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 Лидеры стран G20 договорились выделить на поддержку мировой экономики 5 триллионов долларов

26 марта лидеры стран G20 договорились выделить на поддержку мировой экономики более $5 трлн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте G20 по итогам встречи.

"Мы вкладываем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", - говорится в заявлении.

Отмечается, что предпринимаются срочные меры для поддержки экономики, защиты работников, предприятий, особенно микро-, малых и средних в наиболее пострадавших секторах, а также меры социальной защите наиболее уязвимых.

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В G20 также заявляют, что совместно с Всемирной организацией здравоохранения, МВФ, Всемирным банком, ООН и другими международными организации намерены сделать все возможное для преодоления пандемии. Среди приоритетов защита жизни, рабочих мест и доходов людей, сохранение финансовой стабильности, оживление и укрепление экономического роста, минимизация сбоев в торговле и глобальных цепочках поставок, а также помощь всем нуждающимся странам.

МВФ готов мобилизовать $1 трлн для помощи странам в преодолении эпидемии коронавируса.

26 марта Сенат США одобрил пакет помощи для экономики на $2 трлн.

В США за неделю количество безработных выросло на 3 млн. По прогнозам Международной организации труда (МОТ), около 25 млн человек могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса.

В Китае, откуда началось распространение коронавируса по миру, прибыль ведущих промышленных предприятий за первые два месяца года составила 410,7 млрд юаней ($58,7 млрд), снизившись на 38,3% в годовом выражении из-за эпидемии COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3184789
 
 
 Топ комментарии
 
В связи с тем, что Россия продолжает плевать на международное право, продолжает оккупацию части территории Украины, обвалила цены на нефть, Путин подписал указ о земле в Крыму и это в условиях надвигающего экономического кризиса, необходимо лидерам стран G20 ввести новые дополнительные санкции против России.
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Нехай сидить у мородорі, бо тут біндерівці, хунта і заборона розмовляти допустимою варіацією болгарского язьіка.
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Пускай ОПЗЖ пошлёт за шМарув дрочуна Киву или поца Рабиновича
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Видеообращение Maruv появилось, требует у консульства вывезти ее из России в Украину)
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а шо, на паравоз, который сегодня в намацковию уехал, денех нет?
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Вона хоче на чартері - бо звізда і подруга Півшостого.
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Нехай сидить у мородорі, бо тут біндерівці, хунта і заборона розмовляти допустимою варіацією болгарского язьіка.
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Пускай ОПЗЖ пошлёт за шМарув дрочуна Киву или поца Рабиновича
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Хай велелить мокшів. Вона чхала на Україну.
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"Проблемы индейцев ,шерифа не волнуют "... Лідери країн G20 домовилися виділити на підтримку світової економіки 5 трильйонів доларів - Цензор.НЕТ 2800 . Украина её туда не посылала .

И вообще , уехал в паРашу - можешь не возвращаться . .
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А шо там по этому поповоду «навыдатнишый пид@р за-**********«?! Сколько выделил на спасение экономики захваченной им страны?
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Бєня, не дьоргайся - тебе це не стосується. Лидеры стран G20 договорились выделить на поддержку мировой экономики 5 триллионов долларов - Цензор.НЕТ 7222
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В связи с тем, что Россия продолжает плевать на международное право, продолжает оккупацию части территории Украины, обвалила цены на нефть, Путин подписал указ о земле в Крыму и это в условиях надвигающего экономического кризиса, необходимо лидерам стран G20 ввести новые дополнительные санкции против России.
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