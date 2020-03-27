 ВОЗ готовится запустить официальное мобильное приложение для информирования о коронавирусе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет 9to5Google.
Разрабатывает приложение группа WHO COVID App Collective, состоящая из докторов, медийных эскпертов, бывших работников Google и Microsoft. Участники также призывают людей, способных внести вклад в проект, присоединяться к ним, заполнив форму.
Сейчас создатели заняты тем, чтобы приложение по функциональности повторяло соответствующий бот в мессенджере WhatsApp. Последний также предоставляет официальную информацию о пандемии. В дальнейшем приложение должно получить инструменты оповещения о коронавирусе в зависимости от текущего положения пользователя. Также планируется встроить тест для самодиагностики заболевания.
Релиз приложения WHO MyHealth запланирован в глобальном масштабе. Первоначально его интерфейс будет поддерживать арабский, китайский, английский, французский, русский и испанский языки. Релиз приложения запланирован на 30 марта.
Отмечается, что злоумышленники используют желание людей отслеживать распространение коронавируса. При помощи фальшивых приложений-трекеров гаджеты блокируются без возможности нормального использования. За разблокировку злоумышленники требуют выкуп.
P.S Головний лікар (чоловік непогано так забеспечений) цієї богодєльні, через інтернет просить скинутись на апарат ШВЛ! Декілька років тому, на території цієї ЦРЛ відкрили що? Правильно! Церкву .ЛЯДЬ! Церкву! Деякі лікарі та медсестри признавались, що на цей "храм" в них добровільно-примусово стягували певну суму. В холі клініки ящики стояли "На храм"! Апарат ШВЛ? Та науй нада! Церква! Во шо треба.