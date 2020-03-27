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Все про:США (16238) молитва (110)

 Трамп подписал закон о возвращении молитвы в школы США

Президент США Дональд Трамп делает шаги по укреплению евангельской базы, предлагая более легкий доступ религиозных организаций к федеральным программам и подтверждая права учеников молиться в государственных школах

Об этом сообщает Всеукраинский Собор.


По приказу Трампа, девять федеральных агентств предлагают правила, направленные на устранение "регулятивного бремени" на религиозные организации, участвующие в федеральных программах.

Источник: https://censor.net.ua/n3184798
 
   
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Й коли це його пуйло покусало?
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Походу от Хуйла заразился. Мир сходит с ума и коронавирус уже на етом фоне выглядит как очищение а не как чума
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Тю ...В паРаші ..вже давно *он-лайн * .. Трамп підписав закон про повернення молитви в школи США - Цензор.НЕТ 7022

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...Трамп підписав закон про повернення молитви в школи США - Цензор.НЕТ 1777...
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Многие жители Бразилии уже переболели коронавирусом и у них выработался иммунитет - президент Жаир Болсонару .
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детки будут теперь головой об парты биться.....
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Для нащадків совків, що росли у поклоніннях ідолу Лєніну, девіз «In God We Trust», самої розвиненої у сфері науки і техніки країни в Світі США, здається диким.
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вера, как и секс - вещь абсолютно интимная, а не стадная...., по этому не надо передергивать и смешивать мух с котлетами.....
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А чому це людина повинна соромитись віри в Господа?
Це ж не лизання пєлоток, чи смоктання струків.
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Как то богу надоели постоянные грехи, плач и стенания. Так он решил устроить потоп.
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Негативные изменения психики во время карантина страшнее всяких вирусов. А это только вторая неделя.
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Если у него не Зе соперник с АРМОВИРом можна и победить.
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Походу от ***** заразился. Мир сходит с ума и коронавирус уже на етом фоне выглядит как очищение а не как чума
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Це вам таке сказав Родітєль 1, чи Родітєль 2?

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Ще до виборів він вже співав йому дифірамби.
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Тю ...В паРаші ..вже давно *он-лайн * .. Трамп підписав закон про повернення молитви в школи США - Цензор.НЕТ 7022

.
...Трамп підписав закон про повернення молитви в школи США - Цензор.НЕТ 1777...
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Та фулі ти постиш ту ці совко кассабські рила?

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Трамп-клинический идиот ! Или популист,если полит коректно !
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Бог,посредством пандемии,заключил болшую часть "развитого" человечества по домам.Чтоб было время сбавить бешенный тепм жизни и поразмыслить о ней.Это не просто Божья кара.Это шанс человечеству остановиться на краю пропасти перед грядущими судами.Слишком далеко зашли люди.На государственном уровне возвысили содомию.мерзкий грех,и стали гнать тех,когда выступает против.Легализовали убийство нерожденных детей,назвав это "правом женщин".Извратили суд и правду.
К счастью,некоторые правители США поняли свое беззаконие и руку Божью над миром,и публично покаялись за народ и страну,призвав к этому других.Я думаю,Бог даст особую милость и покровительство Америке,как Он делал всегда,дав этой стране преимущество перед другими народами,за их прежднее искание Бога.Радует,что есть еще трезвые люди,в день бедствия стающие в проломе за народ,чтоб отвести от него Божий гнев.
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Караул! Америкоси вирішили виховувати в дітях моральність. Чого доброго вони почнуть виконувати десять заповідей. ( Сарказм) Молодці
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«Людей шокує, коли вони взнають про те, що я християнин, я релігійна особистість, - пише Трамп у книзі, опублікованій під час президентської кампанії « Велика [Америка] знову». - Вони бачать мене оточеним богатством і не пов'язують з релігією. Це неправильно ».
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Деды не только ваевали, но и молились!
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