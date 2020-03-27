 На закупку средств индивидуальной защиты и реактивов для лабораторий выделено 200 млн грн, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в пятницу.
"Выделено около 200 млн грн для закупки СИЗ, реактивов для лабораторий. Достаточно в таких условиях быть не может, поскольку потребность постоянно будет расти. В ближайшее время мы обеспечим первую волну СИЗ",- сказал он.
По словам Ляшко, планируется обновить материально-техническую базу в больницах, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"Аппараты ИВЛ есть в инфекционных отделениях или больницах, тех которые будут первыми принимать больных коронавирусной болезнью - их около 350. В перепрофилированных больницах - около 3,5 тыс. также могут использоваться ИВЛ, которые находятся в операционных, где проводили плановые операции. Мы работаем над тем, чтобы обновить материально-техническую базу, в том числе ИВЛ. Недавно президент обратился к зарубежным производителям, чтобы они предусмотрели квоту для Украины. Кроме того, помогают много людей, передают аппараты", - сказал главсанврач.
Он также подчеркнул, что отечественные производители наладили производство ПЦР-тестов для диагностики коронавируса. "Таких производителей три – НАМНУ и две частных компании. Отечественные производители расширяют производство для обеспечения 2 млн исследований ПЦР", - сказал Ляшко.
По его словам, утилизация СИЗ осуществляется по особому порядку: после использования всех их обеззараживают дезинфицирующем средством, после чего передают на утилизацию учреждениям, у которых есть соответствующая лицензия.
Уж он и его штаб остановят короновирус, ага ждите...
Щодо лікування звертайтесь до Ємця, якщо звісно він з ранку вже не бухий у дупель.
И эта старая падла имела совесть называть "доктором смерть" Уляну Супрун, которая надавала по рукам таким вот старым пердунам-коррупционерам, как этот Емец? При Супрун внедрялась программа "деньги за пациентом" и страховое покрытие. ЗЕлёные человечки программу убрали на взлёте. Остались только "деньги с пациента". И настоящий "доктор смерть"...!!!
Ні це брехня. Супрунка противник страхової медицини, особливо приватного страхування. Це довбана соціалістка. Через таких як вона, Італія і решта Європи платять таку страшну ціну, бо "соціалізм" вбиває медицину.
сегодня пятница,Николаев,масок в аптеках НЕТ НИГДЕ
зато были в "трёшке" по 20,0
это с"ука КАК????
Разве, что маски-шоу
ведь клоуны руководят государством
До речі рівно 100 років тому...
А по чому зараз закупляти будемо???
Мені в аптеці запропонували по 25 гривень...
СБУ! Агов!
кто то конкретно сядет и на долго, это и к гадалке не ходи. надеюсь бубочка и его тупая шобла будет в первых рядах, по приколу пришли к власти, надеюсь по приколу сядете лет на 10))))))
Этот фонд является типичным обманом и манипуляцией.
В бюджете есть утвержденный фонд на случай чрезвычайных ситуаций - 118 млн. гривен и есть деньги которые распределяются решением РНБО, которые хранятся на счетах аппарата Офиса президента. Сумма находящаяся там - 17, 068 млрд. гривен. Этого вполне достаточно на основные мероприятия безо всякого секвестра бюджета. Кстати Счетной Палате Украине не мешало бы проверить на какие цели потратил Зеленский почти 3 млрд. гривен с этого счета.