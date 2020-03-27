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 Политика Украины
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 МИД просит украинцев за рубежом не покупать билеты на самолеты после 27 марта: "Рассмотрите возможность продлить свое пребывание за границей"

В Министерстве иностранных дел (МИД) советуют украинцам за рубежом не покупать имеющиеся в онлайн-системах билеты на самолеты после 27 марта.

Об этом говорится в разъяснениях МИД относительно стремительного ухудшения пандемической ситуации в мире и новых правил пересечения границы Украины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, согласно сообщению Министерства инфраструктуры Украины, все самолеты, которые вылетели 27 марта для осуществления рейсов, смогут завершить рейсы.

"МИД обращается ко всем гражданам Украины за границей, кто еще не приобрел билеты или не успел приобрести билеты на даты вылета до 27 марта включительно, с просьбой не покупать билеты, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть такая возможность", - советуют дипломаты.

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Также у граждан остается возможность въехать на территорию Украины на автомобильном транспорте или перейти границу пешком на тех пунктах пересечения, где это разрешено. Для построения маршрута, украинцам рекомендуют воспользоваться картой на сайте Государственной пограничной службы Украины https://dpsu.gov.ua/ua/map

Кроме того, в МИД объяснили, что делать, если был приобретен билет на рейс, который планировался на даты позднее 27 марта.

"Для возмещения стоимости билетов на рейсы, которые не могут быть осуществлены из-за временного прекращения пассажирского сообщения с Украиной, пожалуйста, обратитесь в соответствующие авиакомпании", - говорится в рекомендациях.

При этом в МИД уточнили, что рассматривается возможность организации дополнительных рейсов в Украину для тех, кто не успел воспользоваться возможностью вернуться до 27 марта.

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"В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине возможность организации дополнительных рейсов будет зависеть исключительно от эпидемической ситуации внутри страны и возможности Минздрава обеспечить надлежащие карантинные мероприятия для всех, кто прибывает такими рейсами", - говорится в сообщении.

В МИД заверяют, что правительство приложит максимум усилий, чтобы при первой возможности помочь гражданам Украины вернуться домой.

Источник: https://censor.net.ua/n3184787
 
   
 Топ комментарии
 
так зачем покупать....зелох всех на шару привезет
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Адекватные люди перед отправкой в Украину посадят на две недели на белорусский трактор, в целях профилактики. Бацька лечит трактором.
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На месяц опоздалое предупреждение
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так зачем покупать....зелох всех на шару привезет
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Достаточно РЕАЛЬНО сделать запрет на полеты самолетов и всё, никто никуда не летит. А так, как сейчас - уже тысяча первое китайское предупреждение о закрытии границы.
Приняли больше 480 рейсов и сегодня +39 рейсов (7647 человек). Это - карантин?
МЗС просить українців за кордоном не купувати квитки на літаки після 27 березня: "Розгляньте можливість продовжити своє перебування за кордоном" - Цензор.НЕТ 7394
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На месяц опоздалое предупреждение
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Раз раньше не думали, то пусть сидят там
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Шизофрения в чистом виде. Но ничего, покупайте билеты в Белоруссию, там у руля адекватные люди.
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Адекватные люди перед отправкой в Украину посадят на две недели на белорусский трактор, в целях профилактики. Бацька лечит трактором.
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та хоть вручную пусть картошку сажают две-три недели.
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))) это самоубийство. они все, как и шлаґ, не умеют никак не ходить. ни на лыжах, ни элементарно ориентироваться на месте. даже с любым компасом и крупной картой.
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Посольство жильем и финансами обеспечит?
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Посольство їх туди відправляло? Чи посольство їх тримало за яйця і не дозволяло їм виїхати швидше?
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А чому не зробили цього раніше? Чому запізнюємося на місяць?
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А потом найдутся новые, желающие вернуться в Украину. Им дадут самолет и в порядке исключения пропустят. Потом еще. И еще. И так много до конца года.
Зеленый карантин. Бездарный, как и вся это свора из квартала, дорвавшаяся до корыта.
Кажется, для большинства здравомыслящего населения Украины слово "квартал" становится ругательством.
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