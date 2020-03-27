EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Технологии
  489  9
Материалы по теме:
Все про:ВОЗ (184) карантин (1435) приложение (7) COVID-19 (2226) коронавирус (907)

 ВОЗ готовится запустить официальное мобильное приложение для информирования о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения готовится запустить официальное приложение WHO MyHealth, посвященное пандемии COVID-19. Оно будет доступно на Android, iOS и через веб-браузер. В нем планируется публиковать новости, советы, оповещения и другую информацию о пандемии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет 9to5Google.

Разрабатывает приложение группа WHO COVID App Collective, состоящая из докторов, медийных эскпертов, бывших работников Google и Microsoft. Участники также призывают людей, способных внести вклад в проект, присоединяться к ним, заполнив форму.

Сейчас создатели заняты тем, чтобы приложение по функциональности повторяло соответствующий бот в мессенджере WhatsApp. Последний также предоставляет официальную информацию о пандемии. В дальнейшем приложение должно получить инструменты оповещения о коронавирусе в зависимости от текущего положения пользователя. Также планируется встроить тест для самодиагностики заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус распространяется все быстрее: за 2 дня заболели 100 тысяч человек, - ВОЗ

Релиз приложения WHO MyHealth запланирован в глобальном масштабе. Первоначально его интерфейс будет поддерживать арабский, китайский, английский, французский, русский и испанский языки. Релиз приложения запланирован на 30 марта.

Отмечается, что злоумышленники используют желание людей отслеживать распространение коронавируса. При помощи фальшивых приложений-трекеров гаджеты блокируются без возможности нормального использования. За разблокировку злоумышленники требуют выкуп.

Источник: https://censor.net.ua/n3184779
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Передайте нашей власти мою благодарность через это приложение
ВОЗ готовится запустить официальное мобильное приложение для информирования о коронавирусе - Цензор.НЕТ 6174
 показать весь комментарий
 
 
Наше МОЗ уже запустило подобное приложение неделю тому...правда, в нем столько ненужного мусора, что важную информацию сложно вычленить, если не сидеть и не читать это все целый день.
 показать весь комментарий
 
Ага...Сайт уже есть ... и его нихрена не обновляют инфу .... люди уже давно групы посоздавали в частности Телеграм - и туда приходит весь свежак о COVID-19
 показать весь комментарий
 
 
Та до великої, вонючої, волохатої П.ЗДИ ці ваші потуги з штабами, карантином і тд. Місто близ самого кордону з Польщею. Карантин. Магазини працюють тільки продуктові, деякі на винос. Зайшов сьогодні в поліклініку (сильно травмував палець). Поліклініка обслуговує два райони. Екіпірувався распіратором, рукавичками, окулярами. Переживаю чи пустять взагалі (в нас же надзвичайна ситуація, операції відміняють, говорять щоб звертались тільки в особливо крайніх випадках) УЙ там плавав! Машин в дворі дофіга. На дверях оголошення "Карантин" з симтомами ГРВІ приймають в іншій частині будівлі. Захожу. Людей повно! Дистанція? А кукіш вам! Маски? .УЙ! (максимув в 6-8 людей бачив в масці, зі своєю екіпіровкою відчував себе піжоном) В коридорах суміш запахів лікарні в перемішку з потом. Вонь така, що через распіратор чути. Дуже сумніваюсь що там взагалі колись провітрювали. Повно молодих людей, за справками і тд. Повно пенсіонерів! Десь в кутках чути КХИ-КХИ. Звуки чхання. Так звані лікарі з медсестрами в масках, тільки маски ті не на обличчі, під бородою! Магазин по сусідству, каса обтягнута плівкою, продавець сидить в масці та рукавичках, пускають по троє максисум. Карантин в них .УКА! Надзвичайна ситуація .ЛЯДЬ!
P.S Головний лікар (чоловік непогано так забеспечений) цієї богодєльні, через інтернет просить скинутись на апарат ШВЛ! Декілька років тому, на території цієї ЦРЛ відкрили що? Правильно! Церкву .ЛЯДЬ! Церкву! Деякі лікарі та медсестри признавались, що на цей "храм" в них добровільно-примусово стягували певну суму. В холі клініки ящики стояли "На храм"! Апарат ШВЛ? Та науй нада! Церква! Во шо треба.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх