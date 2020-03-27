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Все про:Одесская область (1946) Харьковщина (1496) Кучер Алексей (17)

 Полиция разыскала всех 10 нарушителей режима самоизоляции, вернувшихся из-за границы на Одесчине и Харьковщине

В Харьковской и Одесской областях полиция разыскала всех 10 человек, которые вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции. Ко всем ним будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Из них 9 находятся на территории области. Сейчас они находятся в самоизоляции и контролируются полицией. Всем был проведен медицинский осмотр", - говорится в сообщении.

По словам Кучера, последний человек был найден в Одесской области. Он временно проживает там, и в Харьковской области с момента возвращения из-за границы не был. Контролировать прохождение режима самоизоляции будут органы власти Одесской области.

В отношении всех нарушителей будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что женщину с COVID-19, сбежавшую из столичной больницы, принудительно госпитализировали в Ивано-Франковской области.

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Полиция разыскала всех 10 нарушителей режима самоизоляции, вернувшихся из-за границы на Одесчине и Харьковщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184782
 
 
 Топ комментарии
 
Нет дорогие, раз нарушили режим самоизоляции. Штраф и в тюрьму, перед тюрьмой карантин, обработка, стрижка наголо. Ведь сознательно подвергали других угрозе.
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Петрусь три недели назад в Испанию тикал от допроса. Надо бы его проверить.
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Теперь нужно искать тех, с кем они бухали, трахались и лобызались. Поліція розшукала всіх 10 порушників режиму самоізоляції, які повернулися з-за кордону на Одещині та Харківщині - Цензор.НЕТ 7135
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Зеля и другие высокопоставленные чиновники были недавно за границей...
Они уже в самоизоляции или им тоже помощь полиции нужна в этом вопросе?
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Петрусь три недели назад в Испанию тикал от допроса. Надо бы его проверить.
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Когда начнется пипец наши менты первыми розбегутса.
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Вообще при недомогании нужно уведомить доктора с которым подписан договор и выполнять его инструкции..Это обезопасит от преследования.
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Надо было их изолировать в принудительном порядке и за счет государства. Какая к хренам "самоизоляцмя"? Пока вы их разыскивали, можно только гадать со сколькими людьми они успели "пообщаться"
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А теперь представь "головняк" тех с кем они успели пообщаться.
Поэтому я и предлагаю сразу называть фамилии смывшихся с карантина , что-бы родственники и знакомые знали , кто к ним приперся в гости...
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Нет дорогие, раз нарушили режим самоизоляции. Штраф и в тюрьму, перед тюрьмой карантин, обработка, стрижка наголо. Ведь сознательно подвергали других угрозе.
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Теперь нужно искать тех, с кем они бухали, трахались и лобызались.
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Как можно доверять "уклонистам"??? Эти придурки не оценивают реальной угрозы от инфекции, могут опять свалить гулять с самоизоляции и перезаразят кучу народа, если кто-то из них уже инфицирован. Хорошо если их проверят тестами, которые приобрел Ярославский, им я доверяю,а если другими,-ХЗ.
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Сначала распустили по всей стране а теперь делают вид что героически борятся.
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