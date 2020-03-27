 За сутки более 18 тыс. граждан вернулись в Украину, - Госпогранслужба

"Пассажиропоток был на уровне 27 тыс. лиц. Среди тех, кто пересекал государственную границу, большинство - граждане Украины, это 22.5 тыс. человек, 18.2 тыс. из которых проследовали на въезд в Украину. Иностранцы в своем большинстве выезжали за пределы Украины - это 2.7 тыс. лиц. И один иностранец получил отказ во въезде из-за действующих ограничений", - сказал Демченко "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что по сравнению со средой, 26 марта, пассажиропоток на государственной границе возрос на 5 тыс. человек, и фиксируется увеличение количества людей, которые прибывают на пункты пропуска в смежных странах в пешем порядке. "Работа по их перевозке продолжается. Если за прошлые сутки перевезли 6.5 тыс. таких лиц, то например, за сутки до этого в пешем порядке к границе прибыли и были перевезены 3 тыс. 800 лиц", - пояснил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД просит украинцев за рубежом не покупать билеты на самолеты после 27 марта: "Рассмотрите возможность продлить свое пребывание за границей"

Кроме того, продолжается температурный скрининг на границе. Также люди возрастом от 16 лет заполняют согласия на добровольную самоизоляцию, и им раздают памятки о Covid-19, в которых, в частности, разъясняется необходимость самоизоляции.

По словам Демченко, в Черноморском морском порту в четверг также обратился за помощью иностранец с повышенной температурой, который выезжал из Украины. "Поскольку температурный скрининг лиц, которые выезжают из Украины, не проводится, этот человек сам заявил, что плохо себя чувствует. Он был передан медикам. У него температура была около 38 градусов. И в дальнейшем он был отправлен в одну из больниц, чтобы медики непосредственно могли установить, какое именно заболевание у этого человека", - пояснил он.

Тем временем в киевском аэропорту "Борисполь" в четверг был оформлен 21 рейс, которыми вернулись на родину граждане Украины. Демченко напомнил, что представители санитарно-карантинных подразделений в "Борисполе" могут осуществлять экспресс-тесты на коронавирус у лиц, относительно которых возникли подозрения относительно наличия у них признаков заболевания. Кроме того, люди могут добровольно пройти такие эксперсс-тесты.