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Все про:Бутусов Юрий (2093) Варченко Ольга (56) Буряк Александр (6) ГБР (1051)

 Варченко и Буряк покинут ГБР, должность директора пока под вопросом, - Бутусов

В Государственном бюро расследований грядут кадровые перемены.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников, в ближайшее время ожидается увольнение начальников управлений ГБР Ольги Варченко и Александра Буряка, они покинут структуру. Не исключено, что Варченко сможет продолжить свою карьеру в Министерстве внутренних дел.

В группах влияния вокруг президента обсуждаются, как обычно, многие кандидатуры на освободившееся место.
Президент Зеленский пока еще не определился с кандидатурой директора, исполняющим обязанности остается Александр Соколов", - сообщил журналист.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184780
 
 
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Походу еще не все квартальные пристроены до корыта Варченко и Буряк покинут ГБР, должность директора пока под вопросом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6917
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знову зеленський жує соплі..
важка робота,
щоб так зробити, щоб нічого не зробити..

Якщо треба, щоб були посадки, то
не варто призначати людей овоща, бені, аваківа і порнова..
А якщо не треба посадок, то і призначати нікого не треба..
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Походу еще не все квартальные пристроены до корыта
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цікаво чому біля одеси в наших водах,кацапи крадуть газ,а наші гарпуни бездіють.
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Не знаю за "ваші гарпуни", але у нас, в Україні, ракет типу AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» немає.
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Говорим «гбр» - подразумеваем «тотальный зэ-зашквар и юридический треш», который карлик у своего папани заочно на театрально-цирковом факультете освоил....
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Куй на куй менять -время терять.Результат будет тот же.
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Кстати,самые вменяемые и образованные.Из всех правоохранительных и силовых органов сделали просто пародию.Менты мочатся на машины,набу берут взятки,прокуроры -кумовья без мозгов,работать не с кем,ГБр-единицы умных.
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так штош, все кого назначил зеля оказались негодные. но ниче, вот теперь то он назначит годных...
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знову зеленський жує соплі..
важка робота,
щоб так зробити, щоб нічого не зробити..

Якщо треба, щоб були посадки, то
не варто призначати людей овоща, бені, аваківа і порнова..
А якщо не треба посадок, то і призначати нікого не треба..
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