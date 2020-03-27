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 АМКУ запретил мобильным операторам повышать тарифы и закрывать дешевые пакеты

Антимонопольный комитет Украины обязал трех крупнейших мобильных операторов Украины оставить без изменений тарифы на мобильную связь и интернет.

Об этом говорится в опубликованных обязательных рекомендациях АМКУ, передает Цензор.НЕТ.

Антимонопольный комитет считает, что изменение тарифных планов мобильными операторами, закрытие дешевых тарифных планов или принудительный перевод граждан на более дорогие - это нарушение условий честной конкуренции и злоупотребление компаниями своим доминирующим положением на рынке.

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Более того, АМКУ отмечает, что такие действия мобильных операторов могут сделать невозможным получение своевременной информации украинцами, которые на время карантина вынуждены самоизолироваться и работать из дома.

"В связи с внедрением ограничительных мероприятий, связанных с распространением на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), предотвращать нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, в частности воздержаться от повышения стоимости тарифных планов, закрытия социальных, дешевых, минимальных тарифных планов, автоматического (принудительного) перевода абонентов на более дорогой тарифный план, ухудшения качества предоставления услуг", - говорится в рекомендациях АМКУ мобильным операторам.

Рекомендации Антимонопольного комитета компаниям "Киевстар", "ВФ Украина" и "лайфсел" являются обязательными для исполнения.

Источник: https://censor.net.ua/n3184775
 
   
 Топ комментарии
 
Очень своевременное решение, учитывая то что мобильные операторы уже давно позакрывали дешёвые пакеты и сейчас у них лишь действуют пакеты с максимальными тарифами.
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Шо он там запретил, если всратый Киевстар ещё в декабре - январе всех принудительно перевёл на дорогие пакеты?
Шо они теперь- обратно переведут и деньги мне вернут?
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Поздно, они уже все дешевые пакеты позакрывали. Сейчас старт от 120 грн за пакет пустышку.
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Очень своевременное решение, учитывая то что мобильные операторы уже давно позакрывали дешёвые пакеты и сейчас у них лишь действуют пакеты с максимальными тарифами.
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Я звоню по тарифу 40гр.-28дней.Просто я до этого вообще более полугода принципиально не пользовался услугами этого номера.
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У меня кнопочный.Интернетом пользуюсь только домашним.
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Лайф успел поднять тариф " Льготтный-Пильговий" с 25 грн до 50 грн. в 2 раза единственно что было 300 мгб интернета стало 1 ГБ Интернету и осталось 100 минут на все звонки иным оператором, а правда подняли после исчерпания 100 минут платим 1 гривна -минута.. 50 смс и безлим звонки по сети... а вот Интертелеком мне на 25 грн. гуляем безлим в сети мобильная и прямой городской + интернет 1 ГБ, а на 50 грн. все 2 ГБ и 100 минун на иных операторов, за 50 грн это же на 200 минут на иным в том числе по Украине и межгородские стационарная..
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так то воно так.. АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети - Цензор.НЕТ 8325 АЛЕ ТАРИФ це система правил для створення ЦІНИ. АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети - Цензор.НЕТ 316
ТАК ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНО «ПІДНЯТИ ПРАВИЛА»; АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети - Цензор.НЕТ 316 АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети - Цензор.НЕТ 8325
може ти про ЦІНУ хотів бзднути??? АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети - Цензор.НЕТ 7653

зебілятки тупо не розуміють тих слів що вони промовляють...
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А кто их будет слушать ? НКРЭУ например , не указ для частных облгазов .
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Всем рекомендую "всадить" Kyivstar и Lifecell с их тарифами, и перейти на LycaMobile за 30грн или 50грн. в сесяц а не за 4 недели!
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Шо он там запретил, если всратый Киевстар ещё в декабре - январе всех принудительно перевёл на дорогие пакеты?
Шо они теперь- обратно переведут и деньги мне вернут?
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Если есть возможность -пользуйтесь вскладчину.Операторов нужно воспитывать деньгами.Особенно пожилым.
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"Если есть возможность -пользуйтесь вскладчину" - да вы батенька фантазер, а еще можно письма писать и голубями отправлять, чтобы наказать мобильных операторов. Этими вопросами и должен заниматься антимонопольный комитет, вот только его у нас фактически нет, и штрафы которые он иногда ( а это случается нечасто) накладывает на монополистов значительно ниже той выгоды которую они получают в результате своих действий.
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Поздно, они уже все дешевые пакеты позакрывали. Сейчас старт от 120 грн за пакет пустышку.
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Для пенсів є за 60грн.але треба прийти з паспортом до них ,і після 60 років!
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Так вони міняють тарифи які за 120, вчора мені смс прийшла)
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Разве рекомендации могут быть обязательными в Украине?

10 січ. 2013 р. - Антимонопольный комитет предоставит нефтетрейдерам обязательные рекомендации.

и шо?

7 грудня 2017 р. АМКУ предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации по программе реимбурсации

и шо?
5 груд. 2019 р. - АМКУ направил обязательные рекомендации крупным АЗС снизить цены на топливо и отчитаться в 10-дневный срок
и шо?

SO FUCKING WHAT?
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А что такое это подзаборное и полное зэ-подобострастия непонятное «амку»?! Они в курсе, кто конечный бенефициар сотовых сетей в Украине? Ближайшее окружение и кошельки ху&ла. На кого бубочка пасть раззинул?
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Дуже"своечасно"!!!вже с лютого таріфи подняты!Кого АМКУ штрафануло?Верніть торічні таріфи!Пан президент,терміново покарати голову АМКУ!
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Цены продуктовые отрегулируйте и про ахметовский Укртелеком не забудье -- вообще охренели уже.
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Укртелеком только послать и уйти, все остальное с ними - бесполезно
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У меня кроме жены - никто городским и не пользуется. Давно бы послал. АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети - Цензор.НЕТ 2763
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Да купи ей лайф-жара.
Там городской включен.
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Киевстар цены поднял, качество .авно. Информации почему не работает интернет и соответственно тв, не предоставляют, перерасчет не делают . Жлобье
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А Водафон это не касается???? Те тоже борзеют с тарифами.
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Ну, прямо жива іллюсрація приказки про "Боржомі".
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Чому за 30 років не було створено державного мобільного оператора?
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