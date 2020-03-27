 Трамп подписал закон о возвращении молитвы в школы США

Об этом сообщает Всеукраинский Собор.
По приказу Трампа, девять федеральных агентств предлагают правила, направленные на устранение "регулятивного бремени" на религиозные организации, участвующие в федеральных программах.
Об этом сообщает Всеукраинский Собор.
По приказу Трампа, девять федеральных агентств предлагают правила, направленные на устранение "регулятивного бремени" на религиозные организации, участвующие в федеральных программах.
Це ж не лизання пєлоток, чи смоктання струків.
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К счастью,некоторые правители США поняли свое беззаконие и руку Божью над миром,и публично покаялись за народ и страну,призвав к этому других.Я думаю,Бог даст особую милость и покровительство Америке,как Он делал всегда,дав этой стране преимущество перед другими народами,за их прежднее искание Бога.Радует,что есть еще трезвые люди,в день бедствия стающие в проломе за народ,чтоб отвести от него Божий гнев.