 КГГА создает мониторинговую группу, которая будет собирать информацию о потенциально больных коронавирусом, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции.

"Вирус агрессивный и распространяется очень быстро. И главным в его предупреждении является ограничение социальных контактов. Чтобы не подвергать себя риску общения с носителями вируса. Для этого сегодня важно внедрить действенный механизм выявления всех носителей вируса, их изоляции и лечения", - сказал Кличко.

Он сообщил, что город разработал алгоритм, который начал внедрять в четком сотрудничестве с правоохранительными органами, медработниками, жителями столицы.

"Первое, что надо сделать - создать единую информационную базу потенциально больных лиц и лиц, которые с ними контактировали. Этих людей надо немедленно отправлять лечиться или на изоляцию. Поэтому, городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от: семейных врачей , "Киевского лабораторного центра МЗ Украины", Государственной пограничной службы, Главного управления нацполиции и других учреждений", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Мэр Киева призвал киевлян также участвовать и предоставлять информацию о случаях заболеваний или людей, контактировавших с потенциально больными.

"Это непростая и большая работа. Но только консолидацией усилий мы сможем локализовать и остановить распространение вируса!" - подчеркнул мэр столицы.