", - заявил Кличко.
Мэр еще призвал жителей столице не гулять в парках, не выводить детей на детские площадки и не собираться в компании.
"Вирус достаточно агрессивен и распространяется к сожалению довольно быстро. Главным его предотвращением является ограничение социальных контактов", - подчеркнул он.
Ведущая Ксения Собчак рассказала, что зараженный коронавирусом певец Лев Лещенко был на праздновании дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого.что на этом мероприятии присутствовали ....Игорь Николаев, Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, певицы Ани Лорак и Алсу, певец Николай Басков, певец Александр Серов, певица Ирина Аллегрова, комик и певец Александр Ревва, ведущая Лера Кудрявцева и бывшая фигуристка Татьяна Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым ????