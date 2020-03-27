 АМКУ запретил мобильным операторам повышать тарифы и закрывать дешевые пакеты

Об этом говорится в опубликованных обязательных рекомендациях АМКУ, передает Цензор.НЕТ.
Антимонопольный комитет считает, что изменение тарифных планов мобильными операторами, закрытие дешевых тарифных планов или принудительный перевод граждан на более дорогие - это нарушение условий честной конкуренции и злоупотребление компаниями своим доминирующим положением на рынке.
Более того, АМКУ отмечает, что такие действия мобильных операторов могут сделать невозможным получение своевременной информации украинцами, которые на время карантина вынуждены самоизолироваться и работать из дома.
"В связи с внедрением ограничительных мероприятий, связанных с распространением на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), предотвращать нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, в частности воздержаться от повышения стоимости тарифных планов, закрытия социальных, дешевых, минимальных тарифных планов, автоматического (принудительного) перевода абонентов на более дорогой тарифный план, ухудшения качества предоставления услуг", - говорится в рекомендациях АМКУ мобильным операторам.
Рекомендации Антимонопольного комитета компаниям "Киевстар", "ВФ Украина" и "лайфсел" являются обязательными для исполнения.
ТАК ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНО «ПІДНЯТИ ПРАВИЛА»;
може ти про ЦІНУ хотів бзднути???
зебілятки тупо не розуміють тих слів що вони промовляють...
Шо они теперь- обратно переведут и деньги мне вернут?
10 січ. 2013 р. - Антимонопольный комитет предоставит нефтетрейдерам обязательные рекомендации.
и шо?
7 грудня 2017 р. АМКУ предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации по программе реимбурсации
и шо?
5 груд. 2019 р. - АМКУ направил обязательные рекомендации крупным АЗС снизить цены на топливо и отчитаться в 10-дневный срок
и шо?
SO FUCKING WHAT?
Там городской включен.