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 В Украину постоянно будут поступать аппараты ИВЛ в период борьбы с коронавирусом, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что в период борьбы с коронавирусом в Украине постоянно будут поступать аппараты искусственной вентиляции легких и будет обновляться материально техническая база.

Об этом Ляшко сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что аппараты искусственной вентиляции легких "будут поступать постоянно в Украину в этот период, и будет обновляться материально техническая база".

"Также достаточно большое количество людей сейчас помогает, происходят поставки до трех, до пяти, до десяти аппаратов ИВЛ, которые сразу передаются в структурные подразделения охраны здоровья для распределения по учреждениям здравоохранения по областям", - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас есть около 350 аппаратов ИВЛ в инфекционных отделениях, в инфекционных стационарах и в инфекционных больницах, которые будут первыми принимать больных коронавирусом. Также есть 3,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции в отделениях интенсивной терапии, которые перепрофилируются в дальнейшем.

Ляшко также рассказал, что аппараты ИВЛ есть в операционных залах, которые использовались для проведения плановых операций. Сегодня такие операции приостановлены, поэтому эти аппараты могут использоваться для лечения больных коронавирусом.

"Мы работаем над тем, чтобы обновить материально-техническую базу, в том числе базу аппаратов искусственной вентиляции легких, а также других расходных материалов, необходимых для того, чтобы аппараты ИВЛ работали непрерывно. Поэтому употребляется максимум мер для того, чтобы аппараты поступали в Украину", - сказал Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184799
 
 
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поступать и перепродаватся в европу
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Тем кому понадобится ИВЛ, жив останется, но без лёгких.
Вы бы лучше подумали, чем можно завалить заразу на раннем этапе и народу поведали.
А тот тут слухи разные ходят, а для себя будет только одна попытка.
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За чей счет праздник?

Цитата:
"За последние три месяца ни из бюджета Украины, ни из внебюджетных фондов не выделялось ни копейки на приобретение тест-систем для обнаружения вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19). Единственное исключение -выделение денег в феврале на покупку реактивов для Института молекулярной биологии и генетики согласно распоряжение № 173/14-04/2-20 РНБО в размере 211 890 гр. Реактивы были закуплены, тестовая серия изготовлена, после чего сотрудники института были отправлены в бесплатный отпуск. "
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Тобто зараз десь 4000 апаратів.

Грубий підрахунок.

Німеччина - 80 млн., 25000 апаратів віл і ще замовили 10000 = 35,000. Один апарат на 2285 людей - вони вважають це достатньо. Це при певному карантині.

В Україні скільки - 38 млн? Тоді потрібно 16,630 апаратів. В 4 рази більше щонаймень. Зможуть за кілька тижнів? Ні, тому карантин буде довгим - не меньше ніж 1-1.5 місяці.
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когда найдут вакцину то у нас тих апаратов вообще дохрена будет. наши делки по миру весь металолом скупят как французкие броневики вертолеты и танки. а пока будут поступать по 5т в меся как тесты.
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