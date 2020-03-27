 Сегодня "Укрзализныця" выполнит спецрейс для эвакуации украинцев из Москвы

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14. В обратном направлении поезд №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, а прибудет в Киев 29 марта в 7:32. Сообщается, что билеты на эти поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци".
Це мерзость
https://www.youtube.com/watch?v=kDmuKKSa8Tw
С Прибалтики поезд уже приняли, как только двери открыли пол поезда разбежалось как тараканы, менты только глазами хлопали.
Первый - для кашляющих, второй - для чихающих!