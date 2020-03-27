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 "Суспильне" будет транслировать богослужения и обрядовые мероприятия украинских церквей

Чтобы помочь верующим удовлетворить духовные потребности во время карантина "UA: Суспильне" планирует транслировать богослужения и обрядовые мероприятия Римско-католической церкви Украины, Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и других церквей.

Об этом сообщила пресс-служба вещателя, передает Цензор.НЕТ.

Еженедельно в течение карантина трансляцию богослужений можно смотреть на UA: Первый, UA: Культура, UA: Крым и на региональных платформах "Общественного".

27 марта на телеканале UA: Крым будут транслировать:

  • 10:00 — Пятничная проповедь из Киевской соборной мечети "Ар-Рахма", организованная Духовным управлением мусульман Украины;
  • 12:00 — Пятничная проповедь Муфтия мусульман Крыма.

Каждую субботу с 28 марта в 10:00 на телеканале UA: Культура будут показывать Богослужение Церкви адвентистов седьмого дня.

Каждое воскресенье с 29 марта на телеканалах UA: Первый, UA: Крым и на всех региональных филиалах "Общественного" будут транслировать:

  • с 9:30 до 10:00 — Воскресная святая месса Римско-Католической церкви в Украине;
  • с 10:00 до 11:30 — Божественная литургия в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной Церкви Украины и всеукраинская молитва;
  • с 11:30 до 12:30 — Воскресная литургия Украинской Греко-Католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова.

Каждое воскресенье с 29 марта на телеканале UA: Культура:

  • с 12:30 — Воскресное богослужение Церкви евангельских христиан-баптистов;
  • с 13:00 — Воскресное богослужение Украинской Евангельской церкви;
  • с 13:30 — Воскресное богослужение Украинской Церкви христиан веры евангельской.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184776
 
   
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Да гавно вопрос."Суспильне" будет транслировать,как попы жрут хлеб и запивают вином.Делов то. "Суспільне" транслюватиме богослужіння та обрядові заходи українських церков - Цензор.НЕТ 7781
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Причастие необходимо, но с соблюдением санитарных правил. Форму придется менять, суть не в ней
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Мир сошел с ума. Особенно православная его часть.
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"Сказал безумец в сердце своем: нет Бога"
это мировой диагноз
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Участвовать в богослужении уже не обязательно. Достаточно посмотреть молитву на видео.
Скоро Можно будет и не работать, смотреть видео своей работы и получать зарплату. "Суспільне" транслюватиме богослужіння та обрядові заходи українських церков - Цензор.НЕТ 7152
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А ми будемо співати вдома колись популярну пісню Юза Алешковського:
Гляжу на небо просветленным взором
Я на троих с утра сообразил
Я этот день люблю как День шахтера
Как праздник наших вооруженных сил.
Сегодня яйца с треском разлетаются
И душу теребят колокола
И пролетарии всех стран соединяются
Вокруг пасхального стола.
Другие красят в синий и зеленый,
Я крашу яйца только в красный цвет
И я несу их гордо как знамена
Как символ наших радостных побед......
.................
...Давай же поцелуемся, прохожая,
Прости меня за чистый интерес.
Мы на людей становимся похожими
Давай еще! Воистину Воскрес!
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Колись по ТВ показували фільм про дослідження впливу звуку (церковного дзвону) на людину, воду і т.д. Показували, як дзвін руйнував вірус грипу !!!
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от недолугі лікарі - ніяк вірус не можуть побороти - а рецепт давно ізвєстєн - дзвоном і свяченою водою розігнати злих духів!
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Про воду не знаю. А закони фізики ( вібрацію) ніхто не відміняв
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а про московський пархат ні слова - черті ігноріруют карантін
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если в это тяжкое время еще и церкви перестанут молиться Богу о здравии - апокалипсис наступит гораздо раньше расписания
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