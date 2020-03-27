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 За сутки более 18 тыс. граждан вернулись в Украину, - Госпогранслужба

Пассажиропоток на украинской границе в четверг, 26 марта, составил 27 тыс. лиц, из которых 18.2 тыс. - украинцы, вернувшиеся на родину, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Пассажиропоток был на уровне 27 тыс. лиц. Среди тех, кто пересекал государственную границу, большинство - граждане Украины, это 22.5 тыс. человек, 18.2 тыс. из которых проследовали на въезд в Украину. Иностранцы в своем большинстве выезжали за пределы Украины - это 2.7 тыс. лиц. И один иностранец получил отказ во въезде из-за действующих ограничений", - сказал Демченко "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что по сравнению со средой, 26 марта, пассажиропоток на государственной границе возрос на 5 тыс. человек, и фиксируется увеличение количества людей, которые прибывают на пункты пропуска в смежных странах в пешем порядке. "Работа по их перевозке продолжается. Если за прошлые сутки перевезли 6.5 тыс. таких лиц, то например, за сутки до этого в пешем порядке к границе прибыли и были перевезены 3 тыс. 800 лиц", - пояснил спикер.

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Кроме того, продолжается температурный скрининг на границе. Также люди возрастом от 16 лет заполняют согласия на добровольную самоизоляцию, и им раздают памятки о Covid-19, в которых, в частности, разъясняется необходимость самоизоляции.

По словам Демченко, в Черноморском морском порту в четверг также обратился за помощью иностранец с повышенной температурой, который выезжал из Украины. "Поскольку температурный скрининг лиц, которые выезжают из Украины, не проводится, этот человек сам заявил, что плохо себя чувствует. Он был передан медикам. У него температура была около 38 градусов. И в дальнейшем он был отправлен в одну из больниц, чтобы медики непосредственно могли установить, какое именно заболевание у этого человека", - пояснил он.

Тем временем в киевском аэропорту "Борисполь" в четверг был оформлен 21 рейс, которыми вернулись на родину граждане Украины. Демченко напомнил, что представители санитарно-карантинных подразделений в "Борисполе" могут осуществлять экспресс-тесты на коронавирус у лиц, относительно которых возникли подозрения относительно наличия у них признаков заболевания. Кроме того, люди могут добровольно пройти такие эксперсс-тесты.

Источник: https://censor.net.ua/n3184795
 
 
 Топ комментарии
 
Роботи нема в Європі нема- карантин. А вдома хоч паркан підремонтувати, чи шпалери переклеїти...
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є безсимптомні носії вірусу.
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Всім заміряли температуру, роздали пам"ятки і відпустили додому...
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Вони думають що в Україні медицина краща і оснащеність медзакладів кращі ніж в країнах Евросоюзу, США, Канади?.. За сутки более 18 тыс. граждан вернулись в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4861
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Роботи нема в Європі нема- карантин. А вдома хоч паркан підремонтувати, чи шпалери переклеїти...
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18 тысяч инфицированных благодаря Нелоху Оманскому приехали заражать остальных граждан, чтобы поскорее пенсионный фонд перестал быть дотационным!
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Ну тогда поздравляю. У Украины нет шансов
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возвращаются только "временные работники", которые именно поэтому, не имеют полного пакета социальной защиты в странах работодателях. ещё часть - студенты.
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шо да то да )) но украинский пакет бесплатный, как и секс в мышеловке в которую они возвращаются. сегодня она захлопнется. а если и вновь откроется, то условия их возврата на работу в буржуинщину будут уже сооооооовсем другие. если будут. измерением температуры на погранпереходе не отделаются.
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Ето геноцид всего украинского народа.
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В 946 году Ольга вышла с войском в поход на древлян. Армия Ольги осадила главный город древлян - Искоростень. Однако горожане стойко оборонялись, понимая, что не будет им пощады. Осада длилась целый год, но Ольге так и не удалось взять город. Тогда Ольга отправила послов к древлянам с такими словами: «До чего вы хотите досидеться? Или вы хотите все с голода умереть, не согласившись на дань. Ваши города уже взяты, и люди давно возделывают свои нивы». На что горожане ответили: «Рады бы мы отделаться данью, только ты за мужа погибшего жаждешь отомстить». Ольга сказала так: «Я уже отомстила за мужа своего, когда пришли вы к Киеву, и во второй, и в третий раз тогда, когда совершали тризну мужу моему. Поэтому я не буду мстить далее, лишь хочу взять с вас понемногу дани и, помирившись с вами, пойду обратно». Спросили древляне: «Что же ты желаешь взять у нас? С удовольствием дадим тебе мёда и меха». Она ответила на это так: «Сейчас вы не имеете ни мёда, ни мехов. Мне же надо с вас немного: дайте мне от каждого двора по три голубя и по трое воробьёв. Ибо не хочу я тяжелой дани накладывать на вас, как муж мой, а своего прошу у вас малого. Ибо утомились вы в осаде, поэтому дайте мне лишь сие малое». Древляне согласились и, собрав с каждого двора требуемое число птиц, с поклоном послали княгине.В это время Ольга, раздав своим воинам голубей и воробьёв, приказала привязать к каждому трут, а как стемнеет - поджечь его и пустить птиц на волю. Так и сделали. Голуби полетели в свои голубятни, воробьи - под стрехи; в городе начался пожар. Когда жители начали покидать горящий город, Ольга приказала своим воинам ловить их: часть древлян была убита, часть - взята в плен. Позже некоторые пленные были отданы в рабство, а на остальных Ольга наложила тяжёлую дань.
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Mozet tut buducyje ucetelia za 4000$ jedut parabotat .A kto to govoril sto liudi masogo jedut zagranicu na zarobotki.
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вава обещал - вава сделал. вернул всех заробитчан домой. правда заразных.
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Тестирование на коронавирус: Эффективность тестов на коронавирус (27.03.20 11:42) « Общество | Цензор.НЕТ Положительный результат экспресс-теста означает, что человек болен коронавирусом не менее 5 дней, - вирусолог Молчанец
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