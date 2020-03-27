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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 В Киеве выявлено 8 новых случаев COVID-19, общее количество подтвержденных случаев - 55, - Кличко

Количество киевлян, заболевших Covid-19, достигло 55 человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в столице мы получили еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на коронавирус. Заболели 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет и 4 мужчин - от 43 до 59 лет", - сообщил Кличко.

По его словам, двух пациентов госпитализировали в Александровскую больницу, двух - в городскую клиническую больницу №4, еще двух в центральный госпиталь МВД.

Два других пациента находятся дома на самозиоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве выявлено 7 новых случаев Covid-19, общее количество подтвержденных случаев - 47, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3184800
 
 
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Раздайте им памятки и значки от ЗЕнелоха и пожелайте всего хорошего. Благодаря етим властям скоро накроет всю страну так что мало не покажется. Но как говорится, одна смерть ето трагедия а тысячи смертей ето статистика
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В добавку ЗЕ-власти вывозят из Украины быстрыми темпами зерновые ресурсы. Ничего вам не напоминает прошлый век и сталинские времена 32-33 годов?
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не в тему, но приятно:
Правительственные войска Ливии и армия Турции захватили стратегическую базу военную базу Al-Watier российской ЧВК Вагнера и войск генерала Халифы Хафтара.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/2603-v-livii-zaxvachena-baza-chvk-vagnera-i-vzyat-v-plen-naemnika-rf
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С одной стороны хорошая новость с другой не очень. Вагнеровцы убежат из Сирии и поедут на дамбас. Где в отличии от турков и израильтян их Зелупа будет встречать не ударными беспилотниками а стоя раком на коленях с хлебом и солью
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когда уже дождемся -крушавельский десант В Киеве выявлено 8 новых случаев COVID-19, общее количество подтвержденных случаев - 55, - Кличко - Цензор.НЕТ 2691 уже вот-вот
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Без паники! Зебобики и вата вымрут первыми. А нам держать порох сухим, мыть руки и чистить пулемет
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Взагалі то і ублюдки дохнуть не погано...
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І це за наявності лише шести десятків тестів......
А що буде коли тестів з'являться тисячі?
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Парни, вот сейчас не шучу. Учитесь воевать. Оформите зеленку, купите оружие. Подружитесь со своим районным военкомом. Впишитесь в ТрО. Познакомьтесь с парнями. Гарантирую вам - вы станете друзьями. Война нас делает побратимами.
Честно вам говорю. Ну, есть у меня кумовья, друзья. Все уже старые, разве что раз в полгода созваниваемся, не умерли ли.
Майдан, потом война.
У меня сейчас две сотни побратимов. Случится плохое у кого-нибудь - на последние деньги куплю бензин, еду. Не будет денег на бензин, на велосипеде, но доберусь.
Если у меня случится беда -ко мне все приедут.
Это важно.
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Джентльмены, это крайне важно.
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