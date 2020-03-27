 Сегодня "Укрзализныця" выполнит спецрейс для эвакуации украинцев из Москвы

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14. В обратном направлении поезд №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, а прибудет в Киев 29 марта в 7:32. Сообщается, что билеты на эти поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци".

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