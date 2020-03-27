Об этом в интервью "Обозревателю" рассказала доцент кафедры вирусологии Киевского национального университета им. Шевченко Оксана Молчанец, передает Цензор.НЕТ.
"То есть если вы проведете экспресс-тест на четвертый день, то результата не будет. Когда тест дает положительный результат, это значит, что человек уже болен примерно неделю", - сказала она.
Молчанец добавила, что любая тест-система не дает 100% гарантии.
"Всегда мы имеем ввиду, что будет 20% недостоверности", - пояснила она.
Украина не может отказаться от экспресс-тестов и проверять пациентов лабораторно, так как последний вариант значительно дороже.
"Эти ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие. Они в сотни раз дороже экспресс-тестов. К тому же наши лаборатории даже в Киеве не справятся с большим количеством анализов, просто нет такой возможности", - уточнила Молчанец.
Положительный результат экспресс-теста означает, что человек болен коронавирусом не менее 5 дней, - вирусолог Молчанец
Антитела на коронавирус в крови человека появляются индивидуально, примерно на 5 – 8 день с начала болезни, а экспресс-тесты выявляют именно их.
Об этом в интервью "Обозревателю" рассказала доцент кафедры вирусологии Киевского национального университета им. Шевченко Оксана Молчанец, передает Цензор.НЕТ.
«Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», - отметила Собчак. По ее словам, всем, кто находился на мероприятии, стоит быть внимательнее к своему здоровью и самочувствию.
Утверждается, что на этом мероприятии присутствовал и композитор Игорь Николаев, которого госпитализировали 26 марта с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке, а также другие российские звезды. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», там также были певцы Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, певицы Ани Лорак и Алсу.
По данным Telegram-канала «Только никому...», на дне рождения Аллы Крутой были в том числе певец Николай Басков, певец Александр Серов, певица Ирина Аллегрова, комик и певец Александр Ревва, ведущая Лера Кудрявцева и бывшая фигуристка Татьяна Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
Тут всего одно рукопожатие до дедушки!!