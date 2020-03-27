 ВОЗ готовится запустить официальное мобильное приложение для информирования о коронавирусе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет 9to5Google.

Разрабатывает приложение группа WHO COVID App Collective, состоящая из докторов, медийных эскпертов, бывших работников Google и Microsoft. Участники также призывают людей, способных внести вклад в проект, присоединяться к ним, заполнив форму.

Сейчас создатели заняты тем, чтобы приложение по функциональности повторяло соответствующий бот в мессенджере WhatsApp. Последний также предоставляет официальную информацию о пандемии. В дальнейшем приложение должно получить инструменты оповещения о коронавирусе в зависимости от текущего положения пользователя. Также планируется встроить тест для самодиагностики заболевания.

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Релиз приложения WHO MyHealth запланирован в глобальном масштабе. Первоначально его интерфейс будет поддерживать арабский, китайский, английский, французский, русский и испанский языки. Релиз приложения запланирован на 30 марта.

Отмечается, что злоумышленники используют желание людей отслеживать распространение коронавируса. При помощи фальшивых приложений-трекеров гаджеты блокируются без возможности нормального использования. За разблокировку злоумышленники требуют выкуп.