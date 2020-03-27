 В Киеве выявлено 8 новых случаев COVID-19, общее количество подтвержденных случаев - 55, - Кличко

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в столице мы получили еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на коронавирус. Заболели 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет и 4 мужчин - от 43 до 59 лет", - сообщил Кличко.

По его словам, двух пациентов госпитализировали в Александровскую больницу, двух - в городскую клиническую больницу №4, еще двух в центральный госпиталь МВД.

Два других пациента находятся дома на самозиоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве выявлено 7 новых случаев Covid-19, общее количество подтвержденных случаев - 47, - Кличко