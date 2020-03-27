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 11-летний ребенок с COVID-19 на Тернопольщине в средне-тяжелом состоянии с положительной динамикой

Состояние ребенка, госпитализированного с диагнозом COVID-19 средне-тяжелое. Пневмонии у него нет.

Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00, 27 марта, состояние одиннадцатилетнего ребенка - средне-тяжелое с положительной динамикой. Пневмонии у ребенка нет", - говорится в сообщении.

В таком же состоянии и мама. Она находится вместе с ребенком в отдельном боксе инфекционного отделения.

Отмечается, что еще три подозрения на COVID-19 в Тернопольской детской городской больнице не подтвердились. Ожидаются результаты лабораторных исследований еще одного ребенка.

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11-летний ребенок с COVID-19 на Тернопольщине в средне-тяжелом состоянии с положительной динамикой 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184777
 
 
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Тоже наверно причащались с тем священником шо пицот людей заразил...
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Среднє-тяжолоє з позитивною динамікою це, коли температура до 38 чи коли вже 37,5? Пневмонії немає значить дихає легко і слава Богу, йде на поправку.
Питається: нафіга страхи наганяти?
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и кто бы объяснил что это за среднетяжелое состояние при вирусах. ожоги -понятно, руку ногу оторвало - тоже понятно. а тут - температура 39-40 или что?
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