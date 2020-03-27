 За сокрытие случаев COVID-19 у медучреждений будут забирать лицензии, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в пятницу.
Он подчеркнул, что скрывать такую информацию медучреждения не имеют права, иначе медучреждения будут лишать лицензии.
"Никто не имеет право скрывать результаты. Согласно законодательству, медучреждения, которые выявили коронавирусную болезнь, обязаны сообщить учреждению общественного здоровья. Случаи сокрытия (такой информации. – Ред.) сразу расследуются. Мы дополнительно проинформировали все частные лаборатории, а также лаборатории частных медучреждений о недопустимости несообщения или несвоевременного сообщения о случае инфицирования. Если будут выявлены такие случаи (сокрытия информации. – Ред.), будут отзываться лицензии, будут наказывать руководителей этих медучреждений", - сказал Ляшко.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция открыла дело из-за сокрытия инфицированным коронавирусом жителем Житомира информации о перевозке туристов в Австрию
Та до великої, вонючої, волохатої П.ЗДИ ці ваші потуги з штабами, карантином і тд. Місто близ самого кордону з Польщею. Карантин. Магазини працюють тільки продуктові, деякі на винос. Зайшов сьогодні в поліклініку (сильно травмував палець). Поліклініка обслуговує два райони. Екіпірувався распіратором, рукавичками, окулярами. Переживаю чи пустять взагалі (в нас же надзвичайна ситуація, операції відміняють, говорять щоб звертались тільки в особливо крайніх випадках) УЙ там плавав! Машин в дворі дофіга. На дверях оголошення "Карантин" з симтомами ГРВІ приймають в іншій частині будівлі. Захожу. Людей повно! Дистанція? А кукіш вам! Маски? .УЙ! (максимув в 6-8 людей бачив в масці, зі своєю екіпіровкою відчував себе піжоном) В коридорах суміш запахів лікарні в перемішку з потом. Вонь така, що через распіратор чути. Дуже сумніваюсь що там взагалі колись провітрювали. Повно молодих людей, за справками і тд. Повно пенсіонерів! Десь в кутках чути КХИ-КХИ. Звуки чхання. Так звані лікарі з медсестрами в масках, тільки маски ті не на обличчі, під бородою! Магазин по сусідству, каса обтягнута плівкою, продавець сидить в масці та рукавичках, пускають по троє максисум. Карантин в них .УКА! Надзвичайна ситуація .ЛЯДЬ!
P.S Головний лікар (чоловік непогано так забеспечений) цієї богодєльні, через інтернет просить скинутись на апарат ШВЛ! Декілька років тому, на території цієї ЦРЛ відкрили що? Правильно! Церкву .ЛЯДЬ! Церкву! Деякі лікарі та медсестри признавались, що на цей "храм" в них добровільно-примусово стягували певну суму. В холі клініки ящики стояли "На храм"! Апарат ШВЛ? Та науй нада! Церква! Во шо треба.
Каждый из нас президент, но лечиться будут только свои.
Вот такая бумазея полетела по всем клиникам, больницам и больничкам Украины. Емец суетится, ну как же, не могут же слуги народа болеть в одних палатах с народом. Особенно цинично этот приказ смотрится на фоне заявлений "Все пенсионеры вымрут", "тратить ресурсы только на тех, кто моложе 65 лет".
https://bitter-onion.livejournal.com/3261089.html