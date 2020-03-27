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 Положительный результат экспресс-теста означает, что человек болен коронавирусом не менее 5 дней, - вирусолог Молчанец

Антитела на коронавирус в крови человека появляются индивидуально, примерно на 5 – 8 день с начала болезни, а экспресс-тесты выявляют именно их.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказала доцент кафедры вирусологии Киевского национального университета им. Шевченко Оксана Молчанец, передает Цензор.НЕТ.

"То есть если вы проведете экспресс-тест на четвертый день, то результата не будет. Когда тест дает положительный результат, это значит, что человек уже болен примерно неделю", - сказала она.

Молчанец добавила, что любая тест-система не дает 100% гарантии.

"Всегда мы имеем ввиду, что будет 20% недостоверности", - пояснила она.

Украина не может отказаться от экспресс-тестов и проверять пациентов лабораторно, так как последний вариант значительно дороже.

"Эти ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие. Они в сотни раз дороже экспресс-тестов. К тому же наши лаборатории даже в Киеве не справятся с большим количеством анализов, просто нет такой возможности", - уточнила Молчанец.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184790
 
 
 Топ комментарии
 
То есть все эти тесты бессмысленная трата денег и нервов. Они ничего не дают ни в плане диагностики и лечения. Ни пипл хавает.... Лох не мамонт!
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Кроме изоляции и жесткого карантина все ети танцы с бубнами до лампочки. А тест только покажет причину смерти
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Тест важен для выявления эпидокружения.Льву Лещенко после многих дней пребывания в Коммунарке,наконец поставили диагноз-короновирус.Рагозин взвыл,как ужаленный,он общался с бациллоносителем.
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Тоесть до 5 дней никакой тест не проявит вирус? А вы еще температуру идиоты меряете на границе. Теперь понятно как вирус распространяется.
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То есть все эти тесты бессмысленная трата денег и нервов. Они ничего не дают ни в плане диагностики и лечения. Ни пипл хавает.... Лох не мамонт!
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Давайте уже на все гуляющие вирусы тесты делать. Мы должны их всех знать по именам.
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Собчак рассказала о позаражавшихся коронавирусом от Лещенко звездах шоу-бизнеса.

«Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», - отметила Собчак. По ее словам, всем, кто находился на мероприятии, стоит быть внимательнее к своему здоровью и самочувствию.

Утверждается, что на этом мероприятии присутствовал и композитор Игорь Николаев, которого госпитализировали 26 марта с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке, а также другие российские звезды. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», там также были певцы Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, певицы Ани Лорак и Алсу.
По данным Telegram-канала «Только никому...», на дне рождения Аллы Крутой были в том числе певец Николай Басков, певец Александр Серов, певица Ирина Аллегрова, комик и певец Александр Ревва, ведущая Лера Кудрявцева и бывшая фигуристка Татьяна Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
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як то кажуть дай Бог))) .а може якраз заразиться той що ми всі хочемо)))
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Молодец Лещенко, с задачей справился. Слава Украине.
Тут всего одно рукопожатие до дедушки!!
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Неужели мир очистится от всей етой швали. Может мы не так понимаем коронавирус. Может ето не наказание а благословение и очищение мира. Потому что иначе очистить мир человечество не может
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Кроме изоляции и жесткого карантина все ети танцы с бубнами до лампочки. А тест только покажет причину смерти
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Тест важен для выявления эпидокружения.Льву Лещенко после многих дней пребывания в Коммунарке,наконец поставили диагноз-короновирус.Рагозин взвыл,как ужаленный,он общался с бациллоносителем.
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